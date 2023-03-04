«Интер» сделает «Барсе» предложение об аренде Кессиэ с правом выкупа в пределах 30 млн евро
Франк Кессиэ может вернуться в Серию А.
Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, полузащитнику «Барселоны» интересен вариант с переходом в «Интер». Миланский клуб сохраняет интерес к игроку.
В зимнее трансферное окно испанский клуб предлагал итальянскому вариант с обменом Кессиэ на Марцело Брозовича. Тогда трансферы не состоялись, и сейчас вариант с обменом не рассматривается, хотя «Интер» и ищет новый клуб для хорвата.
Миланцы планируют сделать «Барселоне» предложение об аренде Кессиэ с правом выкупа. Клуб ожидает, что сумма полноценного трансфера не превысит 30 миллионов евро.
Ивуарийский хавбек выступает за «Барселону» с лета 2022 года – после ухода из «Милана». Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
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И что ? Как это оправдывает переход игрока из Милана в Интер и наоборот ? Давай сейчас условный Барелла и Шкриньяр перейдут в Милан,я посмотрю на твою реакцию
Да и Барселоне лучше Кессье оставить, чем в обмен на не самые большие деньги убирать хорошего игрока в ротацию