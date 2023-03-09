Серхио Рамос: «ПСЖ» не соответствовал уровню ЛЧ, но чемпионы возрождаются после поражений и закаляются в испытаниях. Мы вернемся»

сохраняет оптимизм после вылета «ПСЖ» из чемпионов.

«Мы подвели и себя, и вас. Мы играли не на том, уровне, который требуется в ЛЧ. Мы не понимали, как справиться с ключевыми деталями, и главная цель от нас ускользнула.

Это больно, но чемпионы возрождаются после поражений и закаляются в испытаниях. Мы вернемся!» – написал защитник парижан после поражения в 1/8 финала от «Баварии».

Первая стадия атак «ПСЖ» – тотальная безыдейность. Проблемы не замаскировал даже Месси