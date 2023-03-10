Кристоф Дюгарри: «Я рад, что «ПСЖ» вылетел из ЛЧ. В клубе уже 10 лет все работает плохо. Невероятная некомпетентность на самом высоком уровне»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Дюгарри Футбол

Кристоф Дюгарри рад вылету «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

Парижская команда прекратила выступление в турнире после поражений от «Баварии» в 1/8 финала (0:1, 0:2). 

«Я рад, что они вылетели. Почему? Потому что, когда вы плохо работаете, вы не получаете вознаграждения. 

Может, я и мечтатель, но мне нравится, что клубы, которые хорошо работают, получают вознаграждение. В «ПСЖ» вот уже 10 лет все работает плохо. Каждый год [в клубе] происходит более или менее важная революция: меняются спортивные директора, покупаются игроки... Но налицо нехватка навыков. Налицо невероятная некомпетентность на самом высоком уровне», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире RMC Sport.

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27 комментариев

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Мельников Михаил
Ответ Pb-SE
Справедливости ради, до шейхов интернет был доступен не всем. Я не про то, что облегчение доступа в интернет - заслуга шейхов, а про то, что тогда сложнее было считать болельщиков. Может, они и были, но не публиковались на популярных платформах.
))) Интернет. Мы с корешами результаты матчей узнавали в газетах. И - слава Елагину и РенТВ - могли видеть АПЛ на ТВ.
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Pb-SE
Ответ Мельников Михаил
Кто-нибудь знаком с болельщиками ПСЖ или МСити, что стали таковыми после прихода шейхов? Может я в силу своего возраста и, соответственно, круга общения, сталкивался только с болельщиками этих клубов, что стали таковыми ещё в прошлые периоды?
Справедливости ради, до шейхов интернет был доступен не всем. Я не про то, что облегчение доступа в интернет - заслуга шейхов, а про то, что тогда сложнее было считать болельщиков. Может, они и были, но не публиковались на популярных платформах.
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Мельников Михаил
Ответ Alex1104
Почти все после. Мансити был середняк, ПСЖ повыше, конечно, но французские клубы как-то не особо всегда были.
Значит дело в возрасте.
Среди моего поколения, болельщики Челси и ПСЖ - это футбольные романтики.
Челси тогда был клубом, подпирающим грандов. Лишь изредка составляющим им какую-то конкуренцию. Но там был Виалли. Был Дзола. Был Деннис Вайз.

А ПСЖ - чистая романтика тех лет.

