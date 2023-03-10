Неймару сделали операцию на голеностопе. Он пропустит 3-4 месяца

Теги ПСЖ лига 1 Франция травмы Неймар Футбол

Неймар перенес операцию в связи с травмой голеностопа. 

«ПСЖ» сообщил что этим утром бразильского нападающего прооперировали в Дохе. Оперативное вмешательство прошло очень хорошо. Теперь футболист будет восстанавливаться. 

Ранее сообщалось, что из-за повреждения Неймар не будет играть до конца сезона. Он пропустит 3-4 месяца. 

В текущем сезоне Лиги 1 бразилец провел 20 матчей, отличившись 13 голами и 11 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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10 комментариев

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Ansu Fati
Думаю вот уже спустя 6 лет после того рокового выкупа контракта у Барселоны Неймар начал понимать, что это было самой большой ошибкой в его жизни. Трансфер от которого проиграли все 3 стороны
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-1
-1
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Smith09
Ответ Budabuda
травмируется перед первым матчем в плей-офф ЛЧ 2024.скриньте
В плов ещё выйти надо
+1
-1
0
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Budabuda
травмируется перед первым матчем в плей-офф ЛЧ 2024.скриньте
+1
-1
0
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Геннадий Тимченко
Ответ Барсик Юрана
На футбольном поле размером: 90 — 120 ; 45 — 90
так он всё - танцы с Месси на тренировке 17.02 репетировал, потом травмировался. теперь никакого поля🤷
0
-2
-2
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Барсик Юрана
Ответ Геннадий Тимченко
потехничнее где: на вечеринках, при игре в покер или при посещении Макдональдса❓🤔
На футбольном поле размером: 90 — 120 ; 45 — 90
0
-7
-7
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Геннадий Тимченко
Ответ Барсик Юрана
Кто бы что не говорил, но даже в таком состоянии потехничнее бегунка будет 👍🏿
потехничнее где: на вечеринках, при игре в покер или при посещении Макдональдса❓🤔
+4
-1
+3
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Барсик Юрана
Кто бы что не говорил, но даже в таком состоянии потехничнее бегунка будет 👍🏿
0
-6
-6
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Геннадий Тимченко
Ответ Artem Piatkov
Кто бы что не говорил, но такого изнеженного, понтовитого хрусталя ещё поискать Да, большой талант, но в важных отрезках его как не было, так и нет (что на ЧМ, что в ЛЧ)
в матче с Германией у себя на родине не играл... приболел
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-2
-2
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Геннадий Тимченко
ну к следующему чемпионату мира должен по любому выйти на пик формы 👏👏👏
+4
-1
+3
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Artem Piatkov
Кто бы что не говорил, но такого изнеженного, понтовитого хрусталя ещё поискать

Да, большой талант, но в важных отрезках его как не было, так и нет (что на ЧМ, что в ЛЧ)
+5
-4
+1
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