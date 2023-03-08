Депутат Обухов: «Путин не обязан разбираться во всем, что подписывает. По Fan ID и пенсионной реформе его советники вдули не то, что нужно»

Депутат Сергей Обухов высказался о роли во введении закона о Fan ID.

– Закон о Fan ID подписал лично президент Путин. Он ошибается?

– Президент Путин подписывает целый ряд законов. Например, о пенсионной реформе он потом высказывал сожаление.

– Он не разбирается в том, что подписывает?

– Президент Путин не обязан разбираться во всем, что подписывает. В данном случае, думаю, его советники вдули не то, что нужно.

– Разве такое может быть?

– По пенсионной реформе вдули же не то, что нужно. Он потом говорил, что ошибки. По ситуации 2014 года тоже вдули не то, что нужно. Теперь Владимир Владимирович говорит, что да, КПРФ была права. Что нужно было решать проблему Донбасса в 2014-2015 годах.

Любой политик не застрахован. А система, где есть только одна безальтернативная точка зрения, всегда дает сбой.

– Напомните, КПРФ говорила, что Донбасс нужно было присоединить еще в 2014 году?

– Мы говорили, что нужно признавать независимость Донбасса и тех республик, которые были провозглашены. От Одесской до Харьковской, – сказал депутат Госдумы от КПРФ в интервью Sports.ru.

«В «Единой России» говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали». Депутат от КПРФ требует отмены Fan ID

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