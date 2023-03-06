Лионель Месси: «В «ПСЖ» мне стало комфортнее, наслаждаюсь сезоном. Хочу выиграть титул и достичь поставленных целей»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси поделился впечатлениями от нынешнего сезона.

«Я чувствую себя очень хорошо. Что касается первого года, то по разным причинам мне нужно было немного времени на адаптацию к Парижу, но этот сезон я начал совсем иначе, с большой охотой.

Мне стало комфортнее в этом клубе, в этом городе, и я наслаждаюсь сезоном.

Думаю, вся моя жизнь на этом и строилась: на самоотдаче, работе, усердии, ежедневном желании добиваться большего. Я приехал в новый клуб и хочу выиграть с  «ПСЖ» титул, достичь тех целей, которые были поставлены в начале сезона», – сказал Месси.

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10 комментариев

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Vinnipukh Vinni
Ответ Амин Чич
В этом интервью сам признал, что просто так получил ЗМ в первом сезоне за псж!!!
Он его получил вообще не за ПСЖ.
Ещё до того, как он оказался в ПСЖ, все знали, что Золотой мяч его.
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Красная стрела
Он единственный живой король футбола. И ведёт он себя, как действительно король. 🤷🏿‍♂️Это не отнять.
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DanielCarvalho
Скорее всего летом будет глобальная перестройка, либо смена вектора развития клуба ЧМ прошел, клуб уже не интересен шейхам, Неймар возможно покинет ПСЖ. Не исключено что и Мбаппе уйдет. Поэтому либо в этом сезоне брать ЛЧ, либо уже никогда.
-Только что новость увидел, что для Неймара сезон закончен. Шансы итак были не велики, теперь совсем стремится к нулю
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Алексей Власов