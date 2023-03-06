Неймар перед операцией на связках голеностопа: «Я вернусь сильнее»

Теги ПСЖ лига 1 Франция травмы Неймар соцсети Футбол

Неймар пообещал вернуться сильнее после операции.

Напомним, нападающий «ПСЖ» получил травму голеностопа в матче с «Лиллем» в Лиге 1. После консультации с врачами клуб порекомендовал Неймару операцию по восстановлению связок – ее проведут в ближайшие дни в Дохе. Бразилец пропустит остаток сезона: его возвращение в строй займет 3-4 месяца.

«Я вернусь сильнее», – написал Неймар в инстаграме.

Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞

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13 комментариев

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Этот Райола хочет денег
На самом деле Ней это современная версия Зико, Фалькао, Сократес в том плане, что при головокружительном таланте и прекрасной игре так и не может выиграть ничего со сборной. Ну и конечно ЗМ. Когда он был в своей праймовой форме и несомненно его заслуживал, были просто монструозны сами знаете кто
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Милчик
Столько раз возвращался сильнее,что уже должен был стать титановым
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Ram89
Запинали его галики.
Надеюсь что вернётся в свою форму перед ЧМ, и хотя бы попылит так еще 2-3 года
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Velirpa
вернётся ещё сильнее, чтобы разводить ПСЖ на новый контракт, бгг
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Пакаев
Ответ WelcomeBackPURE
Никогда не понимал танцев с бубнами вокруг неймара: да, талант есть очень большой, но надо же понимать, что самбу танцевать можно в Бразилии, а в Европе, тем более во Франции, тебя по ноге может дать условный сиссе и все, и будет прав!
Условный Дисаси
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le_militaire13
Вернётся сильнее в чем? Если только в покере
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Аталанта расправила плечи
И буду играть не 50% матчей, а 51!
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WelcomeBackPURE
Никогда не понимал танцев с бубнами вокруг неймара: да, талант есть очень большой, но надо же понимать, что самбу танцевать можно в Бразилии, а в Европе, тем более во Франции, тебя по ноге может дать условный сиссе и все, и будет прав!
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-1
-1
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Титал Телоян
Голеностоп : ну ну
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JuVero
сколько раз он уже это пишет? должен быть предел его возвращением сильныи)))
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utsh44psmr
Как раз к отпуску
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Михо
Здоровья Неймару и давайте без насмешек, человек играет красиво, за ним всегда интересно наблюдать
+11
-2
+9
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L K
очень жаль, такую форму до чм набрал и получил пару травм на галик
+6
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+6
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