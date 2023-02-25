Гвардиола о 4:1 с «Борнмутом»: «Хороший результат. Мы любим Холанда, его влияние было невероятным»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Борнмут Филип Фоден Эрлинг Холанд Рико Льюис Футбол

Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Борнмутом».

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Борнмут» (4:1) в 25-м туре АПЛ.

«Учитывая количество игр и число переездов, мы играли невероятно агрессивно. Наша атака была более динамичной, и мы добились хорошего результата.

Я очень рассчитываю на Рико Льюиса с момента его дебюта, на его уровень и интеллект. Он фантастический игрок. Мы рады, что у нас есть он, игрок из нашей академии. Он двигается в небольших пространствах, играет в нужных нам зонах, он уникален. Он действительно хорош в этом.

Влияние Эрлинга Холанда было невероятным. Мы любим его, и он помогает нам. Сегодня мы больше находили его [передачами], он представляет собой невероятную угрозу.

Нам необходим Фил Фоден – его трудовая этика, его голы, его передачи. Шаг за шагом он вернется», – сказал главный тренер «Ман Сити».

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3 комментария

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Nogoi89
Пеп быстро разобрался с бунтом дедов )
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Вадим Цмиев
Ответ Sevuska
Такой счёт по игре должен бы быть и в предыдущем матче с Форестом , просто это футбол , и иногда не всё залетает , что должно . 👍
Футбол это не предсказуемый вид спорта вот кто бы мог подумать что в прошлом году вилириал выбьет т баварию или же Марокко дойдут до 1/2
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Такой счёт по игре должен бы быть и в предыдущем матче с Форестом , просто это футбол , и иногда не всё залетает , что должно . 👍
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0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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