Член совета директоров «Динамо» о Захаряне: «Очень много клубов интересуются: и гранды, и средние. Арсен находится на радарах множества скаутских служб»
Член совета директоров «Динамо» рассказал об интересе клубов к Арсену Захаряну.
– Понятно, что лишь интересом «Челси» такой игрок, как Захарян, не ограничен. Был хоть один официальный оффер в «Динамо» по покупке Арсена от других клубов?
– Да. Не буду называть клубы и лиги. На самом деле, к Захаряну очень большой интерес.
– Клубы сопоставимы по уровню с «Челси»?
– Очень много клубов интересуются: и гранды, и средние. Что неудивительно, ведь Арсен находится на радарах множества скаутских служб.
– Сам Захарян недавно заявил, что в первой части сезона у него был небольшой игровой спад. В клубе это вызывало опасение?
– Клуб просто поддерживал Захаряна. Арсен – наш воспитанник. Понятно, что спады в игре случаются у всех, даже у самых больших футболистов. Мы верим в Арсена, – сказал Дмитрий Гафин.
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P. S.
Зачем менять гражданство, что бы перейти в иностранный клуб!?
– Да. Не буду называть клубы и лиги. На самом деле, к Захаряну очень большой интерес.
Очень похоже на из разряда: «Я всё знаю, но никому, ничего не скажу». 😚