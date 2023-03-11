Гвардиола о том, создан ли Холанд для АПЛ: «Да, и я бы сказал то же самое о Германии, Испании, Италии, Норвегии, Конго. Такие игроки адаптируются везде»

считает, что мог бы заиграть где угодно.

У главного тренера « » спросили, считает ли он, что норвежский форвард создан для Премьер-лиги, учитывая стиль его игры.

«Да, и я бы сказал то же самое о Германии, Испании, Италии, Норвегии, Конго.

Игроки такого типа адаптируются везде: в Африке, Южной Америке – без проблем», – сказал Гвардиола.

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