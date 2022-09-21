УЕФА хочет создать турнир с участием победителей еврокубков и клубов из .

Как пишет The Guardian, в настоящее время рассматривает идею о создании нового турнира, который заменит Суперкубок Европы, где на старте сезона играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Переговоры по поводу создания нового турнира идут.

Планируется, что в новом турнире будет четыре участника – победители Лиги чемпионов, и Лиги конференций, а также команда, выигравшая МЛС. УЕФА считает американский рынок крайне перспективным направлением для развития футбола.

Ранее сообщалось, что некоторые матчи Лиги чемпионов могут пройти за пределами Европы – в Китае, США или на Ближнем Востоке. Эту идею поддерживает президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.