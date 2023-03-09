Жером Ротен: «Месси испаряется в важных матчах, у него 18 голов и 16 ассистов против «Анжеров» и «Клермонов». Он не выкладывается в «ПСЖ» – я видел его игру на ЧМ»

Теги Бавария ПСЖ Жером Ротен бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Жером Ротен жестко раскритиковал Лионеля Месси после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

У Месси нет результативных действий в 4 матчах в плей-офф ЛЧ за «ПСЖ» – против «Реала» и «Баварии». В обоих случаях парижане вылетели из турнира на стадии 1/8 финала.

«Нам не нужен Месси. Он не хочет вкладываться в этот клуб! Я видел его цитату, он сказал: «Я хорошо адаптировался». Но к чему ты адаптировался, мой дорогой? Все дело в том, что в этом году ты забил 18 голов и сделал 16 ассистов против «Анжеров» и «Клермонов»? В важных матчах он просто испаряется!

Я видел его игру на чемпионате мира. Вот там он выкладывался – я видел, как он двигался. Конечно, сборная – это другое, но эй, немного уважения к клубу, который платит тебе такую зарплату. Только «ПСЖ» мог дать ему это.

И, очевидно, «ПСЖ» сделал на него ставку и убедил себя в том, что Месси приведет клуб к победе. Но он вообще ничего здесь не выигрывает», – сказал бывший игрок «ПСЖ».

У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог

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69 комментариев

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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Я думаю, пора уже отстать и от Месси, и от Роналду. Эти парни уже давно старожилы по футбольным меркам, а требования к ним те же, что раньше. Что касается Месси, то на ЧМ - да, он был сверх мотивирован. Это был совершенно другой Месси, нежели любая его игра за ПСЖ. Человек выиграл в футболе абсолютно все, а сейчас просто играет в свое удовольствие.
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Ранджелкович
Ответ Zombieset
Он не испарился. Его просто раздавил Горецка. Причем четко, грамотно и в пределах правил. Месси бы затерялся в Бундеслиге, или тем более в АПЛ. Потому он выбрал эту фермер лигу.
поэтому видимо Месси в лучшие годы унижал английские топы и ту же Баварию, сейчас бы брать отрезок в ПСЖ в 34-35 лет, где в одноклубниках играют Солер, Руис, Витинья
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Сергей Посохов
Ответ rej1sta
Ага, Ди Мария и сборную до финала дотащил и Копу выиграл(со статистикой 1+0). Знаем, проходили.
Так и гном там стату на днищах набил. А 1/2 и финал с Колумбией и Бразилией опять потерялся. Да на чм он ниче не тянул, придуманные пенки только забивал когда судьи подтягивали. А в лч он всегда отсутствует в плей офф.
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King_X
Жером тот еще хейтер Лео, но здесь прав

Лео в ПСЖ пришёл на лайте побегать. Сезон балду пинал, осенью подтянул форму к ЧМ, теперь снова подзабил на клубный футбол. Ему этот ПСЖ вообще побоку

На ЧМ достаточно даже вспомнить, как он по флангу носился, даже в защите отрабатывая и выгрызая мяч у соперников
В ПСЖ получая мяч только включается, и то так, на определённое время и с не особо большим рвением

