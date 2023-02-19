«Мое мнение – Захарян круче Мудрика». Экс-игрок «Алании» и «Сибири» Валентич об Арсене и «Челси»

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Динамо Москва Никола Валентич Михаил Мудрик Арсен Захарян Футбол

Экс-игрок «Алании» и «Сибири» Никола Валентич сравнил Арсена Захаряна и Михаила Мудрика.

– Что вы думаете о возможном переходе Захаряна в «Челси»?

– От этого мира можно всего ожидать. Если не смотреть на политическую сторону вопроса, то это вполне возможно, почему нет. Но играл бы он или сидел на скамейке запасных – решать только тренеру.

Но у Арсена есть качества, их просто нужно показать. Это как взлетная полоса, надо разбежаться и взлететь – играть в основе. Ничего невозможного нет. Мое мнение – Захарян круче Мудрика, – сказал Валентич.

Напомним, зимой «Челси» купил Михаила Мудрика у «Шахтера» за 70+30 млн евро.

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21 комментарий

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Ростов-на-Дону
Что за мудрик?
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Sarumian
«Мое мнение – Захарян круче Мудрика»
Поэтому один в Челси, а другой в РПЛ.
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Роман Федоров
Бесполезный спор. Захарян сам должен доказать, как он умеет играть. Всё у него ещё впереди, парню всего-то 19 лет. Многое конечно же зависит и от команды в которой он играет, у Динамо сейчас хороший коллектив собрался . На многое способен, если обойдется без всяких форс - мажоров. Удачи Арсену, и без травм.
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Екн Лор
Ответ Ashot Kafka
Харри Кейн тоже до 20 лет в арендах в шипе был и особо не блистал, само по себе это мало о чем говорит. Ну и так или иначе, уровень шахтера выше уровня динамо на тот момент, попасть в основу труднее. Так что тут мало смысла сравнивать.
Кейн это скорее исключение, так же как и Варди. Больше шансов стать топ-игроком, будучи с юных лет основным игроком неплохих команд, чем пробиться откуда-то с низов. Сколько таких "Кейнов" из Чемпионшипа так и остались на том же уровне?
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Михаил1970
Ответ Акира_1
Сейчас любой игрок будет в Челси выглядит печально, потому что никакой тактики и тренерской идеи нет. Хоть Захарян, хоть Мудрик, хоть Мбаппе 🤷‍♂️
Мбаппе Будь он в Челси, давно бы поменял там тренера и спорт. дира. И Мудрик оказался бы не в Челси, а Арсенале (возможно тульском)
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Kanan Jarrus
Ответ Екн Лор
Захарян с 17 лет в основе Динамо, а Мудрик до 20 лет сидел глубоко на лавке и играл в арендах в Арсенале-Киев и Десне, где выдавал 0+0 по гол+пас
и?
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Kanan Jarrus
повторяется история с хвичей. мудрик так же проведет по губам патриотам)
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Ashot Kafka
Ответ Екн Лор
Захарян с 17 лет в основе Динамо, а Мудрик до 20 лет сидел глубоко на лавке и играл в арендах в Арсенале-Киев и Десне, где выдавал 0+0 по гол+пас
Харри Кейн тоже до 20 лет в арендах в шипе был и особо не блистал, само по себе это мало о чем говорит. Ну и так или иначе, уровень шахтера выше уровня динамо на тот момент, попасть в основу труднее. Так что тут мало смысла сравнивать.
+2
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Акира_1
Сейчас любой игрок будет в Челси выглядит печально, потому что никакой тактики и тренерской идеи нет. Хоть Захарян, хоть Мудрик, хоть Мбаппе 🤷‍♂️
+5
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Вадим Крупенников
Ответ Екн Лор
Захарян с 17 лет в основе Динамо, а Мудрик до 20 лет сидел глубоко на лавке и играл в арендах в Арсенале-Киев и Десне, где выдавал 0+0 по гол+пас
Ну если судить об уровне игроков до 20 лет… юношеская сборная России дважды Евро выигрывала. И где эти чемпионы сейчас? И где те, кого они обыграли.
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che kaif
Ответ Гамаль Хайдаров
Лучше всех их это сейчас Хвича
Лучше всех сейчас Мбаппе
+2
-4
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Екн Лор
Ответ ATEC
Основа Динамо это какое то большое достижение..?
Это показатель перспективности игрока. Понятное дело, что перспективы ещё надо реализовать. Но почти все топ-игроки уже с юных лет играли в основах хотя бы средних команд
+9
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Born is the King
Мудрику нужно время для адаптации. Видно талантливый,быстрый игрок с дриблингом. Пока не найдут тренера у всех игроков будет такая стата
+4
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Гамаль Хайдаров
Лучше всех их это сейчас Хвича
+11
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encaro_one
Что скажут экс-игроки ФК Челябинск?
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ATEC
Ответ Екн Лор
Захарян с 17 лет в основе Динамо, а Мудрик до 20 лет сидел глубоко на лавке и играл в арендах в Арсенале-Киев и Десне, где выдавал 0+0 по гол+пас
Основа Динамо это какое то большое достижение..?
+19
-7
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HI MARS
Мое мнение - Валентин Николаевич круче Никола Валентича
+4
-1
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Shuller18
Мудрик себя уже хоть как-то показал на международном уровне, а Захаряна даже полноценной звездой РПЛ не назовешь
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Екн Лор
Захарян с 17 лет в основе Динамо, а Мудрик до 20 лет сидел глубоко на лавке и играл в арендах в Арсенале-Киев и Десне, где выдавал 0+0 по гол+пас
+16
-7
+9
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Беременный малыш
Ответ олег краб
это кто
Никола Валентич.
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олег краб
это кто
+1
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