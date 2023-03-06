Тренер «Валенсии» Бараха считает, что за фол Кессиэ в ворота «Барсы» нужно было назначить пенальти: «Почему судья не посмотрел повтор?»

Теги Барселона Валенсия Ла Лига судьи видеоповторы Франк Кессиэ Хавьер Альберола Рохас Франсиско Перес Футбол

Рубен Бараха недоволен судейством в матче «Валенсии» с «Барселоной» (0:1) в Ла Лиге.

На 86-й минуте хавбек левантийцев Франсиско Перес упал в штрафной каталонцев после контакта с Франком Кессиэ, но арбитр Хавьер Рохас не усмотрел фола в этом эпизоде.

«Очевидно же, что в этом эпизоде что-то было, и я хотел бы знать, почему судья не посмотрел повтор», – сказал главный тренер «Валенсии».

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3 комментария

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Alexvu10
Госпаде, почему все эти тренеры комментаторы, игроки не могут хотя бы загуглить как ВАР работает?)
В таких эпизодах (потенциальный пенальти) судья ВСЕГДА смотрит ВАР, только не судья на поле, а (о, чудо!) судья на ВАРе и если он не согласен с решением главного, тогда говорит ему и уже тот смотрит «телевизор»)
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vals1702
какой пенальти - заплачено же )
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мимоКрокодил
Пенальти ставить надо было, судья не увидел
+7
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