В матчах с аутсайдерами/середняками даже пешеходства хватает для топ статы, а с серьёзным соперником ощущение, что после получаса просто ждет, посматривая на табло, когда уже закончится матч
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Игорь Климов
После 18.12.22 года, после победы сборной Аргентины на ЧМ поклонников португальского Кринжа7 не было слышно, видимо, уже немного оклемались)))
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SopTecret
Ну, главное - что выиграет Золотой мяч и восторг всех малолетних комментаторов спортсайтов, зачем ещё напрягаться
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rej1sta
Ответ Михо
Сори за оффтоп, у меня на айфоне в приложении не ставятся плюсы и минусы, пишет вверху по английски- не удалось сопоставить данные с декодируемым объектом🤔 есть еще у кого то такое?
У меня тоже самое. Со вчерашнего вечера так.
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mr kovalsky
Ответ rej1sta
Писали, что Месси не заслужил и прямо сейчас лучший Мбаппе, но как-то вчера Килиан не был виден)
А еще писали, что заслужил меси и по делу выиграл, а где он был в итоге?
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rej1sta
Ответ KING_OF_RUSSIA
Пока этот"весь состав ПСЖ" не перестроил игру под Месси, они доходили до поздних стадий ЛЧ
2 раза дошли)
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Игорь Ерин
Каждая буква - правда ...
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Evgueniy
сейчас расчехлят все свои ковнометы на неделю)
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Мирзоанис Якубов
Каким бы Роналду не был мерзким эгоцентриком, но от Месси его как раз отличало то, что он не боялся менять обстановку и там показывать свой максимум. Влияние на команду - это другой вопрос, речь идёт об индивидуальном перфомансе.
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Алексей Филипович
А что сделал Жиром в финале ЛЧ после травмы Жюли?
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Azamat Taalaibekuluu
Ответ Arrahmano Matcyev
А почему Мбаппе тогда не забил? Говорили же что он лучший игрок мира
где он был лучшим?Мвп чм(за липовые пенальти) забрал Месси же бест тоже забрал Месси.
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SkyCarrier
Так ведь Баварцы не только Месси съели. Мбаппе аналогично слился с газоном. Тут вопросы к тренеру что не смог организовать игру.
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ZAPA
возьмитесь за руки с морганом и идите в анус
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шампион
Набивать статистику на клермонах и сливаться в топ-матчах - это так по-гоатовски.
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DolJun
Ответ Гол в девятину
Так а что они должны отвечать, если журналисты только про Месси спрашивают? Спрашивали бы про Макалистера и Отаменди постоянно, тоже бы их нахваливали.
ты походу из какой-то параллельной реальности пишешь. почитай чуть ли не любое вью тренеров и игроков про чм до их победы. можно взять даже до скалони, когда у них этот качок был тренером, забыл фамилию. у них кроме месси не было других посылов. мне кажется если ты хочешь говорить про мак алистера - ты говоришь про мак алистера. просто если ты в каком-то интервью скажешь мол ребят, давайте завязывайте с этим идолопоклонничеством, турнир выиграл прежде всего коллектив - тебя в аргентину не пустят потом.
поэтому то, что происходит с месси сейчас - это лишь обратная сторона медали, ведь с лучших в мире лучший в мире спрос.
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гилберт
А зачем Месси бегать и выкладываться??? Лео приехал получить кучу бабла, поиграть в своё удовольчтвие с сильными партнёрами, кайфово пожить в Париже. Выкладываться?
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madrilenos
Ответ Гол в девятину
У вас в матчах с Баварией в основе выходили Фабиан Руис, Витинья, Нуну Мендеш, Карлос Солер, а вы все Месси мусолите. Я без шуток уверен, что тройка Брайтона Гросс-Маккалистер-Кайседу уничтожила бы любой центр ПСЖ за последние 10 лет.
серьёзно сейчас? Руиса хотел Мадрид и Анчелоти взять бесплатно в 2023 году, позтому и Париж купил его в срочном порядке за 40м. Витинья считался топ игроком в Порту и многие в Англии хотели его купить. Мендеш топ бегунок (но травматичный это да). про Солера ок, тут на 1000% согласен))).
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Scorpio
и это все что нужно знать про липовую стату из чемпионата божоле и свежескошенного сена
стату игроков из клубцов Франции надо делить на 5, прежде чем учитывать при выдвижении на всякие награды
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mancunian82
Что за школьный- диванный эксперт это Ротен? Как можно ставить под сомнение игру великого обладателя 7 или 8 ЗМ, и к тому же ЧМ 😊
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гилберт
Ответ atomio
это не докажешь им, всё повесят на Месси и будут тыкать примером Реала, когда там арабский скакун выступал. вот только там центр был - Кроос Модрич и Каземиро, просто выжигание+созидание. С такой ПЗ делать нечего в ЛЧ это и так было понятно (Месси опускался за мячом во втором тайме аж на свою половину), если солеры и витиньи бегают. Ну и лавки у ПСЖ нет от слова совсем - если на замены выходят 17-18 летние парни, против Сане, Мане, Гнабри и Канселу у Баварии...
После ухода Криша Реал на пару лет превратился в посмешище, пока Карима не разбудили. А выжигание и созидание никуда не ушло.
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VERBLYUD
Ответ Gonzo754
Сравнили ЧМ и ЛЧ. Лучшие футболисты выигрывают именно Лигу Чемпионов, а не межконтинентальный смотр талантов раз в четыре года.
Сколько ЛЧ у Пеле, Марадоны, Роналдо?)
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Garikus89
Ответ Гол в девятину
У вас в матчах с Баварией в основе выходили Фабиан Руис, Витинья, Нуну Мендеш, Карлос Солер, а вы все Месси мусолите. Я без шуток уверен, что тройка Брайтона Гросс-Маккалистер-Кайседу уничтожила бы любой центр ПСЖ за последние 10 лет.
Внезапно после очередного поражения в важном матче оказалось, что в футбол в одиночку никто не играет, да. Жаль, что после побед об этом никто не вспоминает)
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