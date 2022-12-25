Канчельскис о ЧМ-2022: «Аргентина бы не выиграла, проходи турнир летом. Только глупый скажет, что играть зимой – хорошая идея»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Йозеф Блаттер Андрей Канчельскис Джанни Инфантино ЧМ-2022 календарь Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Я еще перед турниром говорил, что нельзя проводить чемпионат мира в зимнее время. Многие команды попросту не готовы. Обычно дают месяц подготовиться, а сейчас не было времени. Поэтому Германия и Испания провалились.

Только глупый человек и дилетант может сказать, что проводить чемпионат мира зимой — хорошая идея. Не нужно удивлять. Инфантино вот хотел удивить и что-то там доказать Блаттеру. Доказал.

Но я очень рад за Аргентину. Я болел за Аргентину! Но если бы чемпионат мира проходил летом, то Аргентина бы его не выиграла», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

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28 комментариев

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Alex Legend
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Скорее всего он сказал это с намёком на сезон в Южной Америке, который в ноябре и закончился. Только вот он не учёл, что 85% состава Аргентины играет в Европе.
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VV Vvvv
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Спорный вывод.Напоминает- если у бабушки был бы.........
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byodr
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Ответ каток Третьяка
Все топ сборные в равных условиях были... Да и Германия не была так плоха, чтобы вылететь так быстро...
Ага, у Германии полная беда с реализацией, по моментам они соперников превосходили. Если бы у той же Аргентины не нашелся Альварес вместо Мартинеса, могло также закончиться.
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Экспертное мнение
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Ответ Okaka
Кстати, а Роналду был в лучшей форме после прошлого сезона, нежели в этом
У Роналду всё равно вылеты на летних ЧМ от США в 2014 и от Уругвая в 2018, 0+0 в плей-офф за 5 ЧМ. А главным тащером Португалии летом все-таки был Жота, вытащивший эту сборную на стыках. У вас мир только вокруг Роналду крутится? Наверно тен Хаг еще обязан был к нему домой ехать и приводить в форму.
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AminO2
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Все знают, что именно аргентинцы очень хорошо играют в декабре. Про бразильцев, португальцев и англичан этого ведь не скажешь, у них другая конституция и вообще...
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Фахрик
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То есть только Германия и Испания играли зимой. У остальных было лето что ли? Его Мостовой укусил, походу...
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Давид Agabekyan
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Ответ Okaka
Мертвую Италию
Чемпиона Европы
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Блуждающий странник
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Какой бред. Аргентина летом выглядела гораздо круче чем зимой, на старте ЧМ наоборот они сыграли плохо первые две игры

Германия вылетела потому что приехала играть не в футбол. Испания потому что взяли мальчиков без опыта
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каток Третьяка
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Все топ сборные в равных условиях были... Да и Германия не была так плоха, чтобы вылететь так быстро...
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Okaka
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Кстати, а Роналду был в лучшей форме после прошлого сезона, нежели в этом
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Okaka
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Ответ Булат Григорьев
Аргентина летом всухую вынесла Италию и была в звенящей форме
Мертвую Италию
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Nightblackwolf
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На чм в России тоже было нечестно! Испания и Германия играла летом, по календарю Аргентины!!!
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vel
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А кто бы его выиграл, интересно знать?
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Ахма Начоо
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Ответ Булат Григорьев
Аргентина летом всухую вынесла Италию и была в звенящей форме
Да и в целом ЧМ в Катаре очень крутой, смотрю ЧМ с 1998 года и этот лучший за это время .
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Экспертное мнение
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Думаю будь ЧМ летом в европейской стране, Аргентина выиграла бы еще убедительнее без этих упущении с 2-0, тогда они были на пике формы. К ЧМ они как раз пошли на спад, что обернулось поражением от СА впервые за 36 матчей. Несмотря на такие трудности Арги всё равно сумели выжить из себя всё что осталось. Летом в Финалиссиме на Уэмбли они просто летали по полю, сейчас уже тяжеловаты были.
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Iuasamotu
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Прекрасный ЧМ прошёл. Люди играли без травм и изнеможения, присущих летним ЧМ. Поэтому Аргентина и победила, ибо не было этих диструктивных факторов. Канчельскис, наверное, просто любит ловить рыбку в мутной водичке, поэтому так и страдает от победы честных гаучо.
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Marat_NJL
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Аргентина, пожалуй, была одной из самых организованных команд на ЧМ, которые я видел за многие последние годы в футболе сборных, в принципе.

Германия хотела пройти с усилиями на полшишки, поэтому и провалила турнир. Про Испанию совсем молчу, ребята застряли во времени и забывают, что у них уже давно нет Хави и Иниесты, а новое придумывать будто и не особо хотят.
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Doctor of Philosophy
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Вообще не понял аргумента. А какое зимой преимущество у Аргентины по сравнению с другими сборными? Учитывая, что её игроки поголовно играют в Европе.
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Артём Сергеев
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Аргентина не выиграла если бы ФИФА её за уши не протащила,это ясно как дважды два
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NNC
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Канчельскис странные вещи лепит)
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Александра Александрова
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Все были в одинаковых условиях ,если бы у бабушки был ..., все мы знаем ,кем бы она была !
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инок
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А как выступили сборные Германии и Испании на ЧМ в России летом?
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футзал
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А в 18 году Испании и Германии лето почему то не помогло)
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Кирилл Голивец
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Мне интересно, спрашивать безработных типа Канчельскиса и Мостового о крупных событиях в другой части света и с занятыми людьми на пике славы - это вообще нормально? Это в целом примерно такое же авторитетное мнение, как если бы Богдан Титомир начал анализировать творчество Моцарта. В России нет учащихся, думающих и интересных своими мыслями актуальными вокруг футбола людей?
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Кокич
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Все задолго до ЧМ знали о сроках его проведения.
Не в последний же момент вдруг сроки изменили.
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