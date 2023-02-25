Гвардиола о 4:1 с «Борнмутом»: «Хороший результат. Мы любим Холанда, его влияние было невероятным»

подвел итоги матча с « ».

« » в гостях обыграл «Борнмут» (4:1) в 25-м туре .

«Учитывая количество игр и число переездов, мы играли невероятно агрессивно. Наша атака была более динамичной, и мы добились хорошего результата.

Я очень рассчитываю на Рико Льюиса с момента его дебюта, на его уровень и интеллект. Он фантастический игрок. Мы рады, что у нас есть он, игрок из нашей академии. Он двигается в небольших пространствах, играет в нужных нам зонах, он уникален. Он действительно хорош в этом.

Влияние Эрлинга Холанда было невероятным. Мы любим его, и он помогает нам. Сегодня мы больше находили его [передачами], он представляет собой невероятную угрозу.

Нам необходим – его трудовая этика, его голы, его передачи. Шаг за шагом он вернется», – сказал главный тренер «Ман Сити».