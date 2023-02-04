Варан о завершении карьеры в сборной: «Топ-уровень – как стиральная машина, играешь нон-стоп. Я будто задыхаюсь, игрок пожирает во мне человека»

прокомментировал решение завершить карьеру в сборной .

«Я выложился по полной – физически и психологически, но топ-уровень – это как стиральная машина: ты играешь все время, никогда не останавливаешься.

У нас перегруженные графики, мы играем в режиме нон-стоп. В данный момент я чувствую, будто задыхаюсь, что игрок пожирает во мне человека», – заявил 29-летний защитник « ».

Варан ушел из сборной Франции – в 29 лет. Утомился