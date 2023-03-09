Томас Мюллер: «Против Месси у «Баварии» всегда все очень хорошо. Роналду времен «Реала» был проблемой»

Теги Бавария ПСЖ Криштиану Роналду бундеслига Германия Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер высказался о Лионеле Месси после победы «Баварии» над «ПСЖ».

Вчера мюнхенский клуб выиграл у парижан (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:0) и вышел в следующий раунд.

«Против Месси у нас всегда все получается очень хорошо и с точки зрения результата, и на всех остальных уровнях. На клубном уровне нашей проблемой был Криштиану Роналду времен «Реала». Но я с огромным уважением отношусь к Месси за то, как он выступил на чемпионате мира.

Индивидуальное выступление Месси на чемпионате мира было невероятным. Он тащил на себе команду. Играть в таком клубе, как «ПСЖ», нелегко. В такой команде очень сложно создать хороший баланс. Индивидуальности помогают выигрывать множество матчей», – сказал полузащитник «Баварии».

У Месси нет результативных действий в четырех матчах с «Баварией» подряд. Последний раз Лео забивал мюнхенцам в мае 2015-го.

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112 комментариев

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Игорь Замаруев
Ответ Real_v_dushe
Понятное дело, Роналду же не умел в плове ЛЧ теряться в траве так, чтобы его никто не мог найти, как это хорошо умеет делать the Best.
Роналду умел забивать из офсайдов этой же Баварии.
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ReneHoseman
Выиграл, имеет право потроллить. ничего оскорбительного
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Игорь Замаруев
Ответ udiekemen
Не является лучшим в истории, против топ команд испаряется
Так испаряется, что забил два мяча в финале Франции
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Emin Aliev
самый закомплексованный футболист, живёт и играет ради того, чтобы потом выбрасывать свои шутеечки.
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old folk
Ответ Nekitruban
Я бы на месте Мюллера не радовался сильно. ПСЖ очень слаб, но Бавария тоже играла слабо. Более-менее нормальная атака, а не просто индивидуализм, как в ПСЖ, забьют Баварии и не заметят
😅 Ну если ПСЖ играл слабо, то, конечно, Милан с Челси создадут им проблемы))
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Decard Show
Прекрасно помню все матчи меси в стадии 1/8 Лч с начиная сезона 2008-09:

2008-09: гол в ворота Лиона (хотя героем матча был Анри )

2009-10: дубль в ворота Штутгарта ( бессомненно был лучшим )

2010-11: суммарно дубль+пас в ворота Арсенала (хотя судья чудил удалив Ван Перси)

2011-12: суммарно 6 голов +1 пас против Байера

2012-13: дубль Милану (бесспорно был лучшим в ответке)

2013-14 : 2 гола в ворота сити ( несмотря на голы он играл так себе)

2014-15: отдал голевуху на Суарес против сити ( эль-пистолера был лучшим )

2015-16: против Арсенала меси был хорош

2016-17: против псж треском провалился в обоих матчах и даже испугался исполнить пенальти

2017-18: против челси он был бесподобен! Хотя его дубль это заслуга Дыркуа

2018-19: против Лиона он был лучшим в ответке

2019-20 :против наполи играл так себе несмотря на гол

2020-21: против псж в первом матче слился но в ответке положил гол конфетка!

2021-22: весь мир знает как он бездарно слился против Мадрида в обоих матчах! Даже промазал важнейщую пенальти!

2022-23: и в обоих матчах против Баварии к сожалению растворился несмотря на некоторые крутые передачи!

