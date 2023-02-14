Член совета директоров «Динамо» о Захаряне: «Очень много клубов интересуются: и гранды, и средние. Арсен находится на радарах множества скаутских служб»

Член совета директоров « » рассказал об интересе клубов к .

– Понятно, что лишь интересом « » такой игрок, как Захарян, не ограничен. Был хоть один официальный оффер в «Динамо» по покупке Арсена от других клубов?

– Да. Не буду называть клубы и лиги. На самом деле, к Захаряну очень большой интерес.

– Клубы сопоставимы по уровню с «Челси»?

– Очень много клубов интересуются: и гранды, и средние. Что неудивительно, ведь Арсен находится на радарах множества скаутских служб.

– Сам Захарян недавно заявил, что в первой части сезона у него был небольшой игровой спад. В клубе это вызывало опасение?

– Клуб просто поддерживал Захаряна. Арсен – наш воспитанник. Понятно, что спады в игре случаются у всех, даже у самых больших футболистов. Мы верим в Арсена, – сказал Дмитрий Гафин.

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