То есть все это было "по любви", а не по глорихантерскому расчету.
Одному моему знакомому, по моему, было даже физически больно, когда Абрамович начал строить из Челси супер-клуб
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Игорь Рыжков
По сути он прав. Причем это проблема именно арабов, которые не понимают ничего в футболе. Есть 2 показателя МС и ПСЖ и оба клуба вкладывая огромные деньги не могут ничего выиграть в Европе...И есть пример Челси, который купил Абрамович и уже через 5 лет они играли в финале ЛЧ. ПСЖ попали в финал только через 9 лет и то только потому что из-за пандемии сделали по одному матчу...МС вообще же попал в финал спустя 13 лет после покупки арабами и гигантских вложений. В футболе гораздо важнее денег это стратегия развития команды...Арабы же привыкли, что за бабки им все привозят. Вот только в футболе так не работает.
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Pb-SE
Ответ Jerry Lee
Предлагаю сэкономить деньги шейхов и выиграть Лигу 1 куда с меньшими тратами на зп тренера. Да, это я. Готов получать меньше, результат готов дать незамедлительно - не хуже.. Жду звонка Неймара с Месси.
Александр, здесь тоже нужна лицензия. Я понимаю, что ты легенда Сельты, но все же.
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Евгений Цыбулин
Ответ Alex1104
Дак желающих много. Готов втрое меньше получать!
Готов-помощником тренера,за 10000 евро в месяц)За вами постою)))
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Pb-SE
Бывший игрок Марселя радуется позору ПСЖ, все логично.
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Подкат Мальдини
Ответ Spartaneanec
Человек говорит про 10 лет, в которых не было Месси, а пустынный народ как всегда, да и за весь мир говорить так себе, весь мир был рад, когда Месси выиграл ЧМ
Чм выиграла Аргентина а не Месси
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Лёха Жданчик
Ответ несахар
ПСЖ это какое-то позорище. Сотни миллионов долларов потрачены впустую. Лучше бы на эти деньги нищих накормили.
Накормили....богатых)
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Назар Игорь
Это при том что у ПСЖ играет Месси, без него результаты были бы совсем плачевными. Да и он сосем потух за последний год в команде шейхов, сравните его игру за сборную и за арабский колхоз.
ДиМа вовремя ушел, и посмотрите как здорово он играет за Юве.
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несахар
ПСЖ это какое-то позорище. Сотни миллионов долларов потрачены впустую. Лучше бы на эти деньги нищих накормили.
+2
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Gagarin Party
Ответ инок
Дюгарри во многом прав! Он молодец
А если бы в 2020 выиграли ЛЧ? После 2020 они начали заниматься хренью.
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Alex1104
Ответ Мельников Михаил
Кто-нибудь знаком с болельщиками ПСЖ или МСити, что стали таковыми после прихода шейхов? Может я в силу своего возраста и, соответственно, круга общения, сталкивался только с болельщиками этих клубов, что стали таковыми ещё в прошлые периоды?
Почти все после. Мансити был середняк, ПСЖ повыше, конечно, но французские клубы как-то не особо всегда были.
0
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Spartaneanec
Ответ CvlrXXI
Всему миру было в радость посмотреть на очередное пинание фейкового обладателя 7 фейковых золотых мячей
Человек говорит про 10 лет, в которых не было Месси, а пустынный народ как всегда, да и за весь мир говорить так себе, весь мир был рад, когда Месси выиграл ЧМ
+17
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Alex1104
Ответ Jerry Lee
Предлагаю сэкономить деньги шейхов и выиграть Лигу 1 куда с меньшими тратами на зп тренера. Да, это я. Готов получать меньше, результат готов дать незамедлительно - не хуже.. Жду звонка Неймара с Месси.
Дак желающих много. Готов втрое меньше получать!
+1
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Моё Моя
Всем бы так вознаграждение не получать)))
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Spartaneanec
Ответ CvlrXXI
Всему миру было в радость посмотреть на очередное пинание фейкового обладателя 7 фейковых золотых мячей
И кубок ЧМ естественно фейковый для пустынных, народ песков так сказать
+11
-10
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Direct free kick
Приход масика и доллара превратил ПСЖ из топ клуба в дом-2
+3
-3
0
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Мельников Михаил
Кто-нибудь знаком с болельщиками ПСЖ или МСити, что стали таковыми после прихода шейхов?
Может я в силу своего возраста и, соответственно, круга общения, сталкивался только с болельщиками этих клубов, что стали таковыми ещё в прошлые периоды?
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0
0
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rigobersong
Зато как все отлично работало до прихода шейхов:)) Какие же лицемеры все эти Французы:))
+1
-2
-1
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CvlrXXI
Всему миру было в радость посмотреть на очередное пинание фейкового обладателя 7 фейковых золотых мячей
+15
-14
+1
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Иван Левин
При Эмери и Тухеле хотя бы был рисунок игры, работы Гальтье не видно и за километр
+8
-1
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Саша Белый
То есть 10 лет назад, до шейхов, все работало хорошо?)
Пофиг на результаты, главное, чтобы все хорошо работоло?)
0
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Jerry Lee
Предлагаю сэкономить деньги шейхов и выиграть Лигу 1 куда с меньшими тратами на зп тренера. Да, это я. Готов получать меньше, результат готов дать незамедлительно - не хуже.. Жду звонка Неймара с Месси.
+12
-1
+11
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Sevuska
Мысль может быть и правильная , но очень обобщённая , хотелось бы поконкретней , ведь в каждой проблемы должно быть имя и фамилия 😊
+3
-3
0
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