В РФС сообщили, что судьи будут удалять игроков за агрессивное поведение или применения чрезмерной силы в единоборствах

Теги премьер-лига Россия РФС судьи видео Николай Левников Футбол

В РПЛ будут удалять за агрессивное поведение или применения чрезмерной силы в борьбе.

Судейский комитет РФС поменял рекомендации о снижении уровня наказания в пограничных моментах.

«Теперь, арбитры, в случае агрессивного поведения футболиста или применения им чрезмерной силы в единоборствах, должны будут удалить игрока с поля.

Изменение связано со случаями очень жесткой борьбы, угрожающей здоровью футболистов, в матчах осенней части сезона-2022/23», – сообщили в РФС.

«На сборе в Петрозаводске весной 2022 года судьям были даны инструкции – при пограничных моментах в единоборствах, когда есть критерии на вынесение и желтой карточки и красной карточки, снижать уровень наказания и не удалять игрока с поля.

Мы надеялись, что это сохранит целостность игры и будет способствовать повышению планки допустимости вынесения дисциплинарных санкций при жестких мужских единоборствах.

Однако, в конце осенней части сезона-2022/2023 участились случаи применения игроками чрезмерной силы и случаи агрессивного поведения игроков. Так как одна из главных задач арбитра на футбольном поле – это защита игроков, нам пришлось поменять рекомендации», – сказал главный национальный инструктор РФС Николай Левников.

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15 комментариев

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Tihonovetskiy
Идиоты б--. То что давали игрокам играть, и не свистели каждую минуту, было позитивном сдвигом в судействе в кое веки, судили ближе к английской манере, давали играть по мужски, игра получаеться более целостной. И опять назад в прошлое...
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Holy Diver
Если грубость со стороны игрока Спартака - удаление и дисквалификация на пару матчей как минимум. Если грубость со стороны игрока газового гегемона - то всё в порядке, игровой момент, матч можно продолжать. Я так это вижу.
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Autumn rain
Ненахов вообще псих. Буквально в последнем матче думал, когда его уже уберут из основы Локо, это же ходячий пожар. Тут показали только два момента, но даже из тех матчей, что видел (а за Локо не особо слежу) у него их только в этом сезоне больше. Так бездумно летать в соперника...
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newwaver
Дают еще больше оснований для судейского произвола. Неопределенные формулировки - раздолье для жулья.
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kin
Давно пора удалять всех кто играет подошвой с шипами в ногу, случайно так не попадёшь, это всегда умысел, неважно, грубость это или боязнь самому получить
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Назар Игорь
Это будет одобрено любителями симулировать и нырять. От любого контакта можно валиться на газон и корчиться в предсмертных конвульсиях.
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андрэ
Ответ Фут.Боль
Осталось определиться где чрезмерная, а где не чрезмерная сила.
так давно уже критерий озвучен - крови нет значит не черезмерная сила)
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Евгениий
А потом сами же запутаются в трактовках)
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Overkiller
И правильно, зачем нам какие то рекомендации ФИФА и УЕФА, мы по своим понятиям судить будем. Потом и правила свои придумаем.
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Gina Torres
Может лучше судить по правилам будут? Зачем свои правила придумывать? Российские арбитры вообще не понимают свою работу, не понимают сам футбол в принципе. В каждом туре грубейшие ошибки
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Spartakus1984
В общем теперь судьям еще сложнее станет принять решение
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Леван Мкртчян
А на бумаге будут расписаны доступные для общего понимания критерии , по которым будет определяться насколько , когда и где будет превышена допустимая норма агрессии.
А то такие общие слова без конкретики -- это развязывание рук судьям ,для убийства нужной команды
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Фут.Боль
Осталось определиться где чрезмерная, а где не чрезмерная сила.
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Гамарджоба Генацвале
Значит будет еще больше спорных решений.
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blaugrano
Так вот мешает Мешкову, Иванову и прочим судить как следует.
+7
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