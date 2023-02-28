Далич проигнорировал голосование The Best: «Разочарован отношением к Хорватии. Мы выбили Бразилию и Бельгию с ЧМ, обыграли Францию в Париже и заслуживаем больше уважения»

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Златко Далич намеренно не участвовал в опросах от ФИФА, посвященных наградам The Best.

По словам главного тренера сборной Хорватии, хорватские игроки получают незаслуженно мало внимания со стороны организации.

«Я разочарован отношением ФИФА к сборной Хорватии, потому что считаю, что мы заслужили больше уважения со стороны всемирной футбольной организации за результаты, которых мы достигли в последние годы. Мы – единственная команда, вышедшая в полуфинал чемпионата мира и Лиги наций УЕФА. Мы шокировали весь мир, победив одну из главных сборных – Бразилию. Помимо французов, только мы завоевали медали на двух чемпионатах мира подряд. Мы обыграли Францию в Париже, Данию – в Копенгагене, выбили Бразилию и Бельгию с чемпионата мира, в 23 матчах после Евро мы уступили лишь дважды.

Несмотря на это, взгляните на список из 14 претендентов на звание лучшего игрока мира – кроме великолепного Модрича, где хорваты? Я не стану перечислять людей из других стран, потому что очень уважаю каждого игрока и тренера, но разве [в списке] не было места для Матео Ковачича, который стал чемпионом мира («Челси» выиграл клубный чемпионат мира в 2022 году – Sports.ru) и блестяще играл на ЧМ? Не нашлось места и для Гвардиола, который вошел в символическую сборную ЧМ-2022 и Бундеслиги. Разве Ливакович не заслужил быть претендентом на звание лучшего вратаря после того, что сделал на ЧМ?

Среди пяти номинированных тренеров, которых я очень уважаю, есть трое, ни один из которых не добился успеха ни в Лиге наций, ни на ЧМ. При всем уважении к успеху Марокко (Валид Реграги вошел в список номинантов на приз лучшему тренеру года – Sports.ru), Хорватия имеет ничью и победу в матче за бронзу в двух личных встречах.

Я считаю, что наша сборная заслуживает большего уважения – такого же, какое проявляем по отношению к соперникам мы сами. Если бы английские, бразильские, испанские, немецкие или итальянские игроки и тренеры добились таких же результатов, как мы, они были бы широко представлены во всех голосованиях. Мне хочется видеть больше уважения к нашей команде, ведь мы показали, что маленькая страна может конкурировать с самыми большими, что является самой красивой рекламой футбола во всем мире.

Поэтому я решил, что не буду участвовать в голосовании в этом году, но я сердечно поздравляю всех победителей с заслуженными наградами, и особенно Луку Модрича с четвертым местом [в голосовании на лучшего игрока года] – для меня он всегда будет лучшим», – сказал главный тренер сборной Хорватии.

Церемония вручения премий The Best от ФИФА прошла 27 февраля в Париже. Лучшим игроком года был признан Лионель Месси, лучшим тренером – Лионель Скалони.

Лука Модрич – единственный хорватский игрок, вошедший в символическую сборную года по версии FIFPro. Полузащитник мадридского «Реала» и капитан сборной Хорватии также финишировал четвертым в голосовании за лучшего игрока года.

 

41 комментарий

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Ramin Mamedov
Ответ Artem Piatkov
Ну если честно, Модрич должен был быть в топ-3, всё таки на ЧМ был главным двигателем ЛЧ, Ла Лига, Суперкубок УЕФА + 🥉ЧМ = явные основания на номинацию в топ-3 Ну и убила хорватов липовая пенка, до неё было 0:0 и равная борьба (п. с., это не проблема Аргентины, но явная предвзятость судей бросалась в глаза весь турнир)
конечно явная предвзятость судей, поэтому 10 минут добавили в матче с Голландией, а Франции 2 пенальти поставили)
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Александр Попов
Все, всё понимают, кого тащили, а кого в "сторонке" оставили. Человек, должен был получить кубок, он его получил. Финал, самое срамное, что я видел за последние годы
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Pushkin Sasha
Сколько просмотров у сейвов Ливаковича и у минета Мартинеса? Увидел разницу? Вот и делай выводы, за что в ФИФА призы дают.
Вы бы Ливаковича хотя бы член изображать научили, что ли...
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Ромарио
Ну я не знаю насчёт выбили. С Бельгией был дикий отскок с комедией ошибок Лукаку и прочих у ворот Ливаковича,превратись хотя бы каждый третий момент в гол,то был бы разгром. С Бразилией первый удар шашечные нанесли на 116 минуте,Ливакович чуть не дотянул до рекорда ЧМ по сейвам за матч. Тьфу,адепт антифутбола,плачет что его команду не ценят. Начните или научитесь играть для начала. Не помню чтобы Реххагель возмущался,что его дровосеков не хвалят.
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Айлин 1990
Ответ Artem Piatkov
Ну если честно, Модрич должен был быть в топ-3, всё таки на ЧМ был главным двигателем ЛЧ, Ла Лига, Суперкубок УЕФА + 🥉ЧМ = явные основания на номинацию в топ-3 Ну и убила хорватов липовая пенка, до неё было 0:0 и равная борьба (п. с., это не проблема Аргентины, но явная предвзятость судей бросалась в глаза весь турнир)
Артемка, скинь видео и пруфы а так же трактовку .
А так все что ты сказал, это бал####во
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AERN
У хорватов, кроме вратаря, никто впечатления не произвел своим автобусом.
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BeastI666I
Ответ l1973
Пока мэссе играет, только он и будет хавать эти мячики, которым уже грош цена.
тебе ненавист так глаза застит, что ты уже не заметил о чем пишешь. это не ЗМ... это другая премия.
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Старый Негр
Да кому нужны эти ваши футбольные заслуги, Далич. Бросай тренировки, зарабатывай лайки. Побьешь яйцо - и тебя будут величать лучшим в истории, даже если ты будешь пешком по полю ходить. Не веришь-на Месси в ПСЖ посмотри.
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llolishe
Ответ London.is.blue
Гвардиола вместо Ван Дейка. Куда-то впихнуть Модрича ещё можно. На этом все. На что они рассчитывали? Что Перишича в топ3 включат?
Ван Дейк который выиграл три трофея за те 12 месяцев заслуженно в той сборной

