Отец Захаряна: «Желание уехать в Европу у Арсена есть. Но сейчас он игрок «Динамо», другие варианты не рассматриваем»

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Динамо Москва Матч ТВ Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян хочет продолжить карьеру в Европе.

Летом 2022 года «Челси» был готов приобрести Захаряна у «Динамо», но осуществить трансфер не удалось.

«Не знаю, остается ли интерес со стороны «Челси» к Арсену. Желание уехать играть в Европу у него, конечно, есть. Но на данный момент Арсен – игрок «Динамо», и сейчас мы не рассматриваем другие варианты», – сказал отец Захаряна Норайр.

В текущем сезоне на счету 19-летнего полузащитника 2 гола и 5 голевых передач в 16 матчах за «Динамо» в Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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6 комментариев

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Николай Васильков
Ответ ZaharPetrovicUralez
Ты братуха почти прав, кроме того, что Борнмут от одних телеправ получает 450 млн в гот, и ему возится с обычным,. не очень известным русским ( который сделает покер/не сделает на Энфмлде) на хер не нужно
Борнмут я привёл как пример, тк вспомнил историю 4-5 летней давности с Антоном Миранчуком, который вариант с этим клубом воспринял чуть ли ни как оскорбление.
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Balt
Да про Челси уже забыть. Там уже хватает кого ставить. Вот только когда Арсена намеревались взять был Тухель, а сейчас Поттер. Вообще два разных мира. Челси Поттера смотреть тошно.
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bold
Понятно короче
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ZaharPetrovicUralez
Ответ Николай Васильков
Все эти РПЛовцы хотят в Европу, а в итоге проходят стандартный путь дитя лимита: 1. Моя мечта играть в Европе. 2. "Борнмут" - (вставьте любой клуб середняк/аутсайдер топ 5) не соответствует моим амбициям. Хочу играть в клубе, играющем в ЕК. 3. "Зенит" - тоже топ клуб.
Ты братуха почти прав, кроме того, что Борнмут от одних телеправ получает 450 млн в гот, и ему возится с обычным,. не очень известным русским ( который сделает покер/не сделает на Энфмлде) на хер не нужно
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Кеша
Откровенно говоря , Арсен сильно сдал в скорости . Возможно , ребенок еще растёт . Но честно сказать , я не вижу его в иностранном чемпионате . Лучше расти в Динамо , чем полировать лавку . Еще года три . А там будет видно.
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Николай Васильков
Все эти РПЛовцы хотят в Европу, а в итоге проходят стандартный путь дитя лимита:
1. Моя мечта играть в Европе.
2. "Борнмут" - (вставьте любой клуб середняк/аутсайдер топ 5) не соответствует моим амбициям. Хочу играть в клубе, играющем в ЕК.
3. "Зенит" - тоже топ клуб.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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