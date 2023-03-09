У Месси нет голов и результативных передач в 4 матчах с «Баварией» подряд. Последний раз Лео забивал мюнхенцам в мае 2015-го

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Лионель Месси не забивал и не отдавал голевые передачи в 4 матчах против «Баварии» подряд.

В двухматчевом противостоянии с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов (общий счет 0:3) форвард «ПСЖ» не отметился результативными действиями.

Месси также не отметился результативными действиями за «Барселону» в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:8) в сезоне-2019/20 и во втором полуфинальном матче турнира в сезоне-2014/15 (2:3).

Последний раз Месси забивал «Баварии» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов-2014/15, в котором «Барселона» одержала победу со счетом 3:0. Аргентинец отметился дублем и отдал голевую передачу.

Подробная статистика Месси доступна здесь.

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205 комментариев

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Антон
Ответ KING_OF_RUSSIA
>упущенного скудетто Скудетто упустили только на 3 сезон пребывания Рона в Юве. Там уже от Ювентуса прежнего одно название оставалось. И т.е. Пирло, который тренировал 1 сезон тут не может быть причем?
Скудетто вообще не должны были упускать. Это все ещё была эпоха гегемонии Юве, когда брали чемпионат чуть ли не десятилетие. Но лидер почему-то в очередной раз не смог помочь команде ни в чемпионате, ни в ЛЧ, растворившись в матчах с Порту.
Пирло, конечно, при чем, но его сложно тут упрекнуть, потому что до него и более опытные тренеры не могли до конца подстроиться под обузу в составе, из-за чего команда деградировала, упуская внутренние чашки и позорясь в ЛЧ.
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Антон
Ответ KING_OF_RUSSIA
>Не важно, сколько голов он забил Лиону, важно то, что дальше прошел Лион, а не Ювентус. Ага, прям нет разницы - супер ПСЖ, за который Месси не способен сделать ничего (даже ассист отдать), и мертвый Юве, где Рон единственный, кто что-то сделал против Лиона. Классическое лицемерие.
Я бы слова не сказал, если бы Роналду с мертвым Юве отлетал, например, от Баварии, Ливерпуля, Реала. Но тут провал с Лионом. Игрок его калибра должен вытаскивать матчи с такими командами, это не супергранд, но он не справился ни с Аяксом, ни с Лионом, ни с Порту.
Это позор, некоторый подтверждает, что без Каземиро, Крооса, Модрича, Бензема Криштиану близко из себя в ЛЧ ничего не представляет.
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Caterina
Ответ Подкат Мальдини
А почему в списке купленных игроков нет месси ?
Как нетрудно догадаться, я перечисляю поленья в супер ПСЖ, а Месси к ним не относится. Причем древесина вся как на подбор недавно куплена в полузащиту. Совпадение?..
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Caterina
О, да тут слёт любителей барханов и верблюдов, я смотрю))
Смотрю, молодой и дерзкий Мбаппе их теперь мало интересует. Прошла любовь, завяли помидоры. Зато к Месси всегда живой интерес. Великий игрок.
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Caterina
Ответ Zidan GOAT
Месси закончился, как футболист как раз в 2015. Но ФИФА до сих пор упорно выписывает ему Золотые мячи )
Ты как любитель футбола и не начинался.
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RembaXXX
Ба, неужто судейка не поставил очередной липовый пенальти, с которого лучший игрок всех времен смог бы продемонстрировать свое мастерство?
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Caterina
Ответ KING_OF_RUSSIA
>Не важно, сколько голов он забил Лиону, важно то, что дальше прошел Лион, а не Ювентус. Ага, прям нет разницы - супер ПСЖ, за который Месси не способен сделать ничего (даже ассист отдать), и мертвый Юве, где Рон единственный, кто что-то сделал против Лиона. Классическое лицемерие.
Супер ПСЖ, у которого выходят 16-летние два мальчишки, потому что двух поленьев в полузащиту накупленных даже выпустить стрёмно.
А двое других полена Руис и Витиньо играют, и порят все что можно. Что за бред про супер ПСЖ??
И кому ассист отдать, Мбаппе, который испарился с поля? Мог ассист отдать Рамосу разве что, но чуть не срослось.
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Подкат Мальдини
Ответ Caterina
