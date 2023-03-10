Агент Сафонов о Сперцяне: «Галицкий, если захочет, может бесплатно отпустить его. Эдик заслужил предложение из Европы»
Алексей Сафонов допустил, что Эдуард Сперцян бесплатно уйдет из «Краснодара» в европейский клуб.
«15 миллионов — сумма отступных? Это все приблизительно, данная сумма не является панацей. Были случаи, когда клубы отпускали и за меньшие деньги, чем те, что прописаны в контрактах футболистов.
Не сомневаюсь, что при наличии хорошего предложения Галицкий отпустит Сперцяна в Европу. Эдик сейчас ведет себя очень адекватно, отдает всего себя клубу, помогает. Уверен, Галицкий это ценит.
Сергей — хозяин «Краснодара», если захочет, то вообще может бесплатно отпустить Сперцяна, все очень индивидуально. Сейчас Сперцян – самый сильный игрок текущего сезона, как и Уткин из «Ростова». Своей игрой Сперцян точно заслужил предложение из Европы», — сказал футбольный агент.
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