Варан о завершении карьеры в сборной: «Топ-уровень – как стиральная машина, играешь нон-стоп. Я будто задыхаюсь, игрок пожирает во мне человека»
Рафаэль Варан прокомментировал решение завершить карьеру в сборной Франции.
«Я выложился по полной – физически и психологически, но топ-уровень – это как стиральная машина: ты играешь все время, никогда не останавливаешься.
У нас перегруженные графики, мы играем в режиме нон-стоп. В данный момент я чувствую, будто задыхаюсь, что игрок пожирает во мне человека», – заявил 29-летний защитник «Манчестер Юнайтед».
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