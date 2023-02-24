Гвардиола о том, что Холанд редко получает мяч в «Сити»: «Это наша вина. Если Эрлинг расстроен, это нормально. Я тоже бываю расстроен. Счастье переоценено»

высказался о том, что недостаточно часто получает мяч.

Тренер « » порассуждал о том, что форвард делает не так много касаний, как ему хотелось бы, а его забегания иногда не замечают.

«Это наша вина. Эрлинг был хорош весь сезон. Дело не в метриках, я через секунду после завершения матча знаю, был ли он вовлечен в игру или нет. Мне не нужны цифры или показатели, когда я и так точно знаю.

Конечно, это зависит от нас. Нам нужно немного чаще искать Холанда [передачами].

Это нормально [если он расстроен], я тоже иногда бываю расстроен, уверен, что и вы в своей жизни тоже иногда бываете расстроены. Счастье переоценено!» – сказал Гвардиола.

С Холандом «Сити» предсказуемее и даже слабее? Разбираемся