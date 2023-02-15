Доход Инфантино в 2022 году составил 3,6 млн евро. 1,66 млн – бонус за ЧМ-2022
Стал известен годовой доход Джанни Инфантино за 2022 год.
Как следует из годового отчета ФИФА, годовой доход главы организации составил 3,6 млн евро до вычета налогов, включая бонусы.
После чемпионата мира в Катаре Инфантино получит бонус в размере 1,66 млн евро – на 626 тысяч евро больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В 2018 году после чемпионата мира в России президенту ФИФА выплатили в качестве бонуса около 840 тысяч евро.
Доход генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры за 2022 год составил чуть более 1,9 млн евро, включая бонус в размере 606 тысяч евро.
В 2016 году, когда Инфантино занял пост президента ФИФА, его зарплата составляла около 1,5 млн евро в год.
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так что тоже вполне скромно