Тиктокеры видят только игру Ван Дейка последние месяцы+что выиграл Йошка?
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Давид Agabekyan
Ответ Freund
Бельгию выбили марокканцы. Хорваты в 3 туре тупо отскочили, спасибо Лукаку и компании.
Реализация Бельгии это проблема Лукаку и компании, а не Хорватии
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Давид Agabekyan
Ответ London.is.blue
Гвардиола вместо Ван Дейка. Куда-то впихнуть Модрича ещё можно. На этом все. На что они рассчитывали? Что Перишича в топ3 включат?
Ливаковича во вратари раз за один турнир дают. Да и в ЛЧ он вроде бы тащил
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unknownman
Модрич стал четвертым, а если бы Далич проголосовал - мог стать третьим?
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Tornado of Souls
Самый жалкий полуфиналист ЧМ за последние 20 лет только такого отношения и заслуживает.
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Sekir
Ответ Artem Piatkov
Ну если честно, Модрич должен был быть в топ-3, всё таки на ЧМ был главным двигателем ЛЧ, Ла Лига, Суперкубок УЕФА + 🥉ЧМ = явные основания на номинацию в топ-3 Ну и убила хорватов липовая пенка, до неё было 0:0 и равная борьба (п. с., это не проблема Аргентины, но явная предвзятость судей бросалась в глаза весь турнир)
Модрич получил своё - примерно такой логики придерживаются составители списков. Хотя Молния исключительный игрок, и в целом недооценённый
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Tornado of Souls
Ответ Alex Rhea
А ничего, что она игру сломала? Или что теперь, если команда плохо играет (чего кстати не сказать о хорватах до пенальти), то её теперь давить можно судьям? А вообще там даже не в пенальти было дело - из всех аргентинских на турнире, тот был самым очевидным. Вопрос другой - почему судья в первые полчаса игры не показал ни одной жк аргам за грубейшие фолы на хорватах? За срывы атак подкатами сзади (в том числе Месси)?
ахах, бедняжек, у которых за 330 минут в ПО было 2 шальных гола и больше ни одной атаки, похожей на опасную, засудили, ну надо же)) После чего шашечные снежиночки расхныкались и "игра у них сломалась"

Пенальти конечно же был чистейшим, что прекрасно разобрали профессиональные судьи, но горстке хорватофилов, разумеется, виднее)
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Tibaut Curtois
Ливакович 100% заслуживает если судить по логике тех кто считает что Мартинес безоговорочно взял приз. Чего стоит только игра с Бразилией.
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*****Mr.Vaart_23*****
дейк гланый пиар последних 4х лет
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red hikkikomori
Ща бы из-за "премии- голосовалки" обижаться)
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l1973
Пока мэссе играет, только он и будет хавать эти мячики, которым уже грош цена.
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Artem Piatkov
Ответ FortMinor
ну в 2018 году модрич все таки взял зм который должен был брать Роналду, так что где то недобрали а где то перебрали)
В 2010 Месси взял ЗМ, который должен был брать Снейдер

Но обратно это почему-то не работает 😄
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Nikita Nikitin
Его можно понять.
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London.is.blue
Отаменди в принципе обделили вниманием после ЧМ, к примеру.
И ничего, никто не ноет. Хотя он и в Бенфике капитал и лидер.
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Bugy
Ответ AsperChelsea
Ты дальше не читал что ли?
пошел коммент писать сразу))
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RembaXXX
Все верно сказал, это фуфловая липовая награда, она присуждается не на основе обьективных сторон, а в угоду фанатам, пиар акция по сути, для которых пешеход, который благодаря судьям наконец то забил с нескольких пенальти, в нескольких играх на главном турнире в году становится лучшим, а один из самых слабых вратарей АПЛ получает награду лучшего кипера в мире. Абсурд.
+4
-2
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London.is.blue
Гвардиола вместо Ван Дейка.
Куда-то впихнуть Модрича ещё можно.
На этом все.

На что они рассчитывали? Что Перишича в топ3 включат?
+31
-6
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