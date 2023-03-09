Канисарес о владельцах «ПСЖ»: «Покупают игроков, не понимая, как их встроить, и требуют выиграть ЛЧ, а ответственность – на тренере. Привыкли все решать с помощью денег»

Теги ПСЖ Сантьяго Канисарес лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Унаи Эмери Футбол

Сантьяго Канисарес раскритиковал трансферную политику и планы «Пари Сен-Жермен».

«Этот клуб сам на себя оказывает давление. Он покупает футболистов, не понимая, как их встроить в игру. Он требует победы в Лиге чемпионов и тем самым совершает ошибку. Сколько раз вы уже выиграли ЛЧ, что теперь считаете себя обязанными победить в этом году?

А вся ответственность ложится только на тренера. В команде может быть великолепный тренер с очень высоким процентом выигранных матчей, как Унаи Эмери, но его увольняют из-за вылета из Лиги чемпионов.

Будь я владельцем «ПСЖ», я бы прекратил тратить такие деньги на футболистов и переключился бы на менеджеров, людей, которые понимают футбол и уже добились успеха с другими проектами. А владельцы «ПСЖ» привыкли все решать с помощью денег», – сказал бывший вратарь «Валенсии».

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18 комментариев

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Марслан Акматалиев
Кампуш должен уйти!
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Dexter Dallas
Какие все умные стали. Я который год об этом говорил. А тут уже даже местные "сдетсвазапсж" стали видеть то, что было не то,тчто на ладони. А бревнами в глазах. И чешут бред в духе жирафа канисареса.
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Арман Бижанов
Единственное адекватное и объективное мнение! Как по мне Гуйе, Паредес, Ди Мария и даже Икарди помогли бы этому ПСЖ. Хотя один капризный французский юноша не захотел аргентинскую республику)))
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Юлия Ким
шарит чувак
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Юлия Ким
Ответ rigobersong
Смотрю Ди Мария с Передесом Ювентус прям в этой ЛЧ затащили, и в прошлой ПСЖ:))
Ди Мария затащил, да. один хет-трик в лиге Европы чего стоит
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Recreated
Да кто они вообще такие эти ЖПС!!?? Никогда не выигрывали Еврокубки и хотят с ходу чемпионами стать. Это надо быть полным идиотом, чтобы этого хотеть прям сразу. Там есть уже свои фавориты, окопавшиеся там на долго и редко, редко, когда кто-нить "случайно" залетит на чемпионство.
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Gravdaar Iyaad
Тупицы не извлекают уроки из прошлого и повторяют ошибки Переса времен Галактикос
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Barsa! bolshe chem klub
и это он вслух сказал?🤭🤣
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Злобный Конь
Надо звать Йоахима Лёва.
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Recreated
Ответ Goofts
Канисарес шарит! Как можно было поменять Гуйе и Паредеса (оба выполняли черновую работу) на Витинью и Руиса, и козыря Ди Марию на Солера....
Да, с этим трудно не согласиться!
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Aristokrat_13
ПСЖ - это реинкарнация Реала середины нулевых. Тогда тоже верили, что связка Рауль-Роналдо-Бэкхем-Зидан принесет чашку ЛЧ, а по факту отлетали от Лиона (пусть и очень мощного).

Иначе как объяснить выход того молодого паренька-ноунейма в защиту в важнейшем матче сезона? Продли они контракт с Силвой в 2020-м, может такой проблемы и не было бы
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Ник Гре
Чётко, кратко, воистину прав - вся суть ПСЖ в трёх словах.
А то или Месси не тянет, или Неймар капризный, или Мбаппе то уходит, то нет, то Эмери и остальные тренеры крайние, а шейхи "все в белом, стоят такие красивые" - тасуют кадры как перчатки, а философии и грамотных планов развития на пару лет вперёд как не было, так и нет. Зациклились на ЛЧ и спорят деньгами, и всё без толку.
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Пользователь заблокирован
Достали уже всех эти шейхи 🤬🤬🤬
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rigobersong
Ответ Goofts
Канисарес шарит! Как можно было поменять Гуйе и Паредеса (оба выполняли черновую работу) на Витинью и Руиса, и козыря Ди Марию на Солера....
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Andrey Yaroslavtsev
Красавчик
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Goofts
Канисарес шарит! Как можно было поменять Гуйе и Паредеса (оба выполняли черновую работу) на Витинью и Руиса, и козыря Ди Марию на Солера....
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Артём Сергеев
самый лучший комментарий про псг,сегодня
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Саша Казенкинский
Ну по делу же сказал! Ни добавить, ни прибавить.
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