Дуайт Йорк: «Холанд не забил в одном матче, и вот он уже «подписал контракт не с тем клубом». Игрокам «Сити» нужно чаще замечать его забегания»

Теги Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Дуайт Йорк Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Дуайт Йорк поделился мнением об игре Эрлинга Холанда.

Джейми Каррагер сказал, что «Манчестер Сити» не подходит Эрлингу Холанду, что вы думаете об этом?

– Это нелепое заявление. У каждого свое мнение, я полагаю, и мы c Каррагером играли на определенном уровне, но я бы воспринимал его слова с долей скептицизма.

Если Холанд забегает за спины защитникам и не получает пас, значит, Пеп Гвардиола должен сказать игрокам с мячом, чтобы они отдали ему передачу. Это не имеет никакого отношения к тому, что Холанд «выбрал неправильную команду». «Манчестер Сити» – лучшая команда и была таковой на протяжении последних четырех лет. В какой еще команде Холанду было бы лучше играть, если не в «Ман Сити»?

Холанд не любит возиться с мячом, он нападающий, которому нравится открываться. Это его первый сезон, поэтому он все еще знакомится с одноклубниками, а другие игроки пытаются понять, как играет Холанд. Такие топ-форварды не стоят на месте, они любят забегать, вот почему я не слушаю таких людей, как Каррагер.

Если посмотреть на всех лучших бомбардиров в истории Англии, то все они любят забегать и открываться, лишь изредка они сами приходят за мячом. Девятка – это особая позиция. Девятки стремятся к воротам, а не подальше от них.

Когда Холанд забивал все свои голы раньше, все говорили о том, как он хорош в «Манчестер Сити». Эрлинг не забил в одной игре, и вот он уже «подписал контракт не с той командой». Что за глупости говорит Каррагер.

В команде также есть один из лучших распасовщиков в мире, Кевин Де Брюйне. Им просто нужно чаще замечать забегания Холанда. Есть простое решение, просто отправляйте мяч в свободные зоны, – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

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6 комментариев

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А.В. Бубнов
Бегунок детектед)
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Озил, озю и буду озить
Последний абзац немного попахивает Мостовым
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DolJun
холанд бист, жаль конечно оказался у физрука чсв-шного, который скорее проиграет чем позволит кому-то затмить его в прессе.
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Назар Игорь
То же самое говорили когда-то про одного из лучших забивал в мире Герда Мюллера.
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AsperChelsea
Ответ rigobersong
Холанд может года 2 не забивать, он уже оправдал вложение:) Всегда ржу, особенно когда глоры чипси что-то про Эрлинга говорят:) Настоящая машина и топарь, вся эта аналитика Палагиных и Лукомских всегда забавляет конечно, когда нет Холанда орут МС нужна 9ка, когда есть 9ка МС был лучше раньше:))🤣🤣🤣
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rigobersong
Холанд может года 2 не забивать, он уже оправдал вложение:) Всегда ржу, особенно когда глоры чипси что-то про Эрлинга говорят:) Настоящая машина и топарь, вся эта аналитика Палагиных и Лукомских всегда забавляет конечно, когда нет Холанда орут МС нужна 9ка, когда есть 9ка МС был лучше раньше:))🤣🤣🤣
+8
-6
+2
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QWertY
В том и дело, что Хааланд подписал контракт с тем клубом. Не каждая команда смогла бы ему нафармить 25 голов в 20 играх АПЛ
+5
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