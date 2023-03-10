Андрей Канчельскис: «У Зенита» состав на две головы выше, чем у «Спартака». Они просто сильнее, это не обсуждается»
Андрей Канчельскис считает, что состав «Зенита» намного сильнее, чем у «Спартака».
«У Зенита» состав на две головы выше, чем у «Спартака», это факт. Они просто сильнее. По составу и подбору игроков «Зенит» намного превосходит «Спартак» сейчас. Это даже не обсуждается.
Малком или Промес? Оба по-своему хороши. Каждый из них приносит пользу своей команде», – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Виталю Мешкова
убийца Спартака
Давайте уж продолжим старую жвачку , про никогда не существовавшую интригу )))