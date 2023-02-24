Гвардиола о том, что Холанд редко получает мяч в «Сити»: «Это наша вина. Если Эрлинг расстроен, это нормально. Я тоже бываю расстроен. Счастье переоценено»
Пеп Гвардиола высказался о том, что Эрлинг Холанд недостаточно часто получает мяч.
Тренер «Манчестер Сити» порассуждал о том, что форвард делает не так много касаний, как ему хотелось бы, а его забегания иногда не замечают.
«Это наша вина. Эрлинг был хорош весь сезон. Дело не в метриках, я через секунду после завершения матча знаю, был ли он вовлечен в игру или нет. Мне не нужны цифры или показатели, когда я и так точно знаю.
Конечно, это зависит от нас. Нам нужно немного чаще искать Холанда [передачами].
Это нормально [если он расстроен], я тоже иногда бываю расстроен, уверен, что и вы в своей жизни тоже иногда бываете расстроены. Счастье переоценено!» – сказал Гвардиола.
Без него игра становится бестолковой,уже не первый раз за сезон
В к розыгрыши через фланг через тупого Грилиша который терял мяч каждый раз
Странно, что так хорошо начав с Холландом Сити вдруг отказался играть на таранного форварда
Пеп опять что-то мутит с тактикой