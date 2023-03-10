Андрей Канчельскис: «У Зенита» состав на две головы выше, чем у «Спартака». Они просто сильнее, это не обсуждается»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Квинси Промес Малком Футбол

Андрей Канчельскис считает, что состав «Зенита» намного сильнее, чем у «Спартака».

«У Зенита» состав на две головы выше, чем у «Спартака», это факт. Они просто сильнее. По составу и подбору игроков «Зенит» намного превосходит «Спартак» сейчас. Это даже не обсуждается.

Малком или Промес? Оба по-своему хороши. Каждый из них приносит пользу своей команде», – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед»

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14 комментариев

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Зайцев Руслан
Ответ Бомжеватый чипсоед
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Да, но только после спартака
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Бомжеватый чипсоед
Ответ Зайцев Руслан
спартак - позор России, это не обсуждается
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Зайцев Руслан
спартак - позор России, это не обсуждается
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Пользователь Huawei
Ответ max bogomazov
Ну чемпионы по нытью точно Спартак
Ну да, это они до сих пор после кубка ноют и жалуются во все инстанции, когда уже все про это забыли. 🤣
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Спартак сила
забыл добавить про джокера зенита
Виталю Мешкова
убийца Спартака
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max bogomazov
Ну чемпионы по нытью точно Спартак
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Алексей Бирюков
Канчельскис,один пузырь допил,второй в заначке,это не обсуждается.
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Владимир Молявин
Опять старую песню завёл.
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OldRedWhite
Нет, нет, нет !
Давайте уж продолжим старую жвачку , про никогда не существовавшую интригу )))
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Konstantin Zorin
Так и не обсуждайте.
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Hong Kil
Всем известно, что сильнее Спартак, ему просто Мешков не разрешает догнать Зенит.
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Shadow1882
Соре за оффтоп, но там МФЛ возобновился. Результаты и таблица ведутся на лучшем спортивном сайте или забываем до конца сезона?
+1
-2
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Spartakus1984
Одно и тоже мелят языками,утомили.
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Ильдар Фарукшин
Так не обсуждайте
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Виталий
Ненадоело уже мусолить одну и туже тему по 1000 раз ? И там и там много квалифицированных игроков )
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