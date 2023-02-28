Далич проигнорировал голосование The Best: «Разочарован отношением к Хорватии. Мы выбили Бразилию и Бельгию с ЧМ, обыграли Францию в Париже и заслуживаем больше уважения»

намеренно не участвовал в опросах от ФИФА, посвященных наградам The Best.

По словам главного тренера сборной Хорватии, хорватские игроки получают незаслуженно мало внимания со стороны организации.

«Я разочарован отношением ФИФА к сборной Хорватии, потому что считаю, что мы заслужили больше уважения со стороны всемирной футбольной организации за результаты, которых мы достигли в последние годы. Мы – единственная команда, вышедшая в полуфинал чемпионата мира и Лиги наций УЕФА. Мы шокировали весь мир, победив одну из главных сборных – Бразилию. Помимо французов, только мы завоевали медали на двух чемпионатах мира подряд. Мы обыграли Францию в Париже, Данию – в Копенгагене, выбили Бразилию и Бельгию с чемпионата мира, в 23 матчах после Евро мы уступили лишь дважды.

Несмотря на это, взгляните на список из 14 претендентов на звание лучшего игрока мира – кроме великолепного Модрича, где хорваты? Я не стану перечислять людей из других стран, потому что очень уважаю каждого игрока и тренера, но разве [в списке] не было места для , который стал чемпионом мира (« » выиграл клубный чемпионат мира в 2022 году – Sports.ru) и блестяще играл на ЧМ? Не нашлось места и для , который вошел в символическую сборную и Бундеслиги. Разве Ливакович не заслужил быть претендентом на звание лучшего вратаря после того, что сделал на ЧМ?

Среди пяти номинированных тренеров, которых я очень уважаю, есть трое, ни один из которых не добился успеха ни в Лиге наций, ни на ЧМ. При всем уважении к успеху Марокко (Валид Реграги вошел в список номинантов на приз лучшему тренеру года – Sports.ru), Хорватия имеет ничью и победу в матче за бронзу в двух личных встречах.

Я считаю, что наша сборная заслуживает большего уважения – такого же, какое проявляем по отношению к соперникам мы сами. Если бы английские, бразильские, испанские, немецкие или итальянские игроки и тренеры добились таких же результатов, как мы, они были бы широко представлены во всех голосованиях. Мне хочется видеть больше уважения к нашей команде, ведь мы показали, что маленькая страна может конкурировать с самыми большими, что является самой красивой рекламой футбола во всем мире.

Поэтому я решил, что не буду участвовать в голосовании в этом году, но я сердечно поздравляю всех победителей с заслуженными наградами, и особенно Луку Модрича с четвертым местом [в голосовании на лучшего игрока года] – для меня он всегда будет лучшим», – сказал главный тренер сборной Хорватии.

Церемония вручения премий The Best от ФИФА прошла 27 февраля в Париже. Лучшим игроком года был признан Лионель Месси, лучшим тренером – Лионель Скалони.

Лука Модрич – единственный хорватский игрок, вошедший в символическую сборную года по версии FIFPro. Полузащитник мадридского «Реала» и капитан сборной Хорватии также финишировал четвертым в голосовании за лучшего игрока года.