Как же, руководство ПСЖ на него молится, не говоря о фанатах верблюжьей лиги, у которых он теперь главная надежда! Не нравятся черепаху Паредес и Ди Мария? Пошли вон. Зато взамен накупили краков типа Руиса, Солера, Витиньи, Саншеша. Половину из них тренеру даже выпустить стрёмно, вместо них выходят 16-летние мальчишки. Но это неважно, есть ведь инопланетянин, пусть и решает в одиночку или вдвоем с другим дедком Рамосом. А лидер и капитан, молодой и дерзкий, пока покурит бамбук.
А почему в списке купленных игроков нет месси ?
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a2wai
Вот он, настоящий Хозяин.
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fedyatext
Ответ VuNePonimaete
обратись к санитарам
Вхахв, а у тебя есть чем контрить его высказывание? Может тебе лучше тогда обратится
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Caterina
Ответ Подкат Мальдини
Мбаппе и не записывают в боги и инопланетяне … так что не нужно ляля
Как же, руководство ПСЖ на него молится, не говоря о фанатах верблюжьей лиги, у которых он теперь главная надежда!
Не нравятся черепаху Паредес и Ди Мария? Пошли вон.
Зато взамен накупили краков типа Руиса, Солера, Витиньи, Саншеша. Половину из них тренеру даже выпустить стрёмно, вместо них выходят 16-летние мальчишки. Но это неважно, есть ведь инопланетянин, пусть и решает в одиночку или вдвоем с другим дедком Рамосом. А лидер и капитан, молодой и дерзкий, пока покурит бамбук.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Антон
Не важно, сколько голов он забил Лиону, важно то, что дальше прошел Лион, а не Ювентус. Что толку команде от этих голов и «тащерства», если по итогу провал на ранней стадии? Я прекрасно помню, что раз за разом после вылетов из ЛЧ, упущенного скудетто, провалов МЮ во всех турнирах персофаны Роналду обвиняли его тренеров и партнеров, виноваты были все кроме него. Что Сульшер, что Рангник, что Тен Хаг проваливались в клубе исключительно из-за обузы в составе. МЮ Сульшера по статистике и особенно по матчам с топами показывал неплохой прогресс до прихода Роналду, но затем закономерно рухнул вниз. Рангника звать было изначально ошибкой, потому что он не привык подстраиваться под конкретного игрока, который ещё и не тащит как раньше. Тен Хаг из-за Роналду проваливался в первой половине сезона и только после его ухода набрал ход.
>упущенного скудетто
Скудетто упустили только на 3 сезон пребывания Рона в Юве. Там уже от Ювентуса прежнего одно название оставалось. И т.е. Пирло, который тренировал 1 сезон тут не может быть причем?
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Антон
Не важно, сколько голов он забил Лиону, важно то, что дальше прошел Лион, а не Ювентус. Что толку команде от этих голов и «тащерства», если по итогу провал на ранней стадии? Я прекрасно помню, что раз за разом после вылетов из ЛЧ, упущенного скудетто, провалов МЮ во всех турнирах персофаны Роналду обвиняли его тренеров и партнеров, виноваты были все кроме него. Что Сульшер, что Рангник, что Тен Хаг проваливались в клубе исключительно из-за обузы в составе. МЮ Сульшера по статистике и особенно по матчам с топами показывал неплохой прогресс до прихода Роналду, но затем закономерно рухнул вниз. Рангника звать было изначально ошибкой, потому что он не привык подстраиваться под конкретного игрока, который ещё и не тащит как раньше. Тен Хаг из-за Роналду проваливался в первой половине сезона и только после его ухода набрал ход.
>Не важно, сколько голов он забил Лиону, важно то, что дальше прошел Лион, а не Ювентус.
Ага, прям нет разницы - супер ПСЖ, за который Месси не способен сделать ничего (даже ассист отдать), и мертвый Юве, где Рон единственный, кто что-то сделал против Лиона. Классическое лицемерие.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Антон
Не важно, сколько голов он забил Лиону, важно то, что дальше прошел Лион, а не Ювентус. Что толку команде от этих голов и «тащерства», если по итогу провал на ранней стадии? Я прекрасно помню, что раз за разом после вылетов из ЛЧ, упущенного скудетто, провалов МЮ во всех турнирах персофаны Роналду обвиняли его тренеров и партнеров, виноваты были все кроме него. Что Сульшер, что Рангник, что Тен Хаг проваливались в клубе исключительно из-за обузы в составе. МЮ Сульшера по статистике и особенно по матчам с топами показывал неплохой прогресс до прихода Роналду, но затем закономерно рухнул вниз. Рангника звать было изначально ошибкой, потому что он не привык подстраиваться под конкретного игрока, который ещё и не тащит как раньше. Тен Хаг из-за Роналду проваливался в первой половине сезона и только после его ухода набрал ход.
