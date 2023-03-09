У Месси нет голов и результативных передач в 4 матчах с «Баварией» подряд. Последний раз Лео забивал мюнхенцам в мае 2015-го

не забивал и не отдавал голевые передачи в 4 матчах против «Баварии» подряд.

В двухматчевом противостоянии с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов (общий счет 0:3) форвард « » не отметился результативными действиями.

Месси также не отметился результативными действиями за «Барселону» в 1/4 финала чемпионов против «Баварии» (2:8) в сезоне-2019/20 и во втором полуфинальном матче турнира в сезоне-2014/15 (2:3).

Последний раз Месси забивал «Баварии» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов-2014/15, в котором « » одержала победу со счетом 3:0. Аргентинец отметился дублем и отдал голевую передачу.

Подробная статистика Месси доступна здесь.