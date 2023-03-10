Ткаченко о Федуне: «Да, трофеев маловато, но к нему относились хуже, чем он заслуживал. Он тратил свои деньги, показывал себя чутким и грамотным управленцем»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Динамо Москва Sports.ru Герман Ткаченко Оренбург Дмитрий Манкин агенты Павел Пивоваров Юрий Соловьев Футбол

Герман Ткаченко положительно оценивает эпоху Леонида Федуна в «Спартаке».

– Полтора года назад вы говорили: «Я иногда смотрю за некоторыми процессами в «Спартаке» и думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России». Очень сильное заявление.

– Конечно, к Федуну всегда относились хуже, чем он заслуживал. Я много общался с менеджерами «Спартака», они рассказывали, что на многих отрезках Федун показывал себя чутким и грамотным управленцем. Федун тратил свои деньги. Если бы не он, не факт, что «Спартак» был бы финансово устойчив. Да, трофеев маловато, но в целом эпоху Федуна оцениваю позитивно.

– Я не говорю, что Федун плохой, но точно ли можно называть его лучшим из-за числа трофеев и текучки кадров даже в топ-менеджменте?

– Я не делал заявлений в суде, это было заявление на фоне неприятия, критики – в основном болельщицкой и ветеранской. Мне кажется, нужно было привлечь внимание к хорошему. Да, получилось провокативно.

– Федун ушел. Кто лучший менеджер сейчас?

– Люди из «Динамо»: Юрий Соловьев, Павел Пивоваров и Дмитрий Манкин, который не очень хорошо известен широкой публике. Коммерческий рост, позиционирование клуба, настроение внутри, борьба за новую аудиторию – тут даже и думать не надо.

Нравится «Оренбург». Хороший провинциальный клуб – и это не плохая характеристика. Нужно добавить в упаковке, в коммерции – и будет совсем хорошо, – сказал глава компании ProSports Management в интервью Sports.ru.

«Клуб не может сказать агенту: «Ты мне предложил дерьмо, поэтому ты виноват». Интервью Германа Ткаченко

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9 комментариев

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Abid_88
Так ведь к нему и не было вопросов по финансированию , проблема в том , что он ,как руководитель , не смог выстроить систему управления , нанять
толкового топ-менеджера ,который знает к чему идёт.

Лично мне Леонид запомнится тем, что сделал из великой команды цирк.
Имея при этом все возможности конкурировать с культурной столицей.
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UseR
Свои, лол
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Satvaldino
Свои деньги…Лукойла
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Aleksey Yashin
Трофеев может и маловато, но скажите, много ли российских клубов брали Копа дель Соль?
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Spartakus1984
Да,агентов Федун накормил сполна ,поэтому они им довольны
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Streetbor
Федуна конечно сейчас не хватает Ткаченко, как и Керимова. Можно было кого угодно привозить.
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Федуну нужна была территория рядом со стадионом, вот там он грамотно бабла поднял, а футбол так, думаю он сам в шоке, что что-то выиграл
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ВладимирНеПутин
А ещё он больше других агентам платил
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Спартак сила
федунизм убил великий Спартак
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