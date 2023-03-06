Киоун о поведении Бруну: «Бесит до чертиков, смотреть не могу. Нужно решить, будет ли он частью нового «МЮ»

раскритиковал поведение во время игры с «Ливерпулем».

«Все, что мы видели в воскресенье, наблюдается с момента его приезда в Соединенное Королевство.

Я даже смотреть на это не могу, меня это бесит до чертиков. Но я стараюсь оценивать то, что он способен дать команде, а не смотреть на те аспекты, которые меня раздражают, потому что он очень талантливый игрок.

Однако нужно принять решение, будет ли он частью нового проекта « ». У Погба с Бруну была борьба за власть, и Фернандеш вышел из нее победителем, получив новый контракт. Правильно ли клуб поступил? Достаточно ли хороши эти футболисты?

«МЮ» нужно подумать, нужен ли ему футболист такого типа. Его креативность, его 11 голевых передач, его 7 голов – да, но нужны ли вот эти черты характера, которые вызывают раздражение?» – сказал экс-защитник «Арсенала» в эфире Talksport.

«Игроков «МЮ» съели заживо. Бруну размахивал руками, ныл, хватался за лицо, когда к нему прикасались, мне это надоело». Невилл о матче с «Ливерпулем»