Пеп Гвардиола: «Холанд очень помог нам с «Арсеналом». Когда соперник играет персонально и оставляет вратаря одного, Эрлинг – наше оружие»

оценил игру в матче против « » (3:1).

«Он очень помог нам, сражаясь против . Это нелегко. Мы много говорили о поведении защитников «Арсенала», – против них нужно использовать контактную борьбу и работу корпусом.

Он очень помог нам с длинными передачами. Когда команда играет персонально и оставляет вратаря одного, нужно использовать оружие, которое у нас есть в лице Эрлинга», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Холанд повторил рекорд Агуэро по голам за «Ман Сити» в одном сезоне АПЛ – 26. Эрлингу хватило 22 матча

Холанд после 3:1 с «Арсеналом»: «Сити» – это «мы», а не «я». Мы снова в гонке. Я не забивал уже 20 минут – надо работать дальше!»

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