Депутат Обухов: «Путин не обязан разбираться во всем, что подписывает. По Fan ID и пенсионной реформе его советники вдули не то, что нужно»

Теги премьер-лига Россия болельщики Владимир Путин Sports.ru Государственная дума Политика Fan ID Сергей Обухов Футбол

Депутат Сергей Обухов высказался о роли Владимира Путина во введении закона о Fan ID.

– Закон о Fan ID подписал лично президент Путин. Он ошибается?

– Президент Путин подписывает целый ряд законов. Например, о пенсионной реформе он потом высказывал сожаление.

– Он не разбирается в том, что подписывает?

– Президент Путин не обязан разбираться во всем, что подписывает. В данном случае, думаю, его советники вдули не то, что нужно.

– Разве такое может быть?

– По пенсионной реформе вдули же не то, что нужно. Он потом говорил, что ошибки. По ситуации 2014 года тоже вдули не то, что нужно. Теперь Владимир Владимирович говорит, что да, КПРФ была права. Что нужно было решать проблему Донбасса в 2014-2015 годах.

Любой политик не застрахован. А система, где есть только одна безальтернативная точка зрения, всегда дает сбой.

– Напомните, КПРФ говорила, что Донбасс нужно было присоединить еще в 2014 году?

– Мы говорили, что нужно признавать независимость Донбасса и тех республик, которые были провозглашены. От Одесской до Харьковской, – сказал депутат Госдумы от КПРФ в интервью Sports.ru.

«В «Единой России» говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали». Депутат от КПРФ требует отмены Fan ID

Депутат от КПРФ Обухов направил запрос Мишустину об отмене Fan ID в РПЛ: «Попробуем и другие варианты избавления от этой электронной скверны»

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113 комментариев

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Денис Давыдов
Ответ Усатый КозлоБык ©
Советую тебе конституцию нашу почитать, а именно ст.15 п.4. Согласно этой статье признаются приоритет международного права над нашими национальными. Вот тебе и поднятие пенсионного возраста – Россия не могла ослушаться ВОЗ. У России нет суверенитета.
Депутат Федоров, перелогиньтесь)
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Растиньяк
То есть, ему можно в принципе подсунуть все что угодно на подпись? Или он уже дошел до состояния Ельцина?
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VMX1389
То есть Владимир Владимирович настолько невменяем, что не понимал, что когда подписывал пенсионный возврат, практически миллионы людей выбросил на обочину жизни?
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Глаз народа
Походу это Гуф придумал Fan ID, ведь он же так любит дуть рядом с Путиным...
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BaltikaSPb
Ответ Дядя ТУРА
может ему сказали, что реально печенеги на границе
Та не, просто наши не особо далекие соседи аж в свою конституцию вписали что они собираются вступить в НАТО, а их обнюхавшийся клоун назначенный президентом вдруг чего то начал вякать про грязную атомную бомбу
Как думаешь через сколько часов США начали бы утюжить Мексику если бы она заявила о желании вступить в ОДКБ и туда поехали наши военные советники и начались поставки оружия ?
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Денис Давыдов
Ответ fbd
Теперь конституцию переписали, с ВОЗ отношения разорваны, максимальный суверенитет. Пенсионный возраст же опустили, да? Опустили же?
Опустили да, только снова народ России) Правда он и не вставал, это продолжающееся падение.
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Олег Кузнецов
Ответ .ru
Депутат Обухов обвинил президента в чудовищной некомпетентности... в случае с пенсионной реформой надо сказать справедливо
Если президент подписывает все не глядя ,а потом не признает ошибки, то это говорит о том, что его можно заменить любым человеком, который будет подписывать не глядя, а потом может еще и ошибки признает.
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Don Merzavez
А ты бы и собаке вдул?
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krostis
дедушка старый, ему все равно)
вдувают все кому не лень
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Денис Давыдов
Настоящая коммунистическая оппозиция, всего лишь в двух вопросах с президентом не сходятся, такое бывает) Царь их публично несколько раз макнул в кое-что, назвал деккомунизацией, прошелся по Ленину, а им похрен)

Впрочем респект некоторым региональным депутатам от КПРФ, некоторых из них сейчас преследуют власти.
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Nastia Sergey
а если президент не читает и не разбирается в том, что подписывает, то может быть он тогда вообще не нужен? упразднить этот пост, а вместо него просто поставить штамп для подписей.
сэкономим сразу около 2,5 миллионов бюджетных рублей в день, которые тратятся на обслуживание и охрану этого тела. Можно будет их направить на помощь больным детям и наконец-то перестать клянчить деньги на операции смс-ками
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versalio
Вдули? Такие речевые обороты, что аж страшно подумать...
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lordtargon
Ответ Усатый КозлоБык ©
https://rg.ru/documents/2007/06/16/partnesrstvo-doc.html Парируй, иксперд 🤡🤡🤡
и где тут сказано про пенсионную реформу или ВОЗ?
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Юрий Антонович
Отнеситесь с пониманием,я не знаю что подписываю...
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Валентин и ыч
Царь хороший, бояре плохие. На 95% уверен, что это личная инициатива.
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СИ
Депутат прав. Путин очень занят ему приходится почти все все все. делать самому во все вникать но за всеми не уследишь.Народ верит Путину и доверяет ему. А я уже писал что Путин должен взять в руки дубовую сучковатую палку.
Если я не ошибаюсь у Путина помощник по спорту Левитин.
Fan id внедрен только в футболе потрачены огромные деньги остальные Федерации и заведения массового посещения отбились от этой чудо техники и только футбол или не сумел или не хотел - так удобней и спокойней и не надо работать с болельщиками.
И лично мое мнение -Руководство в рфс и РПЛ Митрофанов и Алаев должны быть уволены а деньги потраченные на Фан id с них взысканы.- огромные зарплаты позволят это возместить. Ну, а как иначе навести в стране порядок?
Я даже думаю с содроганием чтобы сделал Пётр 1 в аналогичной ситуации?
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Ape1sin
читаю я коменты, и понимаю, система образования выдохлась. банальной эрудиции в области права нет, даже школьного уровня
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Дима Я
Ответ Дмитрий Голубев
Нет обязан, у него работа такая. И если он с ней не справляется, то возникают вопросы.
Откуда такие познания ? Спросите сколько подписывает бумаг в день руководитель фирмы из 100 человек, таких тупые утверждения сразу отпадут. У него такая работа - так смешно это читать. Или дурачок думает, что он решает 10000000 вопросов во всех областях в день?
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андрэ
даже страшно шутить под такими словами
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Iuasanotu
Ответ Bartez1986
конечно, не обязан. он всего лишь президент...
Да, он всего лишь президент
Который не может отклонить законопроект, если его принимает парламент и суд
)))))))
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Заборостроитель
Запамятовал, а кто тогда выдал: "Прошу отнестись к этому с пониманием"?
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Ярик01
Ответ Усатый КозлоБык ©
https://rg.ru/documents/2007/06/16/partnesrstvo-doc.html Парируй, иксперд 🤡🤡🤡
Где о повышении пенсионного возраста. Зачем мне эта дешевая больная фантазия с рандомным выбором документа
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Денис Давыдов
Ответ Aleksandr Dubovik
Царь хороший, бояре плохие . На кой черт он тогда вообще нужен, этот ваш президент ?
Просто если не он, то кто? хахаха
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Ape1sin
бояре, получается, опять не очень
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Iuasanotu
Ответ Aleksandr Dubovik
Царь хороший, бояре плохие . На кой черт он тогда вообще нужен, этот ваш президент ?
Это называется республика
Слышал о таком?)))
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