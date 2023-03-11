Гвардиола о том, создан ли Холанд для АПЛ: «Да, и я бы сказал то же самое о Германии, Испании, Италии, Норвегии, Конго. Такие игроки адаптируются везде»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола считает, что Эрлинг Холанд мог бы заиграть где угодно. 

У главного тренера «Манчестер Сити» спросили, считает ли он, что норвежский форвард создан для Премьер-лиги, учитывая стиль его игры. 

«Да, и я бы сказал то же самое о Германии, Испании, Италии, Норвегии, Конго.

Игроки такого типа адаптируются везде: в Африке, Южной Америке – без проблем», – сказал Гвардиола. 

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18 комментариев

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Любезный Коссутий
Ответ ман сити фейк
Уа ха ха. Такая себе легенда
конечно - легенда. столько нырков в пользу любимого клуба совершил - не счесть.
а самое ржачное было, когда во время ЧМ Манся всех дельфинов Стерлингами называл 🤣🤣🤣
легендарный!!!
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ман сити фейк
Ответ Любезный Коссутий
Стерлинг
Уа ха ха. Такая себе легенда
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Любезный Коссутий
Ответ ман сити фейк
Смотря на реакцию Фернандеша он недоволен судьями
Фернандеш недоволен судьями - это не новость))
важно, что к своим игрокам у него претензий нет, судя по всему
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Нейтральный критик
Ответ Титал Телоян
Даже Конго в списке , а где Россия???
Даже Франции нет. Неуважение!
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Любезный Коссутий
Ответ ман сити фейк
Напомни мне кверти когда Сити выкинули легенду?
Стерлинг
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Кино Музыка
В Испании будут травмы. После Англии многие травмируются в Испании. Там больше смены перемещений, связки летят на раз.
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ман сити фейк
Ответ QWertY
КДБ ждет участь Канселу. Не удивлюсь, если уже этим летом Пеп вышвырнет его из клуба
Напомни мне кверти когда Сити выкинули легенду?
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QWertY
Ответ Любезный Коссутий
судя по недовольной физиономии КДБ, он, как минимум, не согласен с этим.
КДБ ждет участь Канселу. Не удивлюсь, если уже этим летом Пеп вышвырнет его из клуба
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Титал Телоян
Ответ ОттоДракула
Было бы как минимум интересно посмотреть на Холанда в "ТП Мазембе" или в "Сент-Элуа Лупопо".
Уровень Газмяса он бы точно не выдержал
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ман сити фейк
Ответ Любезный Коссутий
судя по недовольной физиономии КДБ, он, как минимум, не согласен с этим.
Смотря на реакцию Фернандеша он недоволен судьями
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Люблю Марго Робби
А вот для РПЛ ещё сыроват, добавил Гвардиола
+2
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ман сити фейк
Я уверен Холанд не выдержал бы уровень Конго
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Любезный Коссутий
судя по недовольной физиономии КДБ, он, как минимум, не согласен с этим.
+1
-1
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Титал Телоян
Даже Конго в списке , а где Россия???
в Евразии
+12
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Титал Телоян
Даже Конго в списке , а где Россия???
+2
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a.k.a. DRAGON0928
ну в Конго спорно,конечно, там чемпионат специфический
+3
0
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utsh44psmr
А про Украину не сказал. Зеленский, вводи санкции.
+2
-6
-4
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ОттоДракула
Было бы как минимум интересно посмотреть на Холанда в "ТП Мазембе" или в "Сент-Элуа Лупопо".
+22
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