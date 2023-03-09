Макаров о Fan ID: «Пустые трибуны – это неприятно. Но решаем не мы, к сожалению»

Хавбеку «Динамо» неприятны пустые трибуны после введения Fan ID.

«Конечно, пустые трибуны – это неприятно. Хочется, чтобы люди приходили и поддерживали команду.

Но, к сожалению, решаем не мы», – сказал Макаров.

Два матча Первой лиги – в топ-5 по посещаемости тура. Калининград и Махачкала собрали больше «Спартака», «Ростова» и «Динамо»

«В «Единой России» говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали». Депутат от КПРФ требует отмены Fan ID

8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?