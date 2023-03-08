Депутат Обухов: «Fan ID – не про безопасность болельщиков. Это социальный рэкет, ограничение наших прав под видом удобства цифровизации»

Теги премьер-лига Россия Сергей Степашин Государственная дума Политика Fan ID Сергей Обухов Футбол

Депутат Сергей Обухов считает, что Fan ID ограничивает граждан в правах.

– Я исхожу из того, что для безопасности на футболе Fan ID абсолютно не нужен. Здесь меня обрадовал бывший премьер-министр и руководитель ФСБ господин Степашин. Он заявил, что для обеспечения безопасности на футболе достаточно продавать билеты по паспортам.

На мой взгляд, Fan ID – это не про безопасность болельщиков. Я вижу здесь более глобальную проблему.

– Какую?

– Ограничение наших прав под видом удобства цифровизации. Нам пытаются навязать некий социальный рэкет, ограничение с помощью цифровых технологий. Вместо помощи они превращаются в инструмент давления и контроля. Я борюсь с этой тенденцией. Не в целом с цифровизацией – нельзя выступать против прогресса или против компьютера. А против бесконтрольной цифровизации.

– Сторонники Fan ID и видеонаблюдения с системой распознавания лиц говорят, что это нужно для безопасности. Почему вы против безопасности?

– Еще раз повторю мнение Степашина: достаточно приобретения билета по паспорту.

Распознавание по камерам, наверное, нужно для ловли преступников. Но пока за этим нет общественного контроля (а его нет), все эти системы, включая электронное голосование, должны быть приостановлены. Любая цифровизация должна гарантировать защиту от ущемления прав граждан.

Мы наслышаны про постоянные утечки баз данных. Это страшная штука. И когда мы обсуждали это в контексте Fan ID, разработчики ничего внятного не сказали.

– Вас пугает, что данные из баз попадут в руки преступников?

– Да. И даже к нашим геополитическим оппонентам. В парламенте нам тысячу раз давали гарантию, [что такого не произойдет]. Но гарантии оказались ничего не стоящими, – сказал депутат Госдумы от КПРФ в интервью Sports.ru.

Сергей Степашин: «Не понимаю Fan ID, скажу как бывший директор ФСБ. Тем более это не русское слово»

«В «Единой России» говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали». Депутат от КПРФ требует отмены Fan ID

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39 комментариев

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Redsfan
Ответ Zlodimir
Где же вы все «противнички» fanуйди и других цифровых наручников были, когда эти законы прошли? Было видимо неконьюктурно? Вистов и новых +0,5% голосов избирателей тогда было не заработать?! А вот теперь да, модно будет на всякий случай присосаться к приостановке действия данного закона, если это решать остановить! Просто говорящие головы и не более того!
Так он КПРФовец. Они вроде как раз голосовали против фан айди
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Максим Черкашин
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Всё правильно говорит, за такие слова можно и из окна выпасть где-то
В Газпроме могут подтвердить.:))))
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Санитар-волк
Коммуняки как "защитники прав" - это что-то, конечно, после ГУЛАГа и голодоморов. И про "геополитических противников" квакнуть не забыл, а то "загранице" нужны паспортные данные Васи Пупкина.
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cuba
"Да он... властей не признаёт!" (А.С.Грибоедов) )
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Wiley Fox
А билет по паспорту покупать нормально, что ли?
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Назар Игорь
И ведь ни один из тех кто продвинул этот людоедский закон так и не объяснил почему он действует только на футболе. Тысячи зрителей собирают хоккейные матчи, большие оперные театры, о многотысячных сборищах в поддержку политики ВВП и говорить нечего, там обходятся без Фануйди.
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Chernoy
Кто-то, сегодня живущий в России, реально верит, что этот тип без «разрешения» может это говорить? Ну камон.
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Водяра
Обухов это типа новый шут оппозиции?
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Ланистер
он на какую статью уже наговорил, не подскажете? статей просто сейчас развелось, всех не усомнить.
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Андрей Балабаев
Обухов 2024!!!)
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Илья Владимирович
Хайпуем. Сегодня мы с тобой хайпуем..)
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Dexter Dallas
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Всё правильно говорит, за такие слова можно и из окна выпасть где-то
жаль в бункере нет окон
+6
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Ковид 07.10.52
В 90-е пережили бандитский рэкет...теперь государственный...пришел....Спасибо рассказали какой у нас государственный строй построили...
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tyuiop tyuiop
Ответ Антимосковский
поддерживает закон - придурок и очколиз, критикует - популист, молчит - боится за место, достойных людей у нас во власти быть априори не может, видимо?
он из КПРФ. хотел бы что то менять шел в другую партию
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инок
Ну все, понеслось. Через неделю-две уже и крайних не найти будет. Каждый из законотворцев будет рассказывать, что он вообще изначально был против этого закона, и вообще - ой, а кто это сделал..)
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Назар Игорь
Судя по всему депутатские полномочия не сегодня-завтра у него закончатся.
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Илья Савчук
В лучшем случае в пятницу его признают иноагентом! В худшем тюрьма или крест.
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Сим Сим
Внедрение файн айди сверху НЕДОПУСТИМО. Когда это поймут спортивные чинуши? Или ждут когда это он поймёт?
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negy
Ответ iGu
один вопрос - где все они были раньше???
конкретно коммунисты против голосовали
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BaltikaSPb
Я и так каждый год абон покупал по паспорту
Немного накосорезил, суд Петроградского р-на СПБ влепил мне полгода запрета
Полгода прошло, показал начальнику СБ клуба бумагу - все, свое искупил, можешь ходить дальше
А с этим Фануйди какой-то неизвесный чинуша вдруг решит что мне вообще нефига на стадио делать потому что у меня административка за неправильно перейденную дорогу
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Зубы Дзюбы
Ответ Vasyamarch91
Что ты такое?😳 откуда он взялся, этот глоток адекватности в гос думе?
В Москве избирался от кпрф,в моем округе) спустя 2 года вон эффект пошёл.
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iGu
один вопрос - где все они были раньше???
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Бобынин
Посмотрите какие корпуса вам отстроили
Какие цветники разбили.
От вас, дорогие мои, что требуется?
Дети хором: Ди-Сци-Пли-На!

Дынин. Начальник лагеря.
+3
-1
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Zlodimir
Где же вы все «противнички» fanуйди и других цифровых наручников были, когда эти законы прошли? Было видимо неконьюктурно? Вистов и новых +0,5% голосов избирателей тогда было не заработать?! А вот теперь да, модно будет на всякий случай присосаться к приостановке действия данного закона, если это решать остановить! Просто говорящие головы и не более того!
+6
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Savarona25
Отдельные депутаты-коммунисты иногда по необъяснимым причинам взбрыкивают, пока не закончат как охотник Рашкин. Но в целом у коммунистов все с властью по ключевым вопросам ровно, как и положено системной оппозиции.
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