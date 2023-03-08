Депутат Обухов: «Fan ID – не про безопасность болельщиков. Это социальный рэкет, ограничение наших прав под видом удобства цифровизации»

Депутат Сергей Обухов считает, что Fan ID ограничивает граждан в правах.

– Я исхожу из того, что для безопасности на футболе Fan ID абсолютно не нужен. Здесь меня обрадовал бывший премьер-министр и руководитель ФСБ господин . Он заявил, что для обеспечения безопасности на футболе достаточно продавать билеты по паспортам.

На мой взгляд, Fan ID – это не про безопасность болельщиков. Я вижу здесь более глобальную проблему.

– Какую?

– Ограничение наших прав под видом удобства цифровизации. Нам пытаются навязать некий социальный рэкет, ограничение с помощью цифровых технологий. Вместо помощи они превращаются в инструмент давления и контроля. Я борюсь с этой тенденцией. Не в целом с цифровизацией – нельзя выступать против прогресса или против компьютера. А против бесконтрольной цифровизации.

– Сторонники Fan ID и видеонаблюдения с системой распознавания лиц говорят, что это нужно для безопасности. Почему вы против безопасности?

– Еще раз повторю мнение Степашина: достаточно приобретения билета по паспорту.

Распознавание по камерам, наверное, нужно для ловли преступников. Но пока за этим нет общественного контроля (а его нет), все эти системы, включая электронное голосование, должны быть приостановлены. Любая цифровизация должна гарантировать защиту от ущемления прав граждан.

Мы наслышаны про постоянные утечки баз данных. Это страшная штука. И когда мы обсуждали это в контексте Fan ID, разработчики ничего внятного не сказали.

– Вас пугает, что данные из баз попадут в руки преступников?

– Да. И даже к нашим геополитическим оппонентам. В парламенте нам тысячу раз давали гарантию, [что такого не произойдет]. Но гарантии оказались ничего не стоящими, – сказал депутат Госдумы от КПРФ в интервью Sports.ru.

Сергей Степашин: «Не понимаю Fan ID, скажу как бывший директор ФСБ. Тем более это не русское слово»

«В «Единой России» говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали». Депутат от КПРФ требует отмены Fan ID