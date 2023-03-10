Анчелотти о том, хочет ли он видеть Мбаппе в «Реале»: «Никогда не отвечу на этот вопрос»

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Карло Анчелотти отказался говорить о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

Главному тренеру мадридской команды задали вопрос о том, хочет ли он видеть французского форварда в составе. 

«Вы можете задать мне этот вопрос сегодня, через три месяца, через две недели… Это вопрос, на который я никогда не отвечу», – сказал Анчелотти. 

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15 комментариев

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Александра Александрова
Анчелотти знает , что лучше кашшаи нету никого )
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Moscwow
Ответ VuNePonimaete
Особенно в матчах с Баварией затащил
Судить Мбаппе по полтора матча? Умно, базара нет. Трудно тащить в каждой игре, когда в команде аргентинский якорь
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Joni Arm
Ответ VuNePonimaete
Особенно в матчах с Баварией затащил
Спецом смотрел чтобы сравнить насколько он лучше Вини. К сожалению Мбаппе в этом матче не играл .
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Joni Arm
Ответ VuNePonimaete
Особенно в матчах с Баварией затащил
👋👋👋
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Evgeniy 72
Ответ buFFon
на этот вопрос я смогу ответить вам через полгода, когда меня уже не будет здесь.. А так, как по мне, Реалу кровь из носа необходим Мбапе, но его поведение в прошедшее лето также с негативом..
Реал, Барса, Бавария, Юве и Сити крадут талантов из других клубов - пользуясь своим исключительным положением, вы воспринимаете это как норму. А когда исключительный молодой игрок выбирает лучшие условия, для вас это почему то неподобающее поведение.
К примеру, тут практически каждый считает, что Кейн обязан уходить из Тоттенхэма в Баварию, но Харри ведь может остаться и побить рекорд Ширера, это будет гораздо грандиознее, чем все трофеи Алвеса. Мбаппе может побить все французские рекорды, и этим он получит больше памяти от потомков, чем от нескольких трофеев за Реал, причём не гарантированных. Он ведь хотел в Реал сразу, будучи игроком ещё Монако, но ему было отказано в гарантии места в старте, не разглядел Перес в нем бешеного потенциала тогда. Ну а теперь Киллиан просто не сможет побить испанские рекорды, что более важно, чем фейковые ЗМ этой эпохи.
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VuNePonimaete
Ответ Moscwow
Да можно сколько угодно негативить и упрекать Мбаппе за прошлогодний кидок, но факт остается фактом, футболиста его уровня в его возрасте сейчас просто нет. Холанд, Винисиус все равно не дотягивают до его уровня, а больше и выделить особо некого, всякие Осимхены, Рамуши и Хвичи пока только один сезон тащат, а Мбаппе уже целых 6
Особенно в матчах с Баварией затащил
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buFFon
Ответ Moscwow
Да можно сколько угодно негативить и упрекать Мбаппе за прошлогодний кидок, но факт остается фактом, футболиста его уровня в его возрасте сейчас просто нет. Холанд, Винисиус все равно не дотягивают до его уровня, а больше и выделить особо некого, всякие Осимхены, Рамуши и Хвичи пока только один сезон тащат, а Мбаппе уже целых 6
согласен
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Moscwow
Ответ buFFon
на этот вопрос я смогу ответить вам через полгода, когда меня уже не будет здесь.. А так, как по мне, Реалу кровь из носа необходим Мбапе, но его поведение в прошедшее лето также с негативом..
Да можно сколько угодно негативить и упрекать Мбаппе за прошлогодний кидок, но факт остается фактом, футболиста его уровня в его возрасте сейчас просто нет. Холанд, Винисиус все равно не дотягивают до его уровня, а больше и выделить особо некого, всякие Осимхены, Рамуши и Хвичи пока только один сезон тащат, а Мбаппе уже целых 6
+3
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+2
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⚽️Juventini⚽️
Ответ 90 Minutes
Конечно не ответит,так как его летом пиньком подзад
Почему ? Чем Карло их не устраивает ?
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Sevuska
При этом левая бровь папы Карло достигла необычайной высоты 🤨 🤨🤨
+1
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buFFon
на этот вопрос я смогу ответить вам через полгода, когда меня уже не будет здесь..
А так, как по мне, Реалу кровь из носа необходим Мбапе, но его поведение в прошедшее лето также с негативом..
+1
-1
0
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90 Minutes
Конечно не ответит,так как его летом пиньком подзад
+4
-6
-2
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Olajuvon
Понятно, что хочет…
+1
-2
-1
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LIBerly
Следующий вопрос!
- Что вы думаете о вашем положении в клубе?
- А, впрочем, Мбаппе...
+14
-3
+11
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ARIGAMI ARIGAMI
Анчелотти на вопрос о его отставке: Никогда не отвечу на этот вопрос.
+2
-5
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