Варан о завершении карьеры в сборной: «Топ-уровень – как стиральная машина, играешь нон-стоп. Я будто задыхаюсь, игрок пожирает во мне человека»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан прокомментировал решение завершить карьеру в сборной Франции.

«Я выложился по полной – физически и психологически, но топ-уровень – это как стиральная машина: ты играешь все время, никогда не останавливаешься.

У нас перегруженные графики, мы играем в режиме нон-стоп. В данный момент я чувствую, будто задыхаюсь, что игрок пожирает во мне человека», – заявил 29-летний защитник «Манчестер Юнайтед».

Варан ушел из сборной Франции – в 29 лет. Утомился

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16 комментариев

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Нефанатик
Уехал отдыхать в АПЛ, а его со сборной грузят.
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Макс Кидалов
Ответ Саша Казенкинский
Поэтому ушёл в мю, где давление ещё сильнее)
Сильнее?В мю он может играть сколько хочет, главное не косячить сильно , у них нет обязанности выигрывать лч или чемпионат. Попадут в топ 4, это уже нереальный успех для них. А в Реале давление каждый год обязанность выигрывать лч и чемпионат. С этой мыслей в голове игроки не могут расслабиться ни на один день. Точно так даже было с мю 2000х годов, там тоже никто расслабится не мог
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Тюменский медвежонок
скоро весь состав Манчестер Юнайтед завершит карьеры в сборных, потому что Тен Хагу наплевать он в каждой игре один и тот же состав выпускает, даже казалось бы ответная игра против Ноттингем Форест которого и так в кубке лиги 3-0 на выезде победили и игра на Олд Траффорд по сути для галочки, он опять выпускает всю основу в старте... против того же Рединга в кубке Англии из-за чего даже Эриксона потеряли, да этот еле живой Рединг даже молодежка бы обыграла условно 2-1 или 1-0, но нет, снова и снова выходит основа и игры каждые 3 дня... я не понимаю чего тен Хаг добивается
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Dario Alexys
Пока тащил его носили на руках, начал косячить , с него начали спрашивать . Не выдержал.
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Muhammad Juraev
Ответ Великий Алонсо
Совсем молодым карьеру в сборной завершил. Криштиану в 29 лет ставил раком половину команды соперников 🍆
А когда дело доходило до ЧМ, а не Люксембургов, то уже все ставили раком Криштиану)
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Саша Казенкинский
Ответ Abu Ibrahim
Варан с 18 лет на топ уровне , можно его понять . Тупо устал от давления. Он и из Реала из-за этого ушел .
Поэтому ушёл в мю, где давление ещё сильнее)
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Abu Ibrahim
Варан с 18 лет на топ уровне , можно его понять . Тупо устал от давления. Он и из Реала из-за этого ушел .
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Elik1989
Закончил и закончил. Теперь больше времени будет уделять клубной карьере и летнему отдыху, а все кто говорят, что он должен или обязан чему-то или кому-то, пошли лесом.
+5
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+5
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kostylb
главное напихать ещё больше матчей, чтобы всё чаще игроки не только из сборного футбола уходили, а вообще, но суперлига, как протест против фифа и уефа это, конечно же зло, без вариантов
+6
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+6
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**Iscander**
Ответ Великий Алонсо
Совсем молодым карьеру в сборной завершил. Криштиану в 29 лет ставил раком половину команды соперников 🍆
Ты бы тоже не отказала, как я понял.
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2ran
Рафа, верим!
+3
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Великий Алонсо
Совсем молодым карьеру в сборной завершил. Криштиану в 29 лет ставил раком половину команды соперников 🍆
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Arthur Jacob
Ньюкасл чемпик !
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Direct free kick
Ответ Ман Сити
Когда он переходил в маню болельщики Реала писали что он без Рамоса ноль, оказалось правдой.
Лоран Блан тоже доигрывал за МанЮ
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rigobersong
Я думаю Варан еще расстроился из-за Умтити, связка была топовая, они прям друг друга дополняли, Умтити был более рациональный, играл хладнокровно и подчищал за Вараном, а Варан играл агрессивно и добавлял мощи в центре защиты, как только Умтити выпал из сборной, все пошло наперекосяк и Варан подобного уровня игры за сборную не выдавал:) В любом случае столько сыграть матчей к 29ти годам, при том что он довольно травматичный был очень круто:))
+5
-6
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Ман Сити
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-14
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