Возможно вчерашний матч последний матч ЛЧ в его карьере ...
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Aleksey Sandakov
Ответ KING_OF_RUSSIA
А где там Роналду терялся? Дубль против Лиона - это потеряться?
фанатки месси негодуют и ставят минусы)
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Нефанатик
Новость которой никогда не быть на главной. Спортс, спрячьте это вью, ибо Месси для вас идол.
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old folk
Если не считать 0:3 на Камп Ноу времён МСН, конечно)
А так логично, контратакующая модель Реала против высокой защиты Баварии всегда была суперопасна
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Совесть Черданцева
Месси: 3 удара по воротам
Все: издеваются
Мбаппе: 4 удара по воротам
Все: Вот он! Тащер!
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AF007
Ответ KING_OF_RUSSIA
А где там Роналду терялся? Дубль против Лиона - это потеряться?
Ну а как. Величайшему дубль против Ливерпуля и то обнулили в 2019 коллегией экспертов, раз в итоге вылетел
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Bergamotte
Ответ Jager-R
Видимо он забыл что тот же Месси в одном из розыгрышей ЛЧ довольно эффектно посадил на 5-ю точку Алабу на тот момент одного из лучших защитников.
Ну во-первых посадил он Боатенга, а не Алабу.
А во-вторых после этого он примерно 19 раз проиграл Баварии и почти всегда разгромно. Но как же он тогда посадил! Что за гений!!!
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Айлин 1990
Ответ Decard Show
Аргентинца30 в 2015 году повезло что бавария играла без своих лидеров : Роббен,Рибери и Алаба! Меси идеально воспользовался с этим шансом! В сезоне 2008-09 Бавария Клинсмана была не так силен и там меси умудрился оформить дубль с помощью хавиньесты! Но когда Бавария в пиковом состоянии без потери то у меси нет ни единого шанса!!! Его дриблинги и обводки не прокатиться (ведь немцы это не Эйбары и Нанты)!! Чего стоять 8:2 и вероломные унижение 4:0 и 3:0 в 2012-13!!! И вчерашний 2:0 где к сожалению наш меси бездарно слился ! P.s например тот же Португалец7 регулярно пачками забивал пиковому Баварию: 8 игр 9 голов!
Половина своих голов роналду забил из офсайдов.
Если сейчас считать чистые голы без нарушений правил, Месси уже лучший бомбардир ЛЧ.
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olimbek
Ответ Денис Романов
месси труп после победы на чм он закончил с футболом , лучше бы кого то другого молодого бы выпустил галтье больше пользы было бы
Кого? Экитике? Заир Эмири? Мы же знаем какие они нуливые.
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sashka.loker
Боатенг то особенно помнит как хорошо
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as009595@icloud.com
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Этот вылет в 1/8 Лиге Чемпионов является стопроцентным гарантом того, что Месси дадут золотой мяч
Да надо же его утешить)))
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Raindrop Drop Top
Тонко он в судейские голы реала и кринжа ткнул 🤣
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Антон Зубов
Ответ Decard Show
Аргентинца30 в 2015 году повезло что бавария играла без своих лидеров : Роббен,Рибери и Алаба! Меси идеально воспользовался с этим шансом! В сезоне 2008-09 Бавария Клинсмана была не так силен и там меси умудрился оформить дубль с помощью хавиньесты! Но когда Бавария в пиковом состоянии без потери то у меси нет ни единого шанса!!! Его дриблинги и обводки не прокатиться (ведь немцы это не Эйбары и Нанты)!! Чего стоять 8:2 и вероломные унижение 4:0 и 3:0 в 2012-13!!! И вчерашний 2:0 где к сожалению наш меси бездарно слился ! P.s например тот же Португалец7 регулярно пачками забивал пиковому Баварию: 8 игр 9 голов!
Из офсайда
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Иван Алейников
Ответ #nikon
Уколол.
Ужалил
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Дмитрий5
Ответ Блуждающий странник
Пока он в любом случае главный фаворит. Из тех кто проводит сильный индивидуальный сезон это Мбаппе, Холанд и может Хвича с Осимхеном если Наполи ЛЧ выиграет. То есть короче говоря пока он итак идет на заслуженный восьмой золотой мяч, в отличие от предыдущих
Чем заслуженный играет в самом слабом европейском чемпионате и не лучший даже в своей команде, вылетел из лиги чемпионов и в 10 не должен попасть,но его как всегда впихнут
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Jager-R
Видимо он забыл что тот же Месси в одном из розыгрышей ЛЧ довольно эффектно посадил на 5-ю точку Алабу на тот момент одного из лучших защитников.
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2882
Для Томаса проблема это Япония и Корея))
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Айлин 1990
Ответ udiekemen
Не является лучшим в истории, против топ команд испаряется
Ты имеешь ввиду на ЧМ против Марокко???
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Булат Кошкимбаев
Ответ Дмитрий Снегирёв
Забавная тенденция. Неудача Роналду - в топе по плюсам токсичные комменты о его несостоятельности. Неудача Месси - в топе по плюсам токсичные комменты о его несостоятельности.
Вполне логично их противостояние и позлорадствовать на неудачах.
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Айлин 1990
Месси Чемпион Мира.
Роналду чемпион миньонов.
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