Киоун о поведении Бруну: «Бесит до чертиков, смотреть не могу. Нужно решить, будет ли он частью нового «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Мартин Киоун Поль Погба Бруну Фернандеш Футбол

Мартин Киоун раскритиковал поведение Бруну Фернандеша во время игры с «Ливерпулем».

«Все, что мы видели в воскресенье, наблюдается с момента его приезда в Соединенное Королевство.

Я даже смотреть на это не могу, меня это бесит до чертиков. Но я стараюсь оценивать то, что он способен дать команде, а не смотреть на те аспекты, которые меня раздражают, потому что он очень талантливый игрок.

Однако нужно принять решение, будет ли он частью нового проекта «Манчестер Юнайтед». У Погба с Бруну была борьба за власть, и Фернандеш вышел из нее победителем, получив новый контракт. Правильно ли клуб поступил? Достаточно ли хороши эти футболисты?

«МЮ» нужно подумать, нужен ли ему футболист такого типа. Его креативность, его 11 голевых передач, его 7 голов – да, но нужны ли вот эти черты характера, которые вызывают раздражение?» – сказал экс-защитник «Арсенала» в эфире Talksport.

«Игроков «МЮ» съели заживо. Бруну размахивал руками, ныл, хватался за лицо, когда к нему прикасались, мне это надоело». Невилл о матче с «Ливерпулем»

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20 комментариев

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Надёжный Усмонов
БРУНО НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ
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Okaka
Ответ melmi
Тут еще от клуба и от тренеров идет. Известный факт , что когда Криштиану появился в МЮ, то играя на фланге и идя в дриблинг часто нырял. Это дико бесило Сэра Алекса и он провел с ним беседу на этот счет. Он объяснил, что в Англии мужской футбол, а не балет. После этого Рон себе такого не позволял.
он про характер
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melmi
Тут еще от клуба и от тренеров идет. Известный факт , что когда Криштиану появился в МЮ, то играя на фланге и идя в дриблинг часто нырял. Это дико бесило Сэра Алекса и он провел с ним беседу на этот счет. Он объяснил, что в Англии мужской футбол, а не балет. После этого Рон себе такого не позволял.
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Николай Андреев
оставлять или нет будет решать тренер... а вот лишить капитанской повязки в следующем сезоне надо обязательно, и дело не в грязи и нытье, дело в том, что он не ведёт команду
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DolJun
Ответ Dm Kznts
да все португальцы так себя ведут.
спорное утверждение, но с большего, пожалуй, соглашусь
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Under
Ответ Дима Трепутин
Для ленивых скажите пожалуйста, чё он такого сделал ?
хотел написать, что мерзко играл весь второй тайм, жестил на ровном месте, только вот игрой эту ходьбу особо не назовёшь
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Дима Трепутин
Для ленивых скажите пожалуйста, чё он такого сделал ?
Позаимствовал некоторому поведению Кринжа при крупном поражении
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drfrimen
Ответ Блуждающий странник
Всех бесят такие игроки ровно до того момента пока они не играют за тебя. Бруну очень хорош, не знаю как можно его критиковать именно за футбол. За Милан Тео играет тоже провокатор и симулянт если отбросить клубные симпатии, но любишь от этого его меньше не будешь)
Ну не соглашусь, мне такие игроки неприятны не зависимо от клубной принадлежности. Играй Бруну за Ливерпуль я его хейтил бы так же, потому что хочется болеть за адекватных и приятных людей, а не за это.
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Угараю_с_вас
Ответ Блуждающий странник
Всех бесят такие игроки ровно до того момента пока они не играют за тебя. Бруну очень хорош, не знаю как можно его критиковать именно за футбол. За Милан Тео играет тоже провокатор и симулянт если отбросить клубные симпатии, но любишь от этого его меньше не будешь)
Так за футбол его и не критиковали)
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Uran Adaev
Сперва я прочитал “Клоун о поведении Бруну”😀
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Dm Kznts
Ответ DolJun
да никто от него отказываться в своем уме не будет - цифры его говорят сами за себя. а вот эта грязь и истерики идут прицепом, так что такое только терпеть.
да все португальцы так себя ведут.
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Dm Kznts
11 ассистов и 7 голов за практически полсезона это суперский результат для полузащитника.
Нытьё киона не стоит и пенни
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Блуждающий странник
Всех бесят такие игроки ровно до того момента пока они не играют за тебя. Бруну очень хорош, не знаю как можно его критиковать именно за футбол. За Милан Тео играет тоже провокатор и симулянт если отбросить клубные симпатии, но любишь от этого его меньше не будешь)
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QWertY
Решать будет Мартин Киоун. Не перепутайте)
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37old
МЮ осталось только от Киоуна советы выслушивать. До сих пор помню, как этот придурок бросался как полоумный на Ван Нистелроя.
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Дима Трепутин
Ответ Glukinho
мастурбировал на камеру
Обязательно расскажите об этой шутки всему подъезду
+15
-3
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Los Galácticos
Киоун тоже многих бесил когда играл, лицом не вышел да и защитник так себе был.
+6
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DolJun
да никто от него отказываться в своем уме не будет - цифры его говорят сами за себя. а вот эта грязь и истерики идут прицепом, так что такое только терпеть.
+14
-2
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Glukinho
Ответ Дима Трепутин
Для ленивых скажите пожалуйста, чё он такого сделал ?
мастурбировал на камеру
+9
-10
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Дима Трепутин
Для ленивых скажите пожалуйста, чё он такого сделал ?
+9
-4
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