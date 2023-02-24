Гвардиола о том, что Холанд редко получает мяч в «Сити»: «Это наша вина. Если Эрлинг расстроен, это нормально. Я тоже бываю расстроен. Счастье переоценено»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола высказался о том, что Эрлинг Холанд недостаточно часто получает мяч.

Тренер «Манчестер Сити» порассуждал о том, что форвард делает не так много касаний, как ему хотелось бы, а его забегания иногда не замечают.

«Это наша вина. Эрлинг был хорош весь сезон. Дело не в метриках, я через секунду после завершения матча знаю, был ли он вовлечен в игру или нет. Мне не нужны цифры или показатели, когда я и так точно знаю.

Конечно, это зависит от нас. Нам нужно немного чаще искать Холанда [передачами].

Это нормально [если он расстроен], я тоже иногда бываю расстроен, уверен, что и вы в своей жизни тоже иногда бываете расстроены. Счастье переоценено!» – сказал Гвардиола.

С Холандом «Сити» предсказуемее и даже слабее? Разбираемся

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34 комментария

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dem
А про себя Пеп думает: «ну вот и славно, скоро его в запасе оставлю, а на его место Альвареса или даже Гюндогана, главное чтобы не 9ку».
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jvs5t7gcrf
Ответ Buharoid
"Счастье переоценено" - сказал Гвардиола, надел шапку и включил постпанк.
Ахахахахахахах 👏🏼👏🏼👏🏼
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Axl_rose
Счастье переоценено. Как так то?
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Stepashkin Nickita
Какой же Гвардиола философ!
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Tima_Milan
Это нормально [если он постригся], я тоже иногда бываю лысым, уверен, что и вы в своей жизни тоже иногда бываете с короткой стрижкой. Волосы переоценены!» – сказал Гвардиола.
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МИХАЛЫЧ
счастье переоценено,..прям Омар Хайям
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Промах Мораты
Ответ deimon7.7
Тоже заметил такие моменты. Холанд в зону свободную ускоряется, предлагает себя как только может, а этот полубэкхем пока свои 10 касаний не сделает ради фоток с мячом и спущенными гетрами пас не дает.
Полубекхэм 😁
+1
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Dmitry Koway
Ответ DolJun
надел парик и включил оазис или из какой там группы был этот знаменитый английский любитель голубого вагона
оазис не постпанк, но красивые и меланхоличные песни тоже есть
+1
-1
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Иван Иванов
Ответ deimon7.7
Тоже заметил такие моменты. Холанд в зону свободную ускоряется, предлагает себя как только может, а этот полубэкхем пока свои 10 касаний не сделает ради фоток с мячом и спущенными гетрами пас не дает.
Ха-ха чётко подметил! 😂
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Иван Иванов
Ответ Крыс Пол
Пеп в последнее время в философию ударился.
Пеп из футбольной философии перешёл в экзистенциальную философию. Это немного настораживает. 🤔
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deimon7.7
Ответ Футбол_это_жизнь
В последнем матче я минут 15 наблюдал за движением Холланда без мяча, каждый раз когда сити получал мяч он делал ускорение но никто не пасовался ему на ход В к розыгрыши через фланг через тупого Грилиша который терял мяч каждый раз Странно, что так хорошо начав с Холландом Сити вдруг отказался играть на таранного форварда Пеп опять что-то мутит с тактикой
Тоже заметил такие моменты. Холанд в зону свободную ускоряется, предлагает себя как только может, а этот полубэкхем пока свои 10 касаний не сделает ради фоток с мячом и спущенными гетрами пас не дает.
+10
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kin
Пеп: «счастье переоценено. Как бы ни были прекрасны ваши слова, судить о вас будут по вашим поступкам.»
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zugzwang
Гвардиола: владение мячом переоценено!
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v.belorussky
"Существование жизни - переоценённый феномен" (с) Хранители
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DolJun
Ответ Buharoid
"Счастье переоценено" - сказал Гвардиола, надел шапку и включил постпанк.
надел парик и включил оазис или из какой там группы был этот знаменитый английский любитель голубого вагона
+3
-5
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Элхан Дюшеев
Вылетев с ЛЧ скажет что еврокубки переоценены)
+13
-1
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Оригинальный Ник
У лысого уже колпак протекает. Если (когда) и в этом сезоне лч не возьмёт, надо в клинику на реабилитацию ложиться
+2
-2
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доломит
философ, моя
0
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Guram Akhaladze
Ответ Футбол_это_жизнь
В последнем матче я минут 15 наблюдал за движением Холланда без мяча, каждый раз когда сити получал мяч он делал ускорение но никто не пасовался ему на ход В к розыгрыши через фланг через тупого Грилиша который терял мяч каждый раз Странно, что так хорошо начав с Холландом Сити вдруг отказался играть на таранного форварда Пеп опять что-то мутит с тактикой
Де Брюйне не играл
Без него игра становится бестолковой,уже не первый раз за сезон
+11
-1
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Даулет Абдрахманбек
бери больше, как говорить один патриот жизнь переоценено)
+7
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оле - топ юрген - клоп
Лысый философ
+2
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Н.Ф.
Счастье Гвардиолы — самое переоцененное счастье в мире.
+3
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Temer
Манчестер для грустных 😞
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Футбол_это_жизнь
В последнем матче я минут 15 наблюдал за движением Холланда без мяча, каждый раз когда сити получал мяч он делал ускорение но никто не пасовался ему на ход
В к розыгрыши через фланг через тупого Грилиша который терял мяч каждый раз
Странно, что так хорошо начав с Холландом Сити вдруг отказался играть на таранного форварда
Пеп опять что-то мутит с тактикой
+7
-2
+5
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Guram Akhaladze
Счастье не за горами
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