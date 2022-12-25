Канчельскис о ЧМ-2022: «Аргентина бы не выиграла, проходи турнир летом. Только глупый скажет, что играть зимой – хорошая идея»
Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022.
«Я еще перед турниром говорил, что нельзя проводить чемпионат мира в зимнее время. Многие команды попросту не готовы. Обычно дают месяц подготовиться, а сейчас не было времени. Поэтому Германия и Испания провалились.
Только глупый человек и дилетант может сказать, что проводить чемпионат мира зимой — хорошая идея. Не нужно удивлять. Инфантино вот хотел удивить и что-то там доказать Блаттеру. Доказал.
Но я очень рад за Аргентину. Я болел за Аргентину! Но если бы чемпионат мира проходил летом, то Аргентина бы его не выиграла», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».
Германия вылетела потому что приехала играть не в футбол. Испания потому что взяли мальчиков без опыта
Германия хотела пройти с усилиями на полшишки, поэтому и провалила турнир. Про Испанию совсем молчу, ребята застряли во времени и забывают, что у них уже давно нет Хави и Иниесты, а новое придумывать будто и не особо хотят.
Не в последний же момент вдруг сроки изменили.