Шупо-Мотинг забил «ПСЖ» после потери Верратти в штрафной под прессингом
«Бавария» забила «ПСЖ» после ошибки Марко Верратти у собственных ворот.
На 61-й минуте хавбек парижан получил мяч на линии штрафной и под прессингом двух футболистов мюнхенцев его потерял. Полузащитник чемпионов Германии Томас Мюллер отдал пас под удар Эрику-Максиму Шупо-Мотингу, и форвард открыл счет.
На 52-й минуте гол игрока сборной Камеруна был отменен из-за нахождения Мюллера вне игры.
«Бавария» – «ПСЖ». 1:0 – Шупо-Мотинг открыл счет. Онлайн-трансляция
Они реально с Вератти и Витиньей хотят проходить команды уровня Баварии?
P.S. и ломаного гроша не поставлю, что эта троица вместе встретит 1 сентября 2023 года...
Мбаппе, Месси, Неймар - 0
Шупо-Мотинг - 1