Депутат Обухов: «Путин не обязан разбираться во всем, что подписывает. По Fan ID и пенсионной реформе его советники вдули не то, что нужно»
Депутат Сергей Обухов высказался о роли Владимира Путина во введении закона о Fan ID.
– Закон о Fan ID подписал лично президент Путин. Он ошибается?
– Президент Путин подписывает целый ряд законов. Например, о пенсионной реформе он потом высказывал сожаление.
– Он не разбирается в том, что подписывает?
– Президент Путин не обязан разбираться во всем, что подписывает. В данном случае, думаю, его советники вдули не то, что нужно.
– Разве такое может быть?
– По пенсионной реформе вдули же не то, что нужно. Он потом говорил, что ошибки. По ситуации 2014 года тоже вдули не то, что нужно. Теперь Владимир Владимирович говорит, что да, КПРФ была права. Что нужно было решать проблему Донбасса в 2014-2015 годах.
Любой политик не застрахован. А система, где есть только одна безальтернативная точка зрения, всегда дает сбой.
– Напомните, КПРФ говорила, что Донбасс нужно было присоединить еще в 2014 году?
– Мы говорили, что нужно признавать независимость Донбасса и тех республик, которые были провозглашены. От Одесской до Харьковской, – сказал депутат Госдумы от КПРФ в интервью Sports.ru.
«В «Единой России» говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали». Депутат от КПРФ требует отмены Fan ID
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Как думаешь через сколько часов США начали бы утюжить Мексику если бы она заявила о желании вступить в ОДКБ и туда поехали наши военные советники и начались поставки оружия ?
вдувают все кому не лень
Впрочем респект некоторым региональным депутатам от КПРФ, некоторых из них сейчас преследуют власти.
сэкономим сразу около 2,5 миллионов бюджетных рублей в день, которые тратятся на обслуживание и охрану этого тела. Можно будет их направить на помощь больным детям и наконец-то перестать клянчить деньги на операции смс-ками
Если я не ошибаюсь у Путина помощник по спорту Левитин.
Fan id внедрен только в футболе потрачены огромные деньги остальные Федерации и заведения массового посещения отбились от этой чудо техники и только футбол или не сумел или не хотел - так удобней и спокойней и не надо работать с болельщиками.
И лично мое мнение -Руководство в рфс и РПЛ Митрофанов и Алаев должны быть уволены а деньги потраченные на Фан id с них взысканы.- огромные зарплаты позволят это возместить. Ну, а как иначе навести в стране порядок?
Я даже думаю с содроганием чтобы сделал Пётр 1 в аналогичной ситуации?
Который не может отклонить законопроект, если его принимает парламент и суд
)))))))
Слышал о таком?)))