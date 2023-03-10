Ткаченко о Федуне: «Да, трофеев маловато, но к нему относились хуже, чем он заслуживал. Он тратил свои деньги, показывал себя чутким и грамотным управленцем»

положительно оценивает эпоху в « ».

– Полтора года назад вы говорили: «Я иногда смотрю за некоторыми процессами в «Спартаке» и думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России». Очень сильное заявление.

– Конечно, к Федуну всегда относились хуже, чем он заслуживал. Я много общался с менеджерами «Спартака», они рассказывали, что на многих отрезках Федун показывал себя чутким и грамотным управленцем. Федун тратил свои деньги. Если бы не он, не факт, что «Спартак» был бы финансово устойчив. Да, трофеев маловато, но в целом эпоху Федуна оцениваю позитивно.

– Я не говорю, что Федун плохой, но точно ли можно называть его лучшим из-за числа трофеев и текучки кадров даже в топ-менеджменте?

– Я не делал заявлений в суде, это было заявление на фоне неприятия, критики – в основном болельщицкой и ветеранской. Мне кажется, нужно было привлечь внимание к хорошему. Да, получилось провокативно.

– Федун ушел. Кто лучший менеджер сейчас?

– Люди из « »: Юрий Соловьев, Павел Пивоваров и Дмитрий Манкин, который не очень хорошо известен широкой публике. Коммерческий рост, позиционирование клуба, настроение внутри, борьба за новую аудиторию – тут даже и думать не надо.

Нравится « ». Хороший провинциальный клуб – и это не плохая характеристика. Нужно добавить в упаковке, в коммерции – и будет совсем хорошо, – сказал глава компании ProSports Management в интервью Sports.ru.

«Клуб не может сказать агенту: «Ты мне предложил дерьмо, поэтому ты виноват». Интервью Германа Ткаченко

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