Агент Сафонов о Сперцяне: «Галицкий, если захочет, может бесплатно отпустить его. Эдик заслужил предложение из Европы»

Теги премьер-лига Россия Алексей Сафонов Краснодар Сергей Галицкий Эдуард Сперцян Футбол

Алексей Сафонов допустил, что Эдуард Сперцян бесплатно уйдет из «Краснодара» в европейский клуб.

«15 миллионов — сумма отступных? Это все приблизительно, данная сумма не является панацей. Были случаи, когда клубы отпускали и за меньшие деньги, чем те, что прописаны в контрактах футболистов.

Не сомневаюсь, что при наличии хорошего предложения Галицкий отпустит Сперцяна в Европу. Эдик сейчас ведет себя очень адекватно, отдает всего себя клубу, помогает. Уверен, Галицкий это ценит.

Сергей — хозяин «Краснодара», если захочет, то вообще может бесплатно отпустить Сперцяна, все очень индивидуально. Сейчас Сперцян – самый сильный игрок текущего сезона, как и Уткин из «Ростова». Своей игрой Сперцян точно заслужил предложение из Европы», — сказал футбольный агент.

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4 комментария

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Solar Eagle
Галицкий, если захочет, пошлет всех агентов лесом с их жирными комиссиями)
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притвиц
Послушать этих агентов, половина игроков из РПЛ достойны играть не просто в европе, а в топ-клубах, только вот реально это делают два человека, один в команде середины таблицы в итальянской серии А, другой в зоне ЛЧ во французской лиге 1.
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BAI
ага, еще доплатит канешн
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Назар Игорь
Все агенты на одно лицо, как близнецы, и говорят как под копирку - хвалят своих подопечных без меры.
+5
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+5
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