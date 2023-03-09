Шупо-Мотинг забил «ПСЖ» после потери Верратти в штрафной под прессингом

«Бавария» забила «ПСЖ» после ошибки у собственных ворот.

На 61-й минуте хавбек парижан получил мяч на линии штрафной и под прессингом двух футболистов мюнхенцев его потерял. Полузащитник чемпионов Германии Томас Мюллер отдал пас под удар Эрику-Максиму Шупо- , и форвард открыл счет.

На 52-й минуте гол игрока сборной Камеруна был отменен из-за нахождения Мюллера вне игры.

«Бавария» – «ПСЖ». 1:0 – Шупо-Мотинг открыл счет. Онлайн-трансляция