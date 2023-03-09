Макаров о Fan ID: «Пустые трибуны – это неприятно. Но решаем не мы, к сожалению»
Хавбеку «Динамо» Денису Макарову неприятны пустые трибуны после введения Fan ID.
«Конечно, пустые трибуны – это неприятно. Хочется, чтобы люди приходили и поддерживали команду.
Но, к сожалению, решаем не мы», – сказал Макаров.
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