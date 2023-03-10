Анчелотти о том, хочет ли он видеть Мбаппе в «Реале»: «Никогда не отвечу на этот вопрос»

отказался говорить о возможном переходе в « ».

Главному тренеру мадридской команды задали вопрос о том, хочет ли он видеть французского форварда в составе.

«Вы можете задать мне этот вопрос сегодня, через три месяца, через две недели… Это вопрос, на который я никогда не отвечу», – сказал Анчелотти.