Чорлука о Миранчуке: «Его карьера должна быть лучше. Многие были хуже, но добились большего. Когда Леше тяжело, он не хочет»

Теги Локомотив Ренн Торино премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу Ведран Чорлука Алексей Миранчук Ловро Маер Футбол

Ведран Чорлука считает, что карьера Алексея Миранчука могла сложиться успешнее.

– Ты застал переход Алексея Миранчука в основу «Локомотива». Каким он был тогда?

– Леша – это талант. Он мне сразу говорил, что хочет уехать из России, попробовать себя в лучших лигах.

Леша не добился того, чего я от него ожидал, его карьера должна быть лучше. Я видел много молодых игроков, которые были хуже Миранчука, но добившихся большего.

– Например?

Ловро Маер. Миранчук показывал себя на очень высоком уровне – в Лиге чемпионов, Маер показывал себя в чемпионате Хорватии.

– Маер играет за «Ренн», Миранчук – в «Торино». Чем карьера Маера лучше?

– Маера хотят многие команды, он играет за сборную Хорватии.

– Но Миранчука тоже хотели.

– Кто?

– «Ювентус» после ваших матчей в Лиге чемпионов.

– Почему он тогда туда не перешел?

– Это другой вопрос.

– Миранчук никогда не был главным игроком сборной России – это проблема.

Я сравниваю Миранчука с Ковачичем. Ковачич – топ-игрок. То, как он обыгрывает – это делал и Леша. Но когда идет единоборство, Ковачич – это Макелеле. Когда Леше тяжело, он не хочет, – сказал бывший защитник «Локомотива».

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13 комментариев

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Dan Kennedy
Маер, конечно, неудачный пример от Чорлуки. Парень неплох, но в Ренне среди полевых занимает 11 место по сыгранным минутам. На 12 немногим меньше сыграл 17 летний парень. Ловро игрок ротации даже в скромном Ренне, о каких достижениях можно говорить?
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Valentin Kompaneytsev
Как я понял Чорлуку Алексей недостаточно честолюбив, амбициозен.
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Джиза
Ответ Юрий Кечко
Нет но действительно чем Майер то лучше ?)) Остальное понятно все
Так он же и говорит, что Майер лучше, но у него рельные шансы перейти в топ. А у Миранчука нет.
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Юрий Кечко
Ответ Фут.Боль
У Миры этого нет и вряд ли будет уже. Он не агрессивный по футбольному игрок, оборона его слабое место. В Торино он освобождён от оборонительной работы и используется в качестве свободного художника, поэтому и раскрывается. Но в более серьёзной команде ему такую свободу не дадут. Поэтому пусть играет в Торино и будет первым парнем там. Надеюсь, его трансфер выкупят.
Первый парень на деревне в крепком середняке серии а , для паспортиста успех можно сказать )))

Но Головин конечно круче
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Арсений Хахатанов
Майер успешнее? Чем? Да и по командам, Торино на мой взгляд лучше чем Ренн
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Пол Ганарара:
Ответ Тиджани Бабангида
При всем уважении к Алексею и его таланту,Чорлука - прав. Миранчуку надо быть более самоотверженным
Не факт. Есть ведь причины, почему он не хочет. Может, его нервная система не тянет бОльших нагрузок. И если это так, то путь через боль, через преодоление не приведет ни к чему хорошему.
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Константин Эсперов
Но Алексей не хочет играть в топ клубе , он никогда не говорил ,что хочет играть в ЛЧ.
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Magic_Man
Ответ Юрий Кечко
Нет но действительно чем Майер то лучше ?)) Остальное понятно все
Я думаю, он хотел сказать, что по таланту он с Ковачичем на одном уровне, а реализовал себя как условный Майер.
+1
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Азиз Ибодуллаев
Понимаю Миранчука, мне было бы лень тоже бросаться в отборы
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Фут.Боль
Ответ Тиджани Бабангида
При всем уважении к Алексею и его таланту,Чорлука - прав. Миранчуку надо быть более самоотверженным
У Миры этого нет и вряд ли будет уже. Он не агрессивный по футбольному игрок, оборона его слабое место. В Торино он освобождён от оборонительной работы и используется в качестве свободного художника, поэтому и раскрывается. Но в более серьёзной команде ему такую свободу не дадут. Поэтому пусть играет в Торино и будет первым парнем там. Надеюсь, его трансфер выкупят.
+9
0
+9
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Юрий Кечко
Нет но действительно чем Майер то лучше ?))
Остальное понятно все
+4
0
+4
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А. Мостовой
плевать, я лучше на диване полежу пивка выпью.
0
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-3
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Тиджани Бабангида
При всем уважении к Алексею и его таланту,Чорлука - прав. Миранчуку надо быть более самоотверженным
+18
0
+18
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