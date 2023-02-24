Чорлука о Миранчуке: «Его карьера должна быть лучше. Многие были хуже, но добились большего. Когда Леше тяжело, он не хочет»
Ведран Чорлука считает, что карьера Алексея Миранчука могла сложиться успешнее.
– Ты застал переход Алексея Миранчука в основу «Локомотива». Каким он был тогда?
– Леша – это талант. Он мне сразу говорил, что хочет уехать из России, попробовать себя в лучших лигах.
Леша не добился того, чего я от него ожидал, его карьера должна быть лучше. Я видел много молодых игроков, которые были хуже Миранчука, но добившихся большего.
– Например?
– Ловро Маер. Миранчук показывал себя на очень высоком уровне – в Лиге чемпионов, Маер показывал себя в чемпионате Хорватии.
– Маер играет за «Ренн», Миранчук – в «Торино». Чем карьера Маера лучше?
– Маера хотят многие команды, он играет за сборную Хорватии.
– Но Миранчука тоже хотели.
– Кто?
– «Ювентус» после ваших матчей в Лиге чемпионов.
– Почему он тогда туда не перешел?
– Это другой вопрос.
– Миранчук никогда не был главным игроком сборной России – это проблема.
Я сравниваю Миранчука с Ковачичем. Ковачич – топ-игрок. То, как он обыгрывает – это делал и Леша. Но когда идет единоборство, Ковачич – это Макелеле. Когда Леше тяжело, он не хочет, – сказал бывший защитник «Локомотива».
Но Головин конечно круче
Остальное понятно все