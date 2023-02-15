Доход Инфантино в 2022 году составил 3,6 млн евро. 1,66 млн – бонус за ЧМ-2022

Теги ФИФА ЧМ-2018 FIFA Джанни Инфантино ЧМ-2022 Фатма Самура деньги Футбол

Стал известен годовой доход Джанни Инфантино за 2022 год.

Как следует из годового отчета ФИФА, годовой доход главы организации составил 3,6 млн евро до вычета налогов, включая бонусы.

После чемпионата мира в Катаре Инфантино получит бонус в размере 1,66 млн евро – на 626 тысяч евро больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В 2018 году после чемпионата мира в России президенту ФИФА выплатили в качестве бонуса около 840 тысяч евро.

Доход генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры за 2022 год составил чуть более 1,9 млн евро, включая бонус в размере 606 тысяч евро.

В 2016 году, когда Инфантино занял пост президента ФИФА, его зарплата составляла около 1,5 млн евро в год.

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9 комментариев

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Under
Ответ Большой Сэми
А с каких это пор зарплата чинушей футбольных вообще должна сравниваться с футболистами?
с футболистами нет конечно, скорее с топ-менеджерами компаний с такого порядка бюджетами
так что тоже вполне скромно
0
0
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Антон Фалафель
Молодец!👍👍👍
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0
0
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Большой Сэми
Ответ Тиджани Бабангида
Для футбольного чиновника такого уровня зарплата довольно средняя. В особенности в сравнении со многими футболистами
А с каких это пор зарплата чинушей футбольных вообще должна сравниваться с футболистами?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Проживая в Катаре, получал и неофициально на порядок больше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vir_Cotto
А сколько получал Блаттер?
0
0
0
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Мужик из рекламы
куда пропал Мутко?
+1
0
+1
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Соль.
Это для налоговой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
Для футбольного чиновника такого уровня зарплата довольно средняя. В особенности в сравнении со многими футболистами
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blaugrano
Бонус ЧМ получил за победу?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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