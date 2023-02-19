«Мое мнение – Захарян круче Мудрика». Экс-игрок «Алании» и «Сибири» Валентич об Арсене и «Челси»
Экс-игрок «Алании» и «Сибири» Никола Валентич сравнил Арсена Захаряна и Михаила Мудрика.
– Что вы думаете о возможном переходе Захаряна в «Челси»?
– От этого мира можно всего ожидать. Если не смотреть на политическую сторону вопроса, то это вполне возможно, почему нет. Но играл бы он или сидел на скамейке запасных – решать только тренеру.
Но у Арсена есть качества, их просто нужно показать. Это как взлетная полоса, надо разбежаться и взлететь – играть в основе. Ничего невозможного нет. Мое мнение – Захарян круче Мудрика, – сказал Валентич.
Напомним, зимой «Челси» купил Михаила Мудрика у «Шахтера» за 70+30 млн евро.
Поэтому один в Челси, а другой в РПЛ.