У «Химок» 1 победа в 20 матчах после ухода Юрана

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Сергей Юран Факел Футбол

«Химки» одержали лишь одну победу в 20 матчах после ухода тренера Сергея Юрана.

Подмосковный клуб на выезде сыпал вничью с «Факелом» (1:1) в 18-м туре Мир РПЛ.

Юран был уволен в августе, на его место пришел Николай Писарев, которого вскоре сменил Спартак Гогниев.

С тех пор у «Химок» 14 поражений и 5 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Фонбет Кубке России). Плюс одна победа – над «Оренбургом» (2:0).

«Химки» по-прежнему занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице, набрав 13 очков.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gun[o|o]ner
Ответ Overkiller
А всё потому что Садыгов мало играет! Даёшь его в старт! Его жену в старт, его детей в старт! Бабушек и дедушек тоже!
Нетворкинг работает! )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Miheev
Пердив все ближе
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Вы так говорите, как будто это что-то плохое (с)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Где тут наш пользователь Барсик Юрана ?
Пусть даст объяснения !
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Отправьте уже это внебрачное дитя Терюшкова в детдом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
А всё потому что Садыгов мало играет! Даёшь его в старт! Его жену в старт, его детей в старт! Бабушек и дедушек тоже!
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Ответ Lindeman
Юран российский аналог Гутманна
и был в Бенфике игроком)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lindeman
Ответ инок
Юран проклял Химки и пока его не снял оно работает
Юран российский аналог Гутманна
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Юран проклял Химки и пока его не снял оно работает
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shepot
Справедливо. Руководство подтверждает свою импотенцию
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий