Тренер «Валенсии» Бараха считает, что за фол Кессиэ в ворота «Барсы» нужно было назначить пенальти: «Почему судья не посмотрел повтор?»
Рубен Бараха недоволен судейством в матче «Валенсии» с «Барселоной» (0:1) в Ла Лиге.
На 86-й минуте хавбек левантийцев Франсиско Перес упал в штрафной каталонцев после контакта с Франком Кессиэ, но арбитр Хавьер Рохас не усмотрел фола в этом эпизоде.
«Очевидно же, что в этом эпизоде что-то было, и я хотел бы знать, почему судья не посмотрел повтор», – сказал главный тренер «Валенсии».
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
В таких эпизодах (потенциальный пенальти) судья ВСЕГДА смотрит ВАР, только не судья на поле, а (о, чудо!) судья на ВАРе и если он не согласен с решением главного, тогда говорит ему и уже тот смотрит «телевизор»)