Неймар перед операцией на связках голеностопа: «Я вернусь сильнее»
Неймар пообещал вернуться сильнее после операции.
Напомним, нападающий «ПСЖ» получил травму голеностопа в матче с «Лиллем» в Лиге 1. После консультации с врачами клуб порекомендовал Неймару операцию по восстановлению связок – ее проведут в ближайшие дни в Дохе. Бразилец пропустит остаток сезона: его возвращение в строй займет 3-4 месяца.
«Я вернусь сильнее», – написал Неймар в инстаграме.
Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞
Надеюсь что вернётся в свою форму перед ЧМ, и хотя бы попылит так еще 2-3 года