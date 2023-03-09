Канисарес о владельцах «ПСЖ»: «Покупают игроков, не понимая, как их встроить, и требуют выиграть ЛЧ, а ответственность – на тренере. Привыкли все решать с помощью денег»

раскритиковал трансферную политику и планы « ».

«Этот клуб сам на себя оказывает давление. Он покупает футболистов, не понимая, как их встроить в игру. Он требует победы в чемпионов и тем самым совершает ошибку. Сколько раз вы уже выиграли ЛЧ, что теперь считаете себя обязанными победить в этом году?

А вся ответственность ложится только на тренера. В команде может быть великолепный тренер с очень высоким процентом выигранных матчей, как , но его увольняют из-за вылета из Лиги чемпионов.

Будь я владельцем «ПСЖ», я бы прекратил тратить такие деньги на футболистов и переключился бы на менеджеров, людей, которые понимают футбол и уже добились успеха с другими проектами. А владельцы «ПСЖ» привыкли все решать с помощью денег», – сказал бывший вратарь «Валенсии».