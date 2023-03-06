Неймар перед операцией на связках голеностопа: «Я вернусь сильнее»

Неймар пообещал вернуться сильнее после операции.

Напомним, нападающий «ПСЖ» получил травму голеностопа в матче с «Лиллем» в Лиге 1. После консультации с врачами клуб порекомендовал операцию по восстановлению связок – ее проведут в ближайшие дни в Дохе. Бразилец пропустит остаток сезона: его возвращение в строй займет 3-4 месяца.

«Я вернусь сильнее», – написал Неймар в инстаграме.

Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