Отступные Сперцяна – 15 млн евро. «Краснодар» будет требовать эту сумму за трансфер

Теги премьер-лига Россия Краснодар Эдуард Сперцян деньги Футбол

«Краснодар» будет требовать 15 миллионов евро за трансфер Эдуарда Сперцяна.

По информации «РБ Спорт», именно такая сумма отступных прописана в контракте полузащитника с клубом.

Отмечается, что с большой долей вероятности 22-летний футболист покинет команду уже в ближайшее трансферное окно – им интересуются клубы из Европы. Однако «Краснодар» не будет рассматривать предложения о трансфере до лета. Сам игрок сосредоточен на выступлении за «быков». 

В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 17 матчей, отличившись 9 голами и 6 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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19 комментариев

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levon.a
Челси: ок ок 60 так 60
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shava72
Какая такая гейропа? Они ж принципиально не берут игроков из России. Переход Захаряна разве не по этой причине сорвался?
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Ярик01
Ответ Karel
Не легионер. Да и по прежнему гражданин России. Сперцян, Тикнизян уже в сборной Армении. Эх, жаль Захарян заигран )) Еще его бы добавить - и можно болеть за сборную Армении на Евро.
Он легионер в статусе заигранного за другую сборную
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Жесткий Костас
Это чо за спец ара?
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Жесткий Костас
А хухонехохо?
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Karel
Ответ Ярик01
Как иностранный гражданин может приостановить контракт, при желании
Не легионер. Да и по прежнему гражданин России.

Сперцян, Тикнизян уже в сборной Армении.
Эх, жаль Захарян заигран ))
Еще его бы добавить - и можно болеть за сборную Армении на Евро.
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Саша Котляров
Ответ Дмитрий Иванов
Если его не продать откуда деньги брать ? Без лч без ле без зрителей?
Ты прав
+1
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Caniball
Ответ Фут.Боль
Один из лучших в РПЛ. 15 вполне адекватная цена за него.
Ну они будут требовать, но где-то в районе 11-12 договорятся.
А так да, креативный, перспективый, 22 года.
Хороший футболист.
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Дмитрий Иванов
Ответ Саша Котляров
Один и лучших игроков Краснодара если его продадут кто играет будет
Если его не продать откуда деньги брать ? Без лч без ле без зрителей?
+9
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Никита Самарин
Сперцяну для следующего шага в развитии, желательно конечно играть в более сильной лиге, так что если Галицкий его отпустит (армянский паспорт здесь должен помочь), то только за приличные деньги.
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Никита Роженцов
Ответ Bergkamp007
Ни один здравомыслящий клуб столько лямов не даст
Челси
+3
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Саша Котляров
Один и лучших игроков Краснодара если его продадут кто играет будет
+2
-1
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Назар Игорь
Ответ Данил Луговский
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Что у меня в голове- это мои заботы, я высказываю своë субъективное мнение основанное на его последних играх.
А вот грубить некрасиво.
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Ярик01
Как иностранный гражданин может приостановить контракт, при желании
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charly_54
Ответ Фут.Боль
Один из лучших в РПЛ. 15 вполне адекватная цена за него.
Суть в том что сейчас уровень самой рпл очень низкий
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Bergkamp007
Ни один здравомыслящий клуб столько лямов не даст
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-5
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Фут.Боль
Ответ Назар Игорь
Его и за 1,5 не возьмут.
Один из лучших в РПЛ. 15 вполне адекватная цена за него.
+15
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Данил Луговский
Ответ Назар Игорь
Его и за 1,5 не возьмут.
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ShanGuide
Ответ Назар Игорь
Его и за 1,5 не возьмут.
Почему 5-7 млн его трансферная цена в transfermarket
+2
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Назар Игорь
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-11
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