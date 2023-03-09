Серхио Рамос: «ПСЖ» не соответствовал уровню ЛЧ, но чемпионы возрождаются после поражений и закаляются в испытаниях. Мы вернемся»

Теги Бавария ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Футбол

Серхио Рамос сохраняет оптимизм после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

«Мы подвели и себя, и вас. Мы играли не на том, уровне, который требуется в ЛЧ. Мы не понимали, как справиться с ключевыми деталями, и главная цель от нас ускользнула.

Это больно, но чемпионы возрождаются после поражений и закаляются в испытаниях. Мы вернемся!» – написал защитник парижан после поражения в 1/8 финала от «Баварии».

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24 комментария

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Геннадий Тимченко
Ответ Aristokrat_13
Да Галатье нормальный тренер. Он с Лиллем выиграл французский чемпионат на фоне гораздо более сильного по составу ПСЖ. А для парижских звезд и Тухель проблемой был
для французского чемпионата он подходит, но если цель - ЛЧ, то надо ставить Зидана, чтобы он(тренер) решал кого покупать, а не многочисленные родственники-друзья шейхов
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Человек1991
Рамоса, Руиса,Даню,,Витю, надо убирать из ПСЖ , да и молодёжь из академии средненькая пока что , Хакими и Мендеш тоже в защите не очень , получается надо обновлять подбирать менять почти весь состав , точно нужны 2 топ центр защитника и 2 топ центр полузащитника, но сложно найти топ игроков по всем позициям . Понятно , что у Баварии состав лучше и игра поставлена лучше , но это не отменяет жуткого беспредела, в первом матче украли гол у ПСЖ , счёт стал бы 1-1 и ПСЖ мог дожать выиграть , а во 2 матче 2 гола с очевидными нарушениями правил.
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Arthur Jacob
Ответ Ussaev M
лев остается львом даже в клетке
Рамос может и сильнее Волка, но волк в цирке не играет 🐺
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Carlos
Ответ dr. cage
Единственный игрок ПСЖ слова которого имеют вес..
Да, он точно знает какой уровень нужен для ЛЧ💪🏆
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Яхай-Бле
а где вы были чтоб туда еще возвращаться?
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Aristokrat_13
Ответ Геннадий Тимченко
Рамос был неплох на фоне остальных в обоих матчах с Баварией... Если возьмут нормального тренера, то при нём Серхио сможет принести пользу клубу
Да Галатье нормальный тренер. Он с Лиллем выиграл французский чемпионат на фоне гораздо более сильного по составу ПСЖ. А для парижских звезд и Тухель проблемой был
+3
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+3
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Люблю Марго Робби
Ответ Ussaev M
лев остается львом даже в клетке
АУФ
+3
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Люблю Марго Робби
Ответ Barca_mania
ПСЖ надо брать тактику мадрида: тратить деньги на на игроков а на судей😁
Ну уж не твоему клубишке про судей говорить
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Andrey Yaroslavtsev
Он улетел, но обещал вернуться...(с)
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Артём Сергеев
ага , ждём
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Ussaev M
лев остается львом даже в клетке
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хавбек+
Коман схавал хваленого Мендеша, Горецкий знатно доминировал над гоатом, пожалуй, с Киммихом на плечах и форой в три метра смог бы обставить зе беста на стометровке
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Эркинбек Апаканов
Ответ Barca_mania
ПСЖ надо брать тактику мадрида: тратить деньги на на игроков а на судей😁
вас не слышно из ЛЕ))) хотя и там не играете 😂
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Пользователь заблокирован
Только ты уже не вернёшься перебезчик...
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volandRU
куда? 😀😀😀
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AnMe
Серёжу надо капитаном, каким боком поставили зелёного мбаппе не ясно.
Был отличным лидером Реала столько времени и будет тут тоже. Умеет общаться со всеми, имеет влияние, хороший возраст и опыт. Прирожденный лидер, как по мне. Уверен в Реале на мотивацию по большей части влиял он
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Budabuda
Запомнился момент, в конце где Рамос отдал пас на фланг от центра поля и побежал в штрафную под навес, обогнав одного пешехода, который с понурой головой пешочком передвигался в том же направлении.
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Barca_mania
Ответ Геннадий Тимченко
Рамос был неплох на фоне остальных в обоих матчах с Баварией... Если возьмут нормального тренера, то при нём Серхио сможет принести пользу клубу
ПСЖ надо брать тактику мадрида: тратить деньги на на игроков а на судей😁
+2
-10
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Данил Логинов
Куда вы вернётесь в 1/8, чтобы в который уже раз вылететь? ПСЖ провальный проект с огромным бюджетом.
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Александр Медзведцкий
Не особо нравится стиль игры Серхио,но он единственный в ПСЖ у кого есть яйца..
+6
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Yelzin Teheda
Рамос лидер по природе, такие игроки штучный товар. Жаль что его время в футболе подходит к концу.
+9
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Геннадий Тимченко
Рамос был неплох на фоне остальных в обоих матчах с Баварией... Если возьмут нормального тренера, то при нём Серхио сможет принести пользу клубу
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Ahmed 001
Куда вернемся ? Домой?
+1
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dr. cage
Единственный игрок ПСЖ слова которого имеют вес..
+30
-2
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