FIFPro выступил против зимних ЧМ из-за нехватки времени на подготовку и восстановление игроков. Большинство футболистов за летние турниры

выступает против проведения чемпионатов мира зимой в будущем.

Профсоюз футболистов опубликовал отчет о влиянии чемпионата мира в Катаре, проходившего с 20 ноября по 18 декабря 2022 года, на нагрузку футболистов.

Согласно опубликованным данным, время восстановления было уменьшено с 37 дней до 8, чтобы минимизировать сбои в европейском игровом календаре. Время подготовки к турниру также сократилось с 31 дня до 7.

«Этот вариант не должен быть жизнеспособным. Повторение того, что произошло в этот раз, неприемлемо.

Если вы хотите еще раз провести чемпионат мира зимой, нужно начать переговоры с лигами, чтобы они полностью изменили календарь, чтобы обеспечить необходимое время для подготовки и восстановления. Это подразумевает паузу на два или два с половиной месяца. Я нахожу маловероятным, что лиги согласятся на это», – сказал генеральный секретарь профсоюза Йонас Бер-Хоффманн.

В свою очередь, президент ФИФА Джанни Инфантино выразил мнение, что качество международных турниров зимой лучше, чем летом, поскольку у игроков больше сил, чем в конце сезона.

Согласно опросу профсоюза после турнира в Катаре, большинству игроков требуется по меньшей мере 14 дней на подготовку и от 14 до 28 дней на восстановление.

Были опрошены 64 футболиста из числа выступавших в Катаре. Они отметили, что им не хватало времени на подготовку к турниру и восстановление после него. Лишь 7 человек (11% опрошенных) высказались за проведение следующих чемпионатов мира в ноябре или декабре.

Ранее защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции завершил международную карьеру, назвав в качестве одной из причин перегруженный календарь.