Шупо-Мотинг забил «ПСЖ» после потери Верратти в штрафной под прессингом

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Эрик-Максим Шупо-Мотинг Томас Мюллер Марко Верратти Футбол

«Бавария» забила «ПСЖ» после ошибки Марко Верратти у собственных ворот.

На 61-й минуте хавбек парижан получил мяч на линии штрафной и под прессингом двух футболистов мюнхенцев его потерял. Полузащитник чемпионов Германии Томас Мюллер отдал пас под удар Эрику-Максиму Шупо-Мотингу, и форвард открыл счет.

На 52-й минуте гол игрока сборной Камеруна был отменен из-за нахождения Мюллера вне игры.

«Бавария» – «ПСЖ». 1:0 – Шупо-Мотинг открыл счет. Онлайн-трансляция

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49 комментариев

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dmitryGoose
Очень левая отмена гола Мюллера. Мяча не касался, никак не влиял.
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dmitryGoose
Вопрос к комплектованию состава ПСЖ.
Они реально с Вератти и Витиньей хотят проходить команды уровня Баварии?
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Duha1967
ПСЖ не уровень Баварии но судья допустил две важные ошибки и подорил 1/4 Баварии
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Виктор Петров
Ответ husk bar
Огнетушитель товарищу))
Ну если только тебе , после ЧМ ты плакала
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Muhammad Juraev
Ответ husk bar
Огнетушитель товарищу))
Вообще-то я как и ты поклонник лиги песка со всякими аль билялями
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husk bar
Ответ Muhammad Juraev
Фруктовые называют Мбаппе лучшим игроком мира, но требуют голов только от Месси)
Огнетушитель товарищу))
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Dexter Dallas
Ответ Chris Alpachino
Комментарий удален модератором
мой коммент про обе щеки удалили(
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MrWillSee
Оба раз фолили на Вератти
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Gagarin Party
если руководство адекватное, летом продлевать дорогущих пенсионеров не будет и начнут реально выстраивать команду с нуля.
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Никита Смолов
Ответ Андрей Хенто
Марко такой опытный игрок, а такой привоз совершил, полное фиаско. Щупл уже здесь не стал жалеть свой бывший клуб)
Марко каждый сезон из лазарета в лазарет, у него игрового тонуса нет, прощаться с ним нужно.
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ROMEO BLACK-WHITE
Минус 1 шейх...
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MrWillSee
Очень жаль, что так..
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Faulheit
Ответ Muhammad Juraev
Фруктовые называют Мбаппе лучшим игроком мира, но требуют голов только от Месси)
эти фруктовые сейчас с нами, в этой комнате?
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Chris Alpachino
Ответ Dexter Dallas
как говорили мессибои после перехода ранальда в один клуб. без него клуб дальше проходил. а? что с лицом? где весь этот бред, что лянель с мбапе вынесут Баварию?
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Евгений ONE
Ответ serhio_ramos_
Месси пенальти левый ждёт или что
Да, не Мбаппе первый на очереди, вообще не играет, ждёт чуда
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Глеб Глебыч
Ответ sayemlo
Ребят, а как там играет лучший пенальтист ЧМ2022, лучший игрок 2022 года по мнению фифа? Снова делает свои "ОЧЕНЬ НУЖНЫЕ ОБВОДКИ"?
лол, как же долго вам пришлось ждать того, чтобы пукнуть про месси к месту. с ноября, ещё с чемпионата мира
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ROMEO BLACK-WHITE
Ну всё, сейчас опять начнётся грызня и разговоры, что у одного "в сердце Реал навсегда", второй уже слишком старый, а третий вечно травмирован и переоценён.
P.S. и ломаного гроша не поставлю, что эта троица вместе встретит 1 сентября 2023 года...
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Dima Demchenko
Пока лучший игрок мира по версии ФИФА будет бороться снова второй год подряд за фермер лигу во Франции и получать за это ЗМ 2023. Другой самый обычный французский чувак из Мадрида будет выигрывать снова ЛЧ😎
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sayemlo
Ответ Фанат Лионеля Месси
Игроки ПСЖ сами себе 2 гола привезла ,а в комментах снова все Месси винят Вот это называется величием
ахахахахахааха. леоноль не игрок псж? ах, да, он инопланетян. снова исчез.
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serhio_ramos_
Ответ Фанат Лионеля Месси
Игроки ПСЖ сами себе 2 гола привезла ,а в комментах снова все Месси винят Вот это называется величием
Это очередной позор пешехода в плей-офф ЛЧ.
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Евгений ONE
Ответ sayemlo
Ребят, а как там играет лучший пенальтист ЧМ2022, лучший игрок 2022 года по мнению фифа? Снова делает свои "ОЧЕНЬ НУЖНЫЕ ОБВОДКИ"?
Мбаппе действительно пропал в игре, даже пешеход Месси играет лучше.
+1
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Sakhib Dagalaev
Ответ sayemlo
2:0 ахахахахахааха
Я не болею за ПСЖ...
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Chris Alpachino
месси просто растворился, впрочем как и всегда, к сожалению это не Нант
+7
-2
+5
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ALMANAC
Голы в плей-офф ЛЧ:
Мбаппе, Месси, Неймар - 0
Шупо-Мотинг - 1
+10
-1
+9
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Его Величество Златан
Ответ sayemlo
Ребят, а как там играет лучший пенальтист ЧМ2022, лучший игрок 2022 года по мнению фифа? Снова делает свои "ОЧЕНЬ НУЖНЫЕ ОБВОДКИ"?
экономит силы для монстров лиги 1
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