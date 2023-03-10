Кристоф Дюгарри: «Я рад, что «ПСЖ» вылетел из ЛЧ. В клубе уже 10 лет все работает плохо. Невероятная некомпетентность на самом высоком уровне»
Кристоф Дюгарри рад вылету «ПСЖ» из Лиги чемпионов.
Парижская команда прекратила выступление в турнире после поражений от «Баварии» в 1/8 финала (0:1, 0:2).
«Я рад, что они вылетели. Почему? Потому что, когда вы плохо работаете, вы не получаете вознаграждения.
Может, я и мечтатель, но мне нравится, что клубы, которые хорошо работают, получают вознаграждение. В «ПСЖ» вот уже 10 лет все работает плохо. Каждый год [в клубе] происходит более или менее важная революция: меняются спортивные директора, покупаются игроки... Но налицо нехватка навыков. Налицо невероятная некомпетентность на самом высоком уровне», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире RMC Sport.
Среди моего поколения, болельщики Челси и ПСЖ - это футбольные романтики.
Челси тогда был клубом, подпирающим грандов. Лишь изредка составляющим им какую-то конкуренцию. Но там был Виалли. Был Дзола. Был Деннис Вайз.
А ПСЖ - чистая романтика тех лет.
То есть все это было "по любви", а не по глорихантерскому расчету.
Одному моему знакомому, по моему, было даже физически больно, когда Абрамович начал строить из Челси супер-клуб
ДиМа вовремя ушел, и посмотрите как здорово он играет за Юве.
Может я в силу своего возраста и, соответственно, круга общения, сталкивался только с болельщиками этих клубов, что стали таковыми ещё в прошлые периоды?
Пофиг на результаты, главное, чтобы все хорошо работоло?)