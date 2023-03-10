Кристоф Дюгарри: «Я рад, что «ПСЖ» вылетел из ЛЧ. В клубе уже 10 лет все работает плохо. Невероятная некомпетентность на самом высоком уровне»

рад вылету «ПСЖ» из чемпионов.

Парижская команда прекратила выступление в турнире после поражений от «Баварии» в 1/8 финала (0:1, 0:2).

«Я рад, что они вылетели. Почему? Потому что, когда вы плохо работаете, вы не получаете вознаграждения.

Может, я и мечтатель, но мне нравится, что клубы, которые хорошо работают, получают вознаграждение. В « » вот уже 10 лет все работает плохо. Каждый год [в клубе] происходит более или менее важная революция: меняются спортивные директора, покупаются игроки... Но налицо нехватка навыков. Налицо невероятная некомпетентность на самом высоком уровне», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире RMC Sport.