Жером Ротен: «Месси испаряется в важных матчах, у него 18 голов и 16 ассистов против «Анжеров» и «Клермонов». Он не выкладывается в «ПСЖ» – я видел его игру на ЧМ»

жестко раскритиковал после вылета «ПСЖ» из .

Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

У Месси нет результативных действий в 4 матчах в плей-офф ЛЧ за «ПСЖ» – против «Реала» и «Баварии». В обоих случаях парижане вылетели из турнира на стадии 1/8 финала.

«Нам не нужен Месси. Он не хочет вкладываться в этот клуб! Я видел его цитату, он сказал: «Я хорошо адаптировался». Но к чему ты адаптировался, мой дорогой? Все дело в том, что в этом году ты забил 18 голов и сделал 16 ассистов против «Анжеров» и «Клермонов»? В важных матчах он просто испаряется!

Я видел его игру на чемпионате мира. Вот там он выкладывался – я видел, как он двигался. Конечно, сборная – это другое, но эй, немного уважения к клубу, который платит тебе такую зарплату. Только «ПСЖ» мог дать ему это.

И, очевидно, «ПСЖ» сделал на него ставку и убедил себя в том, что Месси приведет клуб к победе. Но он вообще ничего здесь не выигрывает», – сказал бывший игрок «ПСЖ».

У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог

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