Неймару сделали операцию на голеностопе. Он пропустит 3-4 месяца
Неймар перенес операцию в связи с травмой голеностопа.
«ПСЖ» сообщил что этим утром бразильского нападающего прооперировали в Дохе. Оперативное вмешательство прошло очень хорошо. Теперь футболист будет восстанавливаться.
Ранее сообщалось, что из-за повреждения Неймар не будет играть до конца сезона. Он пропустит 3-4 месяца.
В текущем сезоне Лиги 1 бразилец провел 20 матчей, отличившись 13 голами и 11 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.
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Да, большой талант, но в важных отрезках его как не было, так и нет (что на ЧМ, что в ЛЧ)