Тренер «Валенсии» Бараха считает, что за фол Кессиэ в ворота «Барсы» нужно было назначить пенальти: «Почему судья не посмотрел повтор?»

Рубен Бараха недоволен судейством в матче «Валенсии» с «Барселоной» (0:1) в .

На 86-й минуте хавбек левантийцев упал в штрафной каталонцев после контакта с , но арбитр не усмотрел фола в этом эпизоде.

«Очевидно же, что в этом эпизоде что-то было, и я хотел бы знать, почему судья не посмотрел повтор», – сказал главный тренер «Валенсии».

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