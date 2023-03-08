Карасев про Fan ID: «Любой судья скажет, что чем больше фанатов, тем лучше. Хочется, чтобы было как во многих странах: футбол – праздник, абонементы из поколения в поколение передают»

Судья Сергей Карасев поделился ощущениями от работы в условиях низкой посещаемости.

– Теперь Fan ID работает на всех стадионах чемпионата России. Посещаемость рухнула. Судьям проще работать, когда меньше давления с трибун?

– Любой судья скажет: чем больше болельщиков, тем лучше. В идеале – полный стадион. Мы бывали практически на всех топовых аренах. Какая атмосфера на полном «Камп Ноу»! А если бы он бы пустой?

– Вы же работали при пустых трибунах?

– Впервые я отсудил матч без зрителей еще до пандемии. Встречались Болгария и , когда трибуны закрыли из-за поведения болельщиков в игре с англичанами. Я вышел на стадион, где эхо, и это было ужасно. У судей и футболистов другие эмоции, другой кураж. Словно товарищеский матч. Это неприятно и как-то не по-футбольному. Чувствуешь себя не на своем месте.

– Уже прочувствовали, насколько сектора опустели?

– У нас вообще редко бывали полные стадионы. Мы в России к этому привыкли. Стадионы не ломились, мягко говоря. Да, сейчас стало еще меньше зрителей.

Надеюсь, будет больше. Хочется, чтобы было как во многих странах: футбол – праздник, семьями ходят, абонементы из поколения в поколение передают. Верю, что мы к этому однажды придем, – сказал Карасев.

Два матча Первой лиги – в топ-5 по посещаемости тура. Калининград и Махачкала собрали больше «Спартака», «Ростова» и «Динамо»