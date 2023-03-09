Томас Мюллер: «Против Месси у «Баварии» всегда все очень хорошо. Роналду времен «Реала» был проблемой»
Томас Мюллер высказался о Лионеле Месси после победы «Баварии» над «ПСЖ».
Вчера мюнхенский клуб выиграл у парижан (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:0) и вышел в следующий раунд.
«Против Месси у нас всегда все получается очень хорошо и с точки зрения результата, и на всех остальных уровнях. На клубном уровне нашей проблемой был Криштиану Роналду времен «Реала». Но я с огромным уважением отношусь к Месси за то, как он выступил на чемпионате мира.
Индивидуальное выступление Месси на чемпионате мира было невероятным. Он тащил на себе команду. Играть в таком клубе, как «ПСЖ», нелегко. В такой команде очень сложно создать хороший баланс. Индивидуальности помогают выигрывать множество матчей», – сказал полузащитник «Баварии».
У Месси нет результативных действий в четырех матчах с «Баварией» подряд. Последний раз Лео забивал мюнхенцам в мае 2015-го.
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2008-09: гол в ворота Лиона (хотя героем матча был Анри )
2009-10: дубль в ворота Штутгарта ( бессомненно был лучшим )
2010-11: суммарно дубль+пас в ворота Арсенала (хотя судья чудил удалив Ван Перси)
2011-12: суммарно 6 голов +1 пас против Байера
2012-13: дубль Милану (бесспорно был лучшим в ответке)
2013-14 : 2 гола в ворота сити ( несмотря на голы он играл так себе)
2014-15: отдал голевуху на Суарес против сити ( эль-пистолера был лучшим )
2015-16: против Арсенала меси был хорош
2016-17: против псж треском провалился в обоих матчах и даже испугался исполнить пенальти
2017-18: против челси он был бесподобен! Хотя его дубль это заслуга Дыркуа
2018-19: против Лиона он был лучшим в ответке
2019-20 :против наполи играл так себе несмотря на гол
2020-21: против псж в первом матче слился но в ответке положил гол конфетка!
2021-22: весь мир знает как он бездарно слился против Мадрида в обоих матчах! Даже промазал важнейщую пенальти!
2022-23: и в обоих матчах против Баварии к сожалению растворился несмотря на некоторые крутые передачи!
Возможно вчерашний матч последний матч ЛЧ в его карьере ...
А так логично, контратакующая модель Реала против высокой защиты Баварии всегда была суперопасна
Все: издеваются
Мбаппе: 4 удара по воротам
Все: Вот он! Тащер!
А во-вторых после этого он примерно 19 раз проиграл Баварии и почти всегда разгромно. Но как же он тогда посадил! Что за гений!!!
Если сейчас считать чистые голы без нарушений правил, Месси уже лучший бомбардир ЛЧ.
Роналду чемпион миньонов.