Эвра о поведении Бруну в игре с «Ливерпулем»: «Погба делал так же, и Аллегри усадил его на скамейку. Будь я тренером, не выпускал бы такого игрока»

Теги Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Уэйн Руни Ливерпуль Ювентус Нани премьер-лига Англия Массимилиано Аллегри Поль Погба Бруну Фернандеш Футбол

Патрис Эвра остался недоволен поведением Бруну Фернандеша во время игры с «Ливерпулем».

«Мне Бруну нравится как футболист, но это не первая игра, когда у него такой язык тела. Ему нужно это изменить.

Поль Погба так же вел себя в «Ювентусе», и Аллегри усадил его на скамейку за это.

Когда Нани не навешивал на Уэйна Руни, он начинал кричать, и с тех пор болельщики стали ненавидеть португальца.

Если бы я увидел такой язык тела, возглавляя команду, то больше не выпускал бы такого игрока. Неважно, насколько он хорош, это неуважительное поведение.

Я разговаривал с Бруну на прошлой неделе, и он знает про размахивание руками. Он делает так потому, что расстроен. Он хочет, чтобы партнеры играли лучше. Но фанатами и партнерами это воспринимается не очень хорошо», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Рио Фердинанда.

Киоун о поведении Бруну: «Бесит до чертиков, смотреть не могу. Нужно решить, будет ли он частью нового «МЮ»

«Игроков «МЮ» съели заживо. Бруну размахивал руками, ныл, хватался за лицо, когда к нему прикасались, мне это надоело». Невилл о матче с «Ливерпулем»

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5 комментариев

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Lavinka
Ответ А.В. Бубнов
Неделю назад общался с ним. Держит контакт, и тем не менее, без раздумий припечатал. Вопрос в другом, поможет ли эта праведная волна недовольства на Бруну или он и под неё нырнёт?
Где Бруну вчера нырял ?
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Я Гражданин Мира
Ответ BURNA21
честно я до сих пор в шоке от вчерашнего матча, но не перестаю восхищаться Дарвином, считаю, конечно многие могут со мной не согласиться, но он топовый форвард, который только только начал расскрываться)
Я точно не согласен
Про него можно сейчас говорить топовый только из за ценника.
А его даже рядом нето лучшими бомбардирами рядом
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Dan Kennedy
Ответ BURNA21
честно я до сих пор в шоке от вчерашнего матча, но не перестаю восхищаться Дарвином, считаю, конечно многие могут со мной не согласиться, но он топовый форвард, который только только начал расскрываться)
Просто Дарвин не так развит как Холанд, как человек именно. Может Эрлинг и лучше как футболист, но я про то, что уругвайцу было сложнее адаптироваться.
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А.В. Бубнов
Неделю назад общался с ним. Держит контакт, и тем не менее, без раздумий припечатал.
Вопрос в другом, поможет ли эта праведная волна недовольства на Бруну или он и под неё нырнёт?
+1
-2
-1
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BURNA21
честно я до сих пор в шоке от вчерашнего матча, но не перестаю восхищаться Дарвином, считаю, конечно многие могут со мной не согласиться, но он топовый форвард, который только только начал расскрываться)
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