Коллина о разъяснении решений ВАР: «Нас просили сделать решения судей более понятными для всех. В американском футболе так делают уже давно»

рассказал, почему нужно объяснять решения ВАР болельщикам.

Впервые нововведение действует на клубном чемпионате мира, который проходит с 1 по 11 февраля в Марокко, – судьи разъясняют решения, принятые после просмотра видеоповтора, болельщикам и телезрителям в формате короткого объявления на английском языке.

«Мы решили попробовать это, потому что получили несколько просьб делать решения, принятые судьями после вмешательства ВАР, более понятными для всех, в частности для болельщиков на стадионе и телезрителей.

Поскольку язык может быть проблемой, мы подумали, что этот клубный чемпионат мира идеален [для нововведения], потому что это соревнование на нескольких языках – в нем участвуют команды и, конечно же, зрители со всех континентов.

Стоит отметить подобный опыт в других видах спорта – в американском футболе так делают уже довольно давно. Похоже, что судей это вполне устраивает.

В футболе язык может быть проблемой, особенно когда приходится делать объявление на неродном языке. Это может быть не так просто. Но поскольку объявление будет довольно кратким, я более чем уверен, что судьи будут чувствовать себя комфортно», – сказал глава судейского комитета .

Революция в правилах: судьи будут разъяснять решения ВАР телезрителям