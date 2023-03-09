В РФС сообщили, что судьи будут удалять игроков за агрессивное поведение или применения чрезмерной силы в единоборствах

В будут удалять за агрессивное поведение или применения чрезмерной силы в борьбе.

Судейский комитет РФС поменял рекомендации о снижении уровня наказания в пограничных моментах.

«Теперь, арбитры, в случае агрессивного поведения футболиста или применения им чрезмерной силы в единоборствах, должны будут удалить игрока с поля.

Изменение связано со случаями очень жесткой борьбы, угрожающей здоровью футболистов, в матчах осенней части сезона-2022/23», – сообщили в РФС.

«На сборе в Петрозаводске весной 2022 года судьям были даны инструкции – при пограничных моментах в единоборствах, когда есть критерии на вынесение и желтой карточки и красной карточки, снижать уровень наказания и не удалять игрока с поля.

Мы надеялись, что это сохранит целостность игры и будет способствовать повышению планки допустимости вынесения дисциплинарных санкций при жестких мужских единоборствах.

Однако, в конце осенней части сезона-2022/2023 участились случаи применения игроками чрезмерной силы и случаи агрессивного поведения игроков. Так как одна из главных задач арбитра на футбольном поле – это защита игроков, нам пришлось поменять рекомендации», – сказал главный национальный инструктор РФС Николай Левников.