FIFPro выступил против зимних ЧМ из-за нехватки времени на подготовку и восстановление игроков. Большинство футболистов за летние турниры

Теги ФИФА Джанни Инфантино ЧМ-2022 Рафаэль Варан FIFPro календарь Футбол

FIFPro выступает против проведения чемпионатов мира зимой в будущем.

Профсоюз футболистов опубликовал отчет о влиянии чемпионата мира в Катаре, проходившего с 20 ноября по 18 декабря 2022 года, на нагрузку футболистов.

Согласно опубликованным данным, время восстановления было уменьшено с 37 дней до 8, чтобы минимизировать сбои в европейском игровом календаре. Время подготовки к турниру также сократилось с 31 дня до 7.

«Этот вариант не должен быть жизнеспособным. Повторение того, что произошло в этот раз, неприемлемо.

Если вы хотите еще раз провести чемпионат мира зимой, нужно начать переговоры с лигами, чтобы они полностью изменили календарь, чтобы обеспечить необходимое время для подготовки и восстановления. Это подразумевает паузу на два или два с половиной месяца. Я нахожу маловероятным, что лиги согласятся на это», – сказал генеральный секретарь профсоюза Йонас Бер-Хоффманн.

В свою очередь, президент ФИФА Джанни Инфантино выразил мнение, что качество международных турниров зимой лучше, чем летом, поскольку у игроков больше сил, чем в конце сезона.

Согласно опросу профсоюза после турнира в Катаре, большинству игроков требуется по меньшей мере 14 дней на подготовку и от 14 до 28 дней на восстановление.

Были опрошены 64 футболиста из числа выступавших в Катаре. Они отметили, что им не хватало времени на подготовку к турниру и восстановление после него. Лишь 7 человек (11% опрошенных) высказались за проведение следующих чемпионатов мира в ноябре или декабре. 

Ранее защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции завершил международную карьеру, назвав в качестве одной из причин перегруженный календарь.

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10 комментариев

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Михаэль Баллак
Катар подарил Кубок мира Месси в позорном зимнем ЧМ,всё необходимость в зимних ЧМ уже исчезла.
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David Aprasidze
Ответ Леван Мкртчян
Так всё южное полушарие празднует новый год в летний месяц) Так что практически норм.........получается
Футбол европейский вид спорта, зачем им подстраиваться под климат и религиозные заморочки африканцев и т.п. ?
Пусть сперва штаб квартира Фифа из комфортной Швейцарии переедет в ЮАР или Ближний Восток.
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.ru
какой смысл выступать против аномалии... не проще ли сразу выступить против Инфантино
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Леван Мкртчян
Ответ David Aprasidze
Зимний ЧМ это как летний Новый год.
Так всё южное полушарие празднует новый год в летний месяц) Так что практически норм.........получается
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fellx
Ой да лааадно? А до этого что молчали то? Самый позорный ЧМ в Катаре закрыл рты всем чиновникам и подарил своему любимчику заветный кубок
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РВКИН СУ ГС СВ
No shit, Einstein
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Iuasamotu
На матчах ЧМ какие-то запредельные нагрузки, что отличает их от игр национальных чемпионатов, которые проходят чуть ли не каждые три-четыре дня? Что-то никто зимой в АПЛ, Ла Лиге и др. не просит по месяцу отдыха на восстановление.
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dr. cage
А Месси понравилось.. Он правда за полтора года до ЧМ начал готовится.. Ещё будучи игроком Барсы уже играл осторожно.. А в ПСЖ и вовсе первый сезон берег себя, так, что даже ригоьерке было неудобно, прикрываясь якобы адаптацией и ля-ля-тополя..

Но зато мы увидели волшебный перфоманс.. 5/6 пенальти в течении одного мундиаля.. Безупречно..
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blaugrano
Кто платит, тот музыку и заказывает. Аравия и ОАЭ свои мундиали ещё не провели.
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David Aprasidze
Зимний ЧМ это как летний Новый год.
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