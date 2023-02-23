Отец Захаряна: «Желание уехать в Европу у Арсена есть. Но сейчас он игрок «Динамо», другие варианты не рассматриваем»
Арсен Захарян хочет продолжить карьеру в Европе.
Летом 2022 года «Челси» был готов приобрести Захаряна у «Динамо», но осуществить трансфер не удалось.
«Не знаю, остается ли интерес со стороны «Челси» к Арсену. Желание уехать играть в Европу у него, конечно, есть. Но на данный момент Арсен – игрок «Динамо», и сейчас мы не рассматриваем другие варианты», – сказал отец Захаряна Норайр.
В текущем сезоне на счету 19-летнего полузащитника 2 гола и 5 голевых передач в 16 матчах за «Динамо» в Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.
Захарян отказал «Галатасараю» – «по личным причинам». Хочет в Европу, но не в Турцию
1. Моя мечта играть в Европе.
2. "Борнмут" - (вставьте любой клуб середняк/аутсайдер топ 5) не соответствует моим амбициям. Хочу играть в клубе, играющем в ЕК.
3. "Зенит" - тоже топ клуб.