Член совета директоров «Динамо» о Захаряне: «Очень много клубов интересуются: и гранды, и средние. Арсен находится на радарах множества скаутских служб»

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Динамо Москва Арсен Захарян Дмитрий Гафин Футбол

Член совета директоров «Динамо» рассказал об интересе клубов к Арсену Захаряну

– Понятно, что лишь интересом «Челси» такой игрок, как Захарян, не ограничен. Был хоть один официальный оффер в «Динамо» по покупке Арсена от других клубов?

– Да. Не буду называть клубы и лиги. На самом деле, к Захаряну очень большой интерес.

– Клубы сопоставимы по уровню с «Челси»?

– Очень много клубов интересуются: и гранды, и средние. Что неудивительно, ведь Арсен находится на радарах множества скаутских служб.

– Сам Захарян недавно заявил, что в первой части сезона у него был небольшой игровой спад. В клубе это вызывало опасение?

– Клуб просто поддерживал Захаряна. Арсен – наш воспитанник. Понятно, что спады в игре случаются у всех, даже у самых больших футболистов. Мы верим в Арсена, – сказал Дмитрий Гафин. 

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12 комментариев

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ДМ-1чемпион
Ответ Аталанта расправила плечи
Очевидно, что парень скоро сменит гражданство на армянское, чтобы не тухнуть. Чиновники наверняка найдут лазейку, как аннулировать матчи за сборную.
Очевидно, что тебе надо сходить поговорить с психооналитиком!
P. S.
Зачем менять гражданство, что бы перейти в иностранный клуб!?
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Zenith forever
Ответ Иван Павлов
Когда последний раз Динамо смотрел?
Вроде в ноябре, с Ростовом.
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trav
Через 3 года будет выбирать между Нефтехимиком и Ска-Хабаровск
0
0
0
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Аталанта расправила плечи
Очевидно, что парень скоро сменит гражданство на армянское, чтобы не тухнуть. Чиновники наверняка найдут лазейку, как аннулировать матчи за сборную.
0
0
0
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Aleksandr Danilov
Если топ клубы его хотели, завернули бы легко. 20млн сейчас не деньги. Потом в 32 будет говорить, что был в шаге от Боруссии
+1
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Иван Павлов
Ответ Zenith forever
Попал в обойму, теперь оттуда трудно вырваться, хотя Захарян старается - бегать перестал, забивать перестал.
Когда последний раз Динамо смотрел?
0
0
0
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Иван Павлов
Ответ Amalfitano
Да, да! Менты известные развиватели футбольных талантов. А ежели шо-то не так, всегда можно запретить. Вообще всё запретить.
С головой в порядке всё? Иди проветрись.
+1
-1
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suwor
– Был хоть один официальный оффер в «Динамо» по покупке Арсена от других клубов?
– Да. Не буду называть клубы и лиги. На самом деле, к Захаряну очень большой интерес.
Очень похоже на из разряда: «Я всё знаю, но никому, ничего не скажу». 😚
+1
0
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Zenith forever
Попал в обойму, теперь оттуда трудно вырваться, хотя Захарян старается - бегать перестал, забивать перестал.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Да, да! Менты известные развиватели футбольных талантов. А ежели шо-то не так, всегда можно запретить. Вообще всё запретить.
+3
-2
+1
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Б81
В 19 лет один из лидеров Динамо.Третий сезон в основе.Надеюсь на дальнейшим прогресс,но надо уезжать.
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Микель Венгер
скауты не следят за Захаряном, они ищут трофеи Динамо с 1995 года.
+6
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