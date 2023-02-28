Хесус Медина: «У Акинфеева безумно сильный удар. Если пойдет бить штрафной, это будет очень мощно и опасно, как у Чилаверта»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина оценил силу удара вратаря .

«Я уже как-то говорил про Акинфеева, скажу еще раз: он очень хороший вратарь, лидер, живая легенда. Мы приехали из другой страны, но прекрасно понимаем, что он значит для клуба.

У него безумно сильный удар. Меня просто поражает, насколько сильный. Я не сомневаюсь, что если он пойдет бить штрафной, то это будет очень мощно. И опасно, как у .

В ЦСКА много и других игроков очень высокого уровня, например . Когда в июле он вернулся, то мне действительно показалось немного странным, что такой нападающий уехал в аренду. Настоящая «девятка», он очень забивной, меня восхищает его техника и умение завершать.

Я счастлив в ЦСКА, об отсутствии еврокубков не думаю. Живу настоящим, от матча к матчу – и концентрируюсь на весенней части сезона. Мы играем в двух турнирах – в Премьер-лиге и в Кубке, – поэтому ни о чем другом думать некогда», – отметил Медина.

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