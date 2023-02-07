Коллина о разъяснении решений ВАР: «Нас просили сделать решения судей более понятными для всех. В американском футболе так делают уже давно»

Теги ФИФА судьи Пьерлуиджи Коллина чемпионат мира среди клубов видеоповторы правила Футбол

Пьерлуиджи Коллина рассказал, почему нужно объяснять решения ВАР болельщикам.

Впервые нововведение действует на клубном чемпионате мира, который проходит с 1 по 11 февраля в Марокко, – судьи разъясняют решения, принятые после просмотра видеоповтора, болельщикам и телезрителям в формате короткого объявления на английском языке.

«Мы решили попробовать это, потому что получили несколько просьб делать решения, принятые судьями после вмешательства ВАР, более понятными для всех, в частности для болельщиков на стадионе и телезрителей.

Поскольку язык может быть проблемой, мы подумали, что этот клубный чемпионат мира идеален [для нововведения], потому что это соревнование на нескольких языках – в нем участвуют команды и, конечно же, зрители со всех континентов.

Стоит отметить подобный опыт в других видах спорта – в американском футболе так делают уже довольно давно. Похоже, что судей это вполне устраивает.

В футболе язык может быть проблемой, особенно когда приходится делать объявление на неродном языке. Это может быть не так просто. Но поскольку объявление будет довольно кратким, я более чем уверен, что судьи будут чувствовать себя комфортно», – сказал глава судейского комитета ФИФА.

Революция в правилах: судьи будут разъяснять решения ВАР телезрителям

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Если бы все были бы как Коллина , то никакой ВАР никогда не нужен бы был 👍
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ronixs
Была утечка испанского ВАР.Судья ВАР говорит главному:"Подожди,там было нарушение,тебе стоит посмотреть"И как я понял,теперь главный решает пойдёт он смотреть или нет.Поэтому в 99% если судья пошёл смотреть ВАР,нарушение будет. Вот,что надо публиковать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Давно пора, в хоккее это отлично прижилось.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий