Чорлука о Миранчуке: «Его карьера должна быть лучше. Многие были хуже, но добились большего. Когда Леше тяжело, он не хочет»

считает, что карьера могла сложиться успешнее.

– Ты застал переход Алексея Миранчука в основу «Локомотива». Каким он был тогда?

– Леша – это талант. Он мне сразу говорил, что хочет уехать из России, попробовать себя в лучших лигах.

Леша не добился того, чего я от него ожидал, его карьера должна быть лучше. Я видел много молодых игроков, которые были хуже Миранчука, но добившихся большего.

– Например?

– . Миранчук показывал себя на очень высоком уровне – в Лиге чемпионов, Маер показывал себя в чемпионате Хорватии.

– Маер играет за « », Миранчук – в «Торино». Чем карьера Маера лучше?

– Маера хотят многие команды, он играет за сборную .

– Но Миранчука тоже хотели.

– Кто?

– «Ювентус» после ваших матчей в Лиге чемпионов.

– Почему он тогда туда не перешел?

– Это другой вопрос.

– Миранчук никогда не был главным игроком сборной России – это проблема.

Я сравниваю Миранчука с Ковачичем. Ковачич – топ-игрок. То, как он обыгрывает – это делал и Леша. Но когда идет единоборство, Ковачич – это Макелеле. Когда Леше тяжело, он не хочет, – сказал бывший защитник «Локомотива».