Канисарес о владельцах «ПСЖ»: «Покупают игроков, не понимая, как их встроить, и требуют выиграть ЛЧ, а ответственность – на тренере. Привыкли все решать с помощью денег»
Сантьяго Канисарес раскритиковал трансферную политику и планы «Пари Сен-Жермен».
«Этот клуб сам на себя оказывает давление. Он покупает футболистов, не понимая, как их встроить в игру. Он требует победы в Лиге чемпионов и тем самым совершает ошибку. Сколько раз вы уже выиграли ЛЧ, что теперь считаете себя обязанными победить в этом году?
А вся ответственность ложится только на тренера. В команде может быть великолепный тренер с очень высоким процентом выигранных матчей, как Унаи Эмери, но его увольняют из-за вылета из Лиги чемпионов.
Будь я владельцем «ПСЖ», я бы прекратил тратить такие деньги на футболистов и переключился бы на менеджеров, людей, которые понимают футбол и уже добились успеха с другими проектами. А владельцы «ПСЖ» привыкли все решать с помощью денег», – сказал бывший вратарь «Валенсии».
Иначе как объяснить выход того молодого паренька-ноунейма в защиту в важнейшем матче сезона? Продли они контракт с Силвой в 2020-м, может такой проблемы и не было бы
А то или Месси не тянет, или Неймар капризный, или Мбаппе то уходит, то нет, то Эмери и остальные тренеры крайние, а шейхи "все в белом, стоят такие красивые" - тасуют кадры как перчатки, а философии и грамотных планов развития на пару лет вперёд как не было, так и нет. Зациклились на ЛЧ и спорят деньгами, и всё без толку.