У «Химок» 1 победа в 20 матчах после ухода Юрана
«Химки» одержали лишь одну победу в 20 матчах после ухода тренера Сергея Юрана.
Подмосковный клуб на выезде сыпал вничью с «Факелом» (1:1) в 18-м туре Мир РПЛ.
Юран был уволен в августе, на его место пришел Николай Писарев, которого вскоре сменил Спартак Гогниев.
С тех пор у «Химок» 14 поражений и 5 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Фонбет Кубке России). Плюс одна победа – над «Оренбургом» (2:0).
«Химки» по-прежнему занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице, набрав 13 очков.
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Пусть даст объяснения !