Томас Мюллер: «Против Месси у «Баварии» всегда все очень хорошо. Роналду времен «Реала» был проблемой»

Томас Мюллер высказался о после победы «Баварии» над «ПСЖ».

Вчера мюнхенский клуб выиграл у парижан (2:0) в ответном матче 1/8 финала (первая игра – 1:0) и вышел в следующий раунд.

«Против Месси у нас всегда все получается очень хорошо и с точки зрения результата, и на всех остальных уровнях. На клубном уровне нашей проблемой был времен « ». Но я с огромным уважением отношусь к Месси за то, как он выступил на чемпионате мира.

Индивидуальное выступление Месси на чемпионате мира было невероятным. Он тащил на себе команду. Играть в таком клубе, как «ПСЖ», нелегко. В такой команде очень сложно создать хороший баланс. Индивидуальности помогают выигрывать множество матчей», – сказал полузащитник «Баварии».

У Месси нет результативных действий в четырех матчах с «Баварией» подряд. Последний раз Лео забивал мюнхенцам в мае 2015-го.

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