«Мое мнение – Захарян круче Мудрика». Экс-игрок «Алании» и «Сибири» Валентич об Арсене и «Челси»

Экс-игрок «Алании» и «Сибири» Никола Валентич сравнил и .

– Что вы думаете о возможном переходе Захаряна в «Челси»?

– От этого мира можно всего ожидать. Если не смотреть на политическую сторону вопроса, то это вполне возможно, почему нет. Но играл бы он или сидел на скамейке запасных – решать только тренеру.

Но у Арсена есть качества, их просто нужно показать. Это как взлетная полоса, надо разбежаться и взлететь – играть в основе. Ничего невозможного нет. Мое мнение – Захарян круче Мудрика, – сказал Валентич.

Напомним, зимой « » купил Михаила Мудрика у «Шахтера» за 70+30 млн евро.