Эвра о поведении Бруну в игре с «Ливерпулем»: «Погба делал так же, и Аллегри усадил его на скамейку. Будь я тренером, не выпускал бы такого игрока»

остался недоволен поведением во время игры с «Ливерпулем».

«Мне Бруну нравится как футболист, но это не первая игра, когда у него такой язык тела. Ему нужно это изменить.

так же вел себя в « », и Аллегри усадил его на скамейку за это.

Когда Нани не навешивал на Уэйна Руни, он начинал кричать, и с тех пор болельщики стали ненавидеть португальца.

Если бы я увидел такой язык тела, возглавляя команду, то больше не выпускал бы такого игрока. Неважно, насколько он хорош, это неуважительное поведение.

Я разговаривал с Бруну на прошлой неделе, и он знает про размахивание руками. Он делает так потому, что расстроен. Он хочет, чтобы партнеры играли лучше. Но фанатами и партнерами это воспринимается не очень хорошо», – сказал экс-защитник « » в подкасте Рио Фердинанда.

Киоун о поведении Бруну: «Бесит до чертиков, смотреть не могу. Нужно решить, будет ли он частью нового «МЮ»

«Игроков «МЮ» съели заживо. Бруну размахивал руками, ныл, хватался за лицо, когда к нему прикасались, мне это надоело». Невилл о матче с «Ливерпулем»