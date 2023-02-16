Пеп Гвардиола: «Холанд очень помог нам с «Арсеналом». Когда соперник играет персонально и оставляет вратаря одного, Эрлинг – наше оружие»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Вильям Салиба Футбол

Пеп Гвардиола оценил игру Эрлинга Холанда в матче против «Арсенала» (3:1).

«Он очень помог нам, сражаясь против Салибы. Это нелегко. Мы много говорили о поведении защитников «Арсенала», – против них нужно использовать контактную борьбу и работу корпусом.

Он очень помог нам с длинными передачами. Когда команда играет персонально и оставляет вратаря одного, нужно использовать оружие, которое у нас есть в лице Эрлинга», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Холанд повторил рекорд Агуэро по голам за «Ман Сити» в одном сезоне АПЛ – 26. Эрлингу хватило 22 матча

Холанд после 3:1 с «Арсеналом»: «Сити» – это «мы», а не «я». Мы снова в гонке. Я не забивал уже 20 минут – надо работать дальше!»

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4 комментария

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Андрей Хенто
Ответ выходец из убежища
Может хоть теперь критики Холланда со своим "он забивает только аутсайдерам" заткнутся.
Эрлинг делал против Юнайтед 3+2, забивал и Ливерпулю в КАЛе, Дортмунду в Лиге чемпионов. Вообще смешно читать такие комментарии.
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0
+4
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Marcus-light
Говорили Пеп не сможет встроить Холланда в игру, а тут он обыграл принципиального соперника за счёт тактики вокруг мощи Холланда.
+1
0
+1
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выходец из убежища
Может хоть теперь критики Холланда со своим "он забивает только аутсайдерам" заткнутся.
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0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cektor
я же говорил сити дожмет )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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