Коллина о добавленном времени на ЧМ-2022: «Люди хотят больше футбола. Отзывы положительные, никаких негативных реакций»

высказался о добавленном времени на .

«Проблема матчей с менее чем 50 минутами реального игрового времени существует уже довольно давно. Люди хотят смотреть футбол, больше футбола. И нас, ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций, уже много лет просят что-то с этим сделать.

Мы дали нашим судьям некоторые конкретные эпизоды и инциденты, которые должны рассматриваться в точных временных рамках, особенно это касается травм игроков. Такие моменты, конечно, уже были подсчитаны, но мы видели, что многие травмы требуют более одной минуты на оказание медицинской помощи.

Если мы вспомним в России, то среднее количество остановок было шесть с половиной минут. Там было максимум шесть замен по сравнению с десятью, которые мы имеем сейчас.

Мы перешли от эквивалента семи с половиной минут [добавленного времени] в России к десяти минутам в Катаре, что не является резким изменением, но дает нам возможность иметь в среднем почти 59 минут реального игрового времени. Мы вполне довольны этим результатом.

Отзывы были положительными, особенно от зрителей на стадионе. Не было никаких негативных реакций от людей, с которыми я встречался.

Я думаю, что важно предложить зрителям и тем, кто смотрит по телевизору, хорошее шоу и развлечение», – заявил председатель судейского комитета ФИФА.

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