Серхио Рамос: «ПСЖ» не соответствовал уровню ЛЧ, но чемпионы возрождаются после поражений и закаляются в испытаниях. Мы вернемся»
Серхио Рамос сохраняет оптимизм после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.
«Мы подвели и себя, и вас. Мы играли не на том, уровне, который требуется в ЛЧ. Мы не понимали, как справиться с ключевыми деталями, и главная цель от нас ускользнула.
Это больно, но чемпионы возрождаются после поражений и закаляются в испытаниях. Мы вернемся!» – написал защитник парижан после поражения в 1/8 финала от «Баварии».
Первая стадия атак «ПСЖ» – тотальная безыдейность. Проблемы не замаскировал даже Месси
Был отличным лидером Реала столько времени и будет тут тоже. Умеет общаться со всеми, имеет влияние, хороший возраст и опыт. Прирожденный лидер, как по мне. Уверен в Реале на мотивацию по большей части влиял он