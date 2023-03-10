Анчелотти о том, хочет ли он видеть Мбаппе в «Реале»: «Никогда не отвечу на этот вопрос»
Карло Анчелотти отказался говорить о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».
Главному тренеру мадридской команды задали вопрос о том, хочет ли он видеть французского форварда в составе.
«Вы можете задать мне этот вопрос сегодня, через три месяца, через две недели… Это вопрос, на который я никогда не отвечу», – сказал Анчелотти.
К примеру, тут практически каждый считает, что Кейн обязан уходить из Тоттенхэма в Баварию, но Харри ведь может остаться и побить рекорд Ширера, это будет гораздо грандиознее, чем все трофеи Алвеса. Мбаппе может побить все французские рекорды, и этим он получит больше памяти от потомков, чем от нескольких трофеев за Реал, причём не гарантированных. Он ведь хотел в Реал сразу, будучи игроком ещё Монако, но ему было отказано в гарантии места в старте, не разглядел Перес в нем бешеного потенциала тогда. Ну а теперь Киллиан просто не сможет побить испанские рекорды, что более важно, чем фейковые ЗМ этой эпохи.
А так, как по мне, Реалу кровь из носа необходим Мбапе, но его поведение в прошедшее лето также с негативом..
- Что вы думаете о вашем положении в клубе?
- А, впрочем, Мбаппе...