Ткаченко об «отмене» российского футбола на Западе: «Столкнулся с разговорами в духе «Да, этот игрок подходит по качествам, но сейчас его трансфер неуместен»

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия Динамо Москва Герман Ткаченко агенты Политика Руслан Литвинов Саба Сазонов Футбол

Герман Ткаченко рассказал, почему европейские клубы не хотят подписывать российских игроков. 

– Нет никого, кто чаще вас говорил бы об отмене нашего футбола на Западе. Почему так?

– Будем честны: и до февраля 2022-го в Европе не очень часто говорили о российских футболистах. Где-то с апреля я столкнулся с разговорами в духе «Да, этот игрок подходит по качествам, но сейчас его трансфер неуместен».

Недавно разговаривал с руководителем одного из итальянских клубов, он назвал трех интересных игроков из РПЛ, упор был сделан на игроков обороны, среди них – Саба Сазонов и Руслан Литвинов. Сазонов интересен в том числе из-за грузинского паспорта, в Италии сейчас это просто круто. А вот про Литвинова этот клуб сказал всего лишь два слова: «No chance».

Возможно, это связано с тем, что его владелец – американец, – сказал глава компании ProSports Management в интервью Sports.ru.

«Клуб не может сказать агенту: «Ты мне предложил дерьмо, поэтому ты виноват». Интервью Германа Ткаченко

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13 комментариев

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Злодей Спб
Отличное время ввести потолок зарплат на паспортистов. Пару нулей срезать им с зарплат. Всё равно альтернативных вариантов продолжения карьеры у них не много.
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KMR
Сказочник. до 22 года что-то не особо ехали запад. 3 игрока уехали и то не в топы.
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&_Bishep_&
Ну да, да..конечно. Если бы не санкции, там собирались аукционы устраивать на наших футболистов.
+5
0
+5
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justbored
Как Руслан и его девушка Серафима проживут на эти лукойловские копейки не знаю даже. Мужаться и превознемогать.
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Aleksey Yashin
Однажды Алексея Сапогова хотел приобрести Ювентус, но Алексей сказал: «No chance»
+1
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encaro_one
Ответ Artem Piatkov
А кто это?
Это наш Оливье Жиру. Стыдно не знать легенду российского футбола.
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Денис Давыдов
Ответ Dima Kakdima
ткаченко хорошо играл при семине помню его гол крыльям за кубок удар пушка
Не тот Ткаченко
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encaro_one
@ Сазонов интересен в том числе из-за грузинского паспорта, в Италии сейчас это просто круто.

Судя по всему "руководитель" итальянского клуба это типа Заремы, просто сожительница руководителя
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Магомед Саид Амирханов
Не трогайте Литвинова,он самим нужен
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Artem Piatkov
Ответ Екн Лор
Лебеденко подходил по качествам в Реал, но сейчас его трансфер неуместен
А кто это?
0
-1
-1
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Екн Лор
Лебеденко подходил по качествам в Реал, но сейчас его трансфер неуместен
+7
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+7
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Ivan Petrov
Какой игрок? Что ты несёшь...
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Dima Kakdima
ткаченко хорошо играл при семине
помню его гол крыльям за кубок
удар пушка
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