Хесус Медина: «У Акинфеева безумно сильный удар. Если пойдет бить штрафной, это будет очень мощно и опасно, как у Чилаверта»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Хосе Луис Чилаверт Федор Чалов Хесус Медина Футбол

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина оценил силу удара вратаря Игоря Акинфеева.

«Я уже как-то говорил про Акинфеева, скажу еще раз: он очень хороший вратарь, лидер, живая легенда. Мы приехали из другой страны, но прекрасно понимаем, что он значит для клуба.

У него безумно сильный удар. Меня просто поражает, насколько сильный. Я не сомневаюсь, что если он пойдет бить штрафной, то это будет очень мощно. И опасно, как у Чилаверта.

В ЦСКА много и других игроков очень высокого уровня, например Чалов. Когда в июле он вернулся, то мне действительно показалось немного странным, что такой нападающий уехал в аренду. Настоящая «девятка», он очень забивной, меня восхищает его техника и умение завершать.

Я счастлив в ЦСКА, об отсутствии еврокубков не думаю. Живу настоящим, от матча к матчу – и концентрируюсь на весенней части сезона. Мы играем в двух турнирах – в Премьер-лиге и в Кубке, – поэтому ни о чем другом думать некогда», – отметил Медина.

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9 комментариев

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Григорий Геник
Помню как Игорь исполнял пенку. Вообще в нем не сомневался!
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С бодуна
Ноги у Игоря заряжены ,не каждый вратарь с шага выбивает на 60-70 метров.
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Great ManUtd
Когда мне было 10, думал, что его фамилия Человек, а не Чилаверт. А ещё был Шухер (это типо когда надо убегать), Стоичка (типа стойка перед ударом), Инс (ввиду плохого знания английского думал, что это лёд).
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Торопов Саня
Новая тактика, как у Тедеско в нападении играл Кутепов, а в ЦСКА Акинфеев
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Мирзоанис Якубов
Если удар только лишь сильный, Акинфеев со штрафного будет в стенки бить. А так - тут ещё техника и холодный расчёт необходимы.

P.S: я не футбольный тренер, говорю, как вижу с экранов
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.ru
нога бога... этим всё сказано
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Александр Зубков
Хотелось бы увидеть. Удар Игоря со штрафного. Но Акинфеев консервативен, возможно потому и стал лучшим вратарём 21 века в России.
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Rio de Janeiro
Чилаверт или тот же Рожерио Сени всё же помимо силы ещё имели и технику удара на уровне приличных атакующих игроков
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Sevuska
Это он ещё Головина не застал .
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