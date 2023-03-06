Эвра о поведении Бруну в игре с «Ливерпулем»: «Погба делал так же, и Аллегри усадил его на скамейку. Будь я тренером, не выпускал бы такого игрока»
Патрис Эвра остался недоволен поведением Бруну Фернандеша во время игры с «Ливерпулем».
«Мне Бруну нравится как футболист, но это не первая игра, когда у него такой язык тела. Ему нужно это изменить.
Поль Погба так же вел себя в «Ювентусе», и Аллегри усадил его на скамейку за это.
Когда Нани не навешивал на Уэйна Руни, он начинал кричать, и с тех пор болельщики стали ненавидеть португальца.
Если бы я увидел такой язык тела, возглавляя команду, то больше не выпускал бы такого игрока. Неважно, насколько он хорош, это неуважительное поведение.
Я разговаривал с Бруну на прошлой неделе, и он знает про размахивание руками. Он делает так потому, что расстроен. Он хочет, чтобы партнеры играли лучше. Но фанатами и партнерами это воспринимается не очень хорошо», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Рио Фердинанда.
Киоун о поведении Бруну: «Бесит до чертиков, смотреть не могу. Нужно решить, будет ли он частью нового «МЮ»
«Игроков «МЮ» съели заживо. Бруну размахивал руками, ныл, хватался за лицо, когда к нему прикасались, мне это надоело». Невилл о матче с «Ливерпулем»
Про него можно сейчас говорить топовый только из за ценника.
А его даже рядом нето лучшими бомбардирами рядом
Вопрос в другом, поможет ли эта праведная волна недовольства на Бруну или он и под неё нырнёт?