У Месси нет голов и результативных передач в 4 матчах с «Баварией» подряд. Последний раз Лео забивал мюнхенцам в мае 2015-го
Лионель Месси не забивал и не отдавал голевые передачи в 4 матчах против «Баварии» подряд.
В двухматчевом противостоянии с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов (общий счет 0:3) форвард «ПСЖ» не отметился результативными действиями.
Месси также не отметился результативными действиями за «Барселону» в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:8) в сезоне-2019/20 и во втором полуфинальном матче турнира в сезоне-2014/15 (2:3).
Последний раз Месси забивал «Баварии» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов-2014/15, в котором «Барселона» одержала победу со счетом 3:0. Аргентинец отметился дублем и отдал голевую передачу.
Подробная статистика Месси доступна здесь.
Пирло, конечно, при чем, но его сложно тут упрекнуть, потому что до него и более опытные тренеры не могли до конца подстроиться под обузу в составе, из-за чего команда деградировала, упуская внутренние чашки и позорясь в ЛЧ.
Это позор, некоторый подтверждает, что без Каземиро, Крооса, Модрича, Бензема Криштиану близко из себя в ЛЧ ничего не представляет.
Смотрю, молодой и дерзкий Мбаппе их теперь мало интересует. Прошла любовь, завяли помидоры. Зато к Месси всегда живой интерес. Великий игрок.
А двое других полена Руис и Витиньо играют, и порят все что можно. Что за бред про супер ПСЖ??
И кому ассист отдать, Мбаппе, который испарился с поля? Мог ассист отдать Рамосу разве что, но чуть не срослось.
Не нравятся черепаху Паредес и Ди Мария? Пошли вон.
Зато взамен накупили краков типа Руиса, Солера, Витиньи, Саншеша. Половину из них тренеру даже выпустить стрёмно, вместо них выходят 16-летние мальчишки. Но это неважно, есть ведь инопланетянин, пусть и решает в одиночку или вдвоем с другим дедком Рамосом. А лидер и капитан, молодой и дерзкий, пока покурит бамбук.
Скудетто упустили только на 3 сезон пребывания Рона в Юве. Там уже от Ювентуса прежнего одно название оставалось. И т.е. Пирло, который тренировал 1 сезон тут не может быть причем?
Ага, прям нет разницы - супер ПСЖ, за который Месси не способен сделать ничего (даже ассист отдать), и мертвый Юве, где Рон единственный, кто что-то сделал против Лиона. Классическое лицемерие.
Ты сказки то не рассказывай, Сульшера еще до прихода Рона каждый 2 тут мечтал уволить.
>Тен Хаг из-за Роналду проваливался в первой половине сезона и только после его ухода набрал ход
Роналду практически не играл при Тен Хаге, я конечно понимаю, что ты хейтер, но он выпускал его либо кубковых матчах, либо на замену.
А то, что пришел Каземиро и убрали Магуайра (главный источник проблем в прошлом сезоне) и в целом неплохо затарились - это ты в расчёт не берешь?
Что толку команде от этих голов и «тащерства», если по итогу провал на ранней стадии?
Я прекрасно помню, что раз за разом после вылетов из ЛЧ, упущенного скудетто, провалов МЮ во всех турнирах персофаны Роналду обвиняли его тренеров и партнеров, виноваты были все кроме него.
Что Сульшер, что Рангник, что Тен Хаг проваливались в клубе исключительно из-за обузы в составе. МЮ Сульшера по статистике и особенно по матчам с топами показывал неплохой прогресс до прихода Роналду, но затем закономерно рухнул вниз. Рангника звать было изначально ошибкой, потому что он не привык подстраиваться под конкретного игрока, который ещё и не тащит как раньше. Тен Хаг из-за Роналду проваливался в первой половине сезона и только после его ухода набрал ход.