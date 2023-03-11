Гвардиола о том, создан ли Холанд для АПЛ: «Да, и я бы сказал то же самое о Германии, Испании, Италии, Норвегии, Конго. Такие игроки адаптируются везде»
Пеп Гвардиола считает, что Эрлинг Холанд мог бы заиграть где угодно.
У главного тренера «Манчестер Сити» спросили, считает ли он, что норвежский форвард создан для Премьер-лиги, учитывая стиль его игры.
«Да, и я бы сказал то же самое о Германии, Испании, Италии, Норвегии, Конго.
Игроки такого типа адаптируются везде: в Африке, Южной Америке – без проблем», – сказал Гвардиола.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
а самое ржачное было, когда во время ЧМ Манся всех дельфинов Стерлингами называл 🤣🤣🤣
легендарный!!!
важно, что к своим игрокам у него претензий нет, судя по всему