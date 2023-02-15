Доход Инфантино в 2022 году составил 3,6 млн евро. 1,66 млн – бонус за ЧМ-2022

Стал известен годовой доход за 2022 год.

Как следует из годового отчета ФИФА, годовой доход главы организации составил 3,6 млн евро до вычета налогов, включая бонусы.

После чемпионата мира в Катаре Инфантино получит бонус в размере 1,66 млн евро – на 626 тысяч евро больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В 2018 году после чемпионата мира в России президенту ФИФА выплатили в качестве бонуса около 840 тысяч евро.

Доход генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры за 2022 год составил чуть более 1,9 млн евро, включая бонус в размере 606 тысяч евро.

В 2016 году, когда Инфантино занял пост президента ФИФА, его зарплата составляла около 1,5 млн евро в год.

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