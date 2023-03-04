«Интер» сделает «Барсе» предложение об аренде Кессиэ с правом выкупа в пределах 30 млн евро

Теги Интер Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Марцело Брозович Франк Кессиэ Футбол

Франк Кессиэ может вернуться в Серию А.

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, полузащитнику «Барселоны» интересен вариант с переходом в «Интер». Миланский клуб сохраняет интерес к игроку. 

В зимнее трансферное окно испанский клуб предлагал итальянскому вариант с обменом Кессиэ на Марцело Брозовича. Тогда трансферы не состоялись, и сейчас вариант с обменом не рассматривается, хотя «Интер» и ищет новый клуб для хорвата. 

Миланцы планируют сделать «Барселоне» предложение об аренде Кессиэ с правом выкупа. Клуб ожидает, что сумма полноценного трансфера не превысит 30 миллионов евро.

Ивуарийский хавбек выступает за «Барселону» с лета 2022 года – после ухода из «Милана». Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь

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21 комментарий

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Ксяоми Ноутов
Ответ XavIniesta2008-2015
Я не думаю, что Кессье не хватит наглости перейти в Интер после 5 лет в Милане. Как минимум, он не настолько чудак на м, как Чалханоглу Да и Барселоне лучше Кессье оставить, чем в обмен на не самые большие деньги убирать хорошего игрока в ротацию
В Италии разве есть принципиальность? Милан с Интером не враги, так что перейдёт запросто.
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Eziiko
Ответ NERS_SOCHI1987
После классико он 50 стоит
Один матч никак не показатель к сожалению:)
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Sadullo
Ответ Алексей Даценко
Ты представитель барсы?
Я отец его
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Сурхай Лукманов
Ответ Sadullo
35 миллионов евро и он ваш
Нет . Какие 35 ? 🤦
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Семён Жуйло
Ответ XavIniesta2008-2015
А у Рональдо хватило? А у Ибры? И что ? Как это оправдывает переход игрока из Милана в Интер и наоборот ? Давай сейчас условный Барелла и Шкриньяр перейдут в Милан,я посмотрю на твою реакцию
Из Интера в Милан и обратно переходило множество игроков. Десятки. Даже Джузеппе Меацца. А реакции не будет никакой. Тем более праведного гнева на публику. Не судите, да не судимы будите.
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Алексей Даценко
Ответ Sadullo
35 миллионов евро и он ваш
Ты представитель барсы?
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прощай Роналду
Без обязательство выкупа проходите мимо
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Oleg Kostin
Ответ NERS_SOCHI1987
После классико он 50 стоит
как минимум
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XavIniesta2008-2015
Ответ Семён Жуйло
А у Рональдо хватило? А у Ибры? Не надо пыжиться воображая из себя правоверного миланиста. Это действует только на школьников средних классов.
А у Рональдо хватило? А у Ибры?

И что ? Как это оправдывает переход игрока из Милана в Интер и наоборот ? Давай сейчас условный Барелла и Шкриньяр перейдут в Милан,я посмотрю на твою реакцию
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MUthebest
с необязательным правом выкупа, учитывая то какие нищие итальянские клубы?
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Иван Иванов
Кессие - открытие прошлого сезона серии А ,ключевого игрока чемпионского Милана - на старого хорвата Брозовича - неравноценный обмен ,пусть Лаутаро отдадут .
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marshalericsson1357
Стоит подождать предложения от Боули.
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Семён Жуйло
Ответ XavIniesta2008-2015
Я не думаю, что Кессье не хватит наглости перейти в Интер после 5 лет в Милане. Как минимум, он не настолько чудак на м, как Чалханоглу Да и Барселоне лучше Кессье оставить, чем в обмен на не самые большие деньги убирать хорошего игрока в ротацию
А у Рональдо хватило? А у Ибры? Не надо пыжиться воображая из себя правоверного миланиста. Это действует только на школьников средних классов.
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Руслан Абакаров
У Интера разве есть такие деньги ? Просто развести пытаются на год аренды
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Сэмвел Тарли
Надо продавать, он не тянет уровень Барсы, несмотря на удачную игру в Классико.
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XavIniesta2008-2015
Я не думаю, что Кессье не хватит наглости перейти в Интер после 5 лет в Милане. Как минимум, он не настолько чудак на м, как Чалханоглу
Да и Барселоне лучше Кессье оставить, чем в обмен на не самые большие деньги убирать хорошего игрока в ротацию
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Денис Югай
лучше бы остался в Милане
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Михаил Хромаков
а зачем Барсе аренда, им деньги нужны
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Александр Кузьмин
Если правда, надо соглашаться
+1
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NERS_SOCHI1987
После классико он 50 стоит
+13
-2
+11
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Sadullo
35 миллионов евро и он ваш
+3
-2
+1
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