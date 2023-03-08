Дзюба поздравил женщин с 8 марта: «Оставайтесь такими же нежными, красивыми, удивительными созданиями»

поздравил женщин с 8 марта.

«Всем привет. Дорогие дамы, спешу вас поздравить с этим прекрасным, изумительным праздником. Хочу пожелать вам оставаться такими же нежными, красивыми, удивительными созданиями.

И в этот прекрасный день хочу, чтобы вы были счастливы, как никогда, купались в цветах, подарках и во всем, о чем только можно желать», – сказал форвард «Локомотива» в видеообращении.

Нападающий « » включил песню Мота «Мурашками» и добавил: «Наслаждайтесь, все будет хорошо».