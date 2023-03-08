Отступные Сперцяна – 15 млн евро. «Краснодар» будет требовать эту сумму за трансфер

« » будет требовать 15 миллионов евро за трансфер .

По информации «РБ Спорт», именно такая сумма отступных прописана в контракте полузащитника с клубом.

Отмечается, что с большой долей вероятности 22-летний футболист покинет команду уже в ближайшее трансферное окно – им интересуются клубы из Европы. Однако «Краснодар» не будет рассматривать предложения о трансфере до лета. Сам игрок сосредоточен на выступлении за «быков».

В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 17 матчей, отличившись 9 голами и 6 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.