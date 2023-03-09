Макаров о Fan ID: «Пустые трибуны – это неприятно. Но решаем не мы, к сожалению»

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Денис Макаров Чемпионат.com Fan ID Футбол

Хавбеку «Динамо» Денису Макарову неприятны пустые трибуны после введения Fan ID.

«Конечно, пустые трибуны – это неприятно. Хочется, чтобы люди приходили и поддерживали команду.

Но, к сожалению, решаем не мы», – сказал Макаров.

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4 комментария

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sintenced
Эталонная рабская психология глубинного народа.
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valderoma
Молодец, Денис!
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rarog
Странно,а в Конституции вроде написано,что источником власти в РФ является народ РФ.
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Мосгорсуд
Очень жаль что спортивными вопросами, занимаются некомпетентные люди....никому этот фан-уйди не нужен, даже тем кто его уже сделал, отменять его нужно, но вряд ли они попятную пойдут
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