Дуайт Йорк: «Холанд не забил в одном матче, и вот он уже «подписал контракт не с тем клубом». Игрокам «Сити» нужно чаще замечать его забегания»

поделился мнением об игре .

– сказал, что «Манчестер Сити» не подходит Эрлингу Холанду, что вы думаете об этом?

– Это нелепое заявление. У каждого свое мнение, я полагаю, и мы c Каррагером играли на определенном уровне, но я бы воспринимал его слова с долей скептицизма.

Если Холанд забегает за спины защитникам и не получает пас, значит, Пеп Гвардиола должен сказать игрокам с мячом, чтобы они отдали ему передачу. Это не имеет никакого отношения к тому, что Холанд «выбрал неправильную команду». «Манчестер Сити» – лучшая команда и была таковой на протяжении последних четырех лет. В какой еще команде Холанду было бы лучше играть, если не в « »?

Холанд не любит возиться с мячом, он нападающий, которому нравится открываться. Это его первый сезон, поэтому он все еще знакомится с одноклубниками, а другие игроки пытаются понять, как играет Холанд. Такие топ-форварды не стоят на месте, они любят забегать, вот почему я не слушаю таких людей, как Каррагер.

Если посмотреть на всех лучших бомбардиров в истории Англии, то все они любят забегать и открываться, лишь изредка они сами приходят за мячом. Девятка – это особая позиция. Девятки стремятся к воротам, а не подальше от них.

Когда Холанд забивал все свои голы раньше, все говорили о том, как он хорош в «Манчестер Сити». Эрлинг не забил в одной игре, и вот он уже «подписал контракт не с той командой». Что за глупости говорит Каррагер.

В команде также есть один из лучших распасовщиков в мире, . Им просто нужно чаще замечать забегания Холанда. Есть простое решение, просто отправляйте мяч в свободные зоны, – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

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