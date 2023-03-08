Дзюба поздравил женщин с 8 марта: «Оставайтесь такими же нежными, красивыми, удивительными созданиями»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия девушки и спорт музыка Футбол

Артем Дзюба поздравил женщин с 8 марта.

«Всем привет. Дорогие дамы, спешу вас поздравить с этим прекрасным, изумительным праздником. Хочу пожелать вам оставаться такими же нежными, красивыми, удивительными созданиями.

И в этот прекрасный день хочу, чтобы вы были счастливы, как никогда, купались в цветах, подарках и во всем, о чем только можно желать», – сказал форвард «Локомотива» в видеообращении.

Нападающий «Локомотива» включил песню Мота «Мурашками» и добавил: «Наслаждайтесь, все будет хорошо».

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19 комментариев

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BZB
Дзюба повсюду.
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Alex Mavpa
Мастер на все руки - и голы забивает, и поздравляет
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unai
Дзюба поздравил правую руку с 8 марта
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Bucefall
а чего метки "18+" нет
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Назар Игорь
Поздравил парень женщин, молодец. Но только неандертальцы могут писать гадости на эту тему.
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Ivan Petrov
Ответ Attack Sir
Поздравил и поздравил, молодец. Но нет, обязательно ведь набегут шутники, куда без них... Всех представительниц прекрасного пола поздравляю с праздником! 💐
А следом набегут зануды,вот действительно куда без них...
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За Валенсию с 1999
От души поздравляю всех проводниц🌷
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Пепси пеналдувич
Шутки не уместны, Артем просто поздравил всех женщин.
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Attack Sir
Поздравил и поздравил, молодец. Но нет, обязательно ведь набегут шутники, куда без них...
Всех представительниц прекрасного пола поздравляю с праздником! 💐
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Ivan Petrov
Так и не понятно кому конкретно Дзюба адресовал своё послание Орзул или Азмуну
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Мукунку хороший
И его с праздником!)))
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Demyan Grachev
лучший подарок сделан своими руками-добавил футболист....
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ТрактоПоктер
И прикрепил фото своего тюльпана)
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Ignazio DE Alter
Ответ Vlad Emelin
Забыл поздравительное видео прикрепить.
нет, видео без его согласия потом где-нибудь всплывёт
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Алексей Ненахов
Видео с Порнохаба наверно
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Gonzo754
«Видео: Дзюба поздравил женщин». Страшный заголовок.
+13
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Vlad Emelin
Забыл поздравительное видео прикрепить.
+33
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utsh44psmr
А в голове один мотив - поздравим весь Локомотив! 💐💐💐
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Zagir7
А я пожалуй останусь со своей рукой, добавил Дзюба
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