>МЮ Сульшера по статистике и особенно по матчам с топами
Ты сказки то не рассказывай, Сульшера еще до прихода Рона каждый 2 тут мечтал уволить.
>Тен Хаг из-за Роналду проваливался в первой половине сезона и только после его ухода набрал ход
Роналду практически не играл при Тен Хаге, я конечно понимаю, что ты хейтер, но он выпускал его либо кубковых матчах, либо на замену.
А то, что пришел Каземиро и убрали Магуайра (главный источник проблем в прошлом сезоне) и в целом неплохо затарились - это ты в расчёт не берешь?
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koshaus
Ответ Кабинет Переса
Месси это всё равно царь, а мадридский питушок наверное от радости писался когда такие новости выкладывал, но это не изменяет того что победы реала нелигитимны и их никто в мире не признает
Никто - это ты, да? То есть ты никто?🤣🤣🤣
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Антон
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ну, Рон откровенно провалил карьеру на уровне ЧМ. Но против Лиона он тащил. Аллегри тут вообще причем? Он с ним взял серию а, и дошел до 1/4 лч. Сарри - взяли серию А. Пирло - первый сезон в топ-клубе, серьезно? А Рагник - тренер? Эээ, а кого он тренировал то и когда?
Не важно, сколько голов он забил Лиону, важно то, что дальше прошел Лион, а не Ювентус.
Что толку команде от этих голов и «тащерства», если по итогу провал на ранней стадии?
Я прекрасно помню, что раз за разом после вылетов из ЛЧ, упущенного скудетто, провалов МЮ во всех турнирах персофаны Роналду обвиняли его тренеров и партнеров, виноваты были все кроме него.
Что Сульшер, что Рангник, что Тен Хаг проваливались в клубе исключительно из-за обузы в составе. МЮ Сульшера по статистике и особенно по матчам с топами показывал неплохой прогресс до прихода Роналду, но затем закономерно рухнул вниз. Рангника звать было изначально ошибкой, потому что он не привык подстраиваться под конкретного игрока, который ещё и не тащит как раньше. Тен Хаг из-за Роналду проваливался в первой половине сезона и только после его ухода набрал ход.
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heyoka
Ответ Zidan GOAT
Месси закончился, как футболист как раз в 2015. Но ФИФА до сих пор упорно выписывает ему Золотые мячи )
Как лучший футболист - вполне возможно. Но как один из лучших - невозможно. Даже в этом году он, может быть, не первый, но и не ниже десятки лучших
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distress of ignorance
Но зато он Боатенга красивр обыграл, помните???
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Shakhzod
Ответ Arthur Jacob
Возможно, но это не отменят того факт что Месси всегда на пять уровней был выше Роналду
да да 🤣🤣🤣
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Григоренко Виталий
Это не левые пенки бить на ЧМ
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vwzx8mx5vh
Ответ ZarvuR2020
Когда команда и тренер делают всё правильно у лучшего в истории получается играть, когда нет, то не получается. Вот это гений и тащёр конечно.
Так в футбол командная игра
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Alexey Lavsky
Ответ Zidan GOAT
Месси закончился, как футболист как раз в 2015. Но ФИФА до сих пор упорно выписывает ему Золотые мячи )
Идиот
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vwzx8mx5vh
Ответ Zenit2013
Казалось бы, вот она - Мотивация - собраться с силами и выдать классный матч. Но сил-то уже нет, да и желания тоже. Зато они появятся на очередной Клермон.
Вот он рецепт епта, мотивация и всех порвем) чет мотивация много у кого есть а выигрывают системные команды
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Подкат Мальдини
Ответ vwzx8mx5vh
Все перед матчем хвалили Мбаппе, и речь не о комментаторах спортса, а о тренерах игроках и экспертов. Все наперебой трубили что он решала и лучший в мире Достаточно новости по псж глянуть
Хвалить и я его хвалю скажем так еще не созревший Анри , но боготворить его я это не наблюдал )
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serg_0
Месси гений. Но физиология работает. Невозможно в 35 тащить на себе разбаласированную команду. Это природа, против не попрешь.
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