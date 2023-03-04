«Интер» сделает «Барсе» предложение об аренде Кессиэ с правом выкупа в пределах 30 млн евро

может вернуться в Серию А.

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, полузащитнику «Барселоны» интересен вариант с переходом в «Интер». Миланский клуб сохраняет интерес к игроку.

В зимнее трансферное окно испанский клуб предлагал итальянскому вариант с обменом Кессиэ на . Тогда трансферы не состоялись, и сейчас вариант с обменом не рассматривается, хотя « » и ищет новый клуб для хорвата.

Миланцы планируют сделать «Барселоне» предложение об аренде Кессиэ с правом выкупа. Клуб ожидает, что сумма полноценного трансфера не превысит 30 миллионов евро.

Ивуарийский хавбек выступает за «Барселону» с лета 2022 года – после ухода из «Милана». Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков