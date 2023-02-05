«Миранчук – единственное светлое пятно в атаке «Торино». Самый техничный игрок». Экс-тренер «Зенита» Сканавино об Алексее

Андреа Сканавино высоко оценил игру в матче «Торино» и «Удинезе» (1:0).

– Алексей – единственное светлое пятно в «Торино», если брать сегодняшнюю линию атаки. Все мало-мальские полуострые моменты в первом тайме возникали только благодаря ему. В составе туринцев он точно самый техничный игрок – во всяком случае, среди тех, кого сегодня выпускал на поле . До перерыва Алексей отдал несколько шикарных передач, ну а в целом атака «Торино» выглядела очень бледно. После перерыва хозяева поля забили гол и вымучили победу, но я сомневаюсь, что кто-то мог получить удовольствие от такой игры.

– При счете 1:0 Миранчук едва не заработал пенальти, согласны?

– Да, он классно убегал к воротам, но в последний момент его остановили с нарушением правил почти на линии штрафной: похоже, там чуть-чуть не хватило до пенальти. Алексей сам взялся исполнять удар с той точки, с которой нередко забивает с игры, но тут попал в стенку. До этого же еще был эпизод, когда Миранчук красиво накрутил сразу двоих удинцев и тоже заработал штрафной. Короче говоря, если кто и порадовал в «Торино» в этот день, то это Миранчук. Ну и классно сыграл в обороне. Видно, что это весьма качественный защитник, – сказал экс-тренер « » по физической подготовке.

Также Сканавино высказался о других футболистах, игравших в России – полузащитнике «Торино» Николе Влашиче и защитнике «Удинезе» Родриго Бекао, выступавших за ЦСКА.

– Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич вышел на замену. Как он вам?

– Я не узнал того полузащитника, которого в свое время хотел приобрести «Зенит». Возможно, Влашич сейчас не в форме: он сыграл существенно ниже своих возможностей и допустил ряд таких детских ошибок, которые не ждешь от футболиста его уровня.

– А как вам другой бывший игрок ЦСКА – защитник «Удинезе» Бекао?

– Это качественный футболист, заслуживающий выступать в Серии А. Он и в обороне хорош, и при стандартных положениях у чужих ворот опасен на втором этаже. Ходят разговоры, что им интересуется миланский «Интер». Не знаю, смог бы Бекао закрепиться там в стартовом составе, но в обойме может и пригодиться, – сказал Сканавино.