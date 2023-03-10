Неймару сделали операцию на голеностопе. Он пропустит 3-4 месяца

перенес операцию в связи с травмой голеностопа.

« » сообщил что этим утром бразильского нападающего прооперировали в Дохе. Оперативное вмешательство прошло очень хорошо. Теперь футболист будет восстанавливаться.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения Неймар не будет играть до конца сезона. Он пропустит 3-4 месяца.

В текущем сезоне Лиги 1 бразилец провел 20 матчей, отличившись 13 голами и 11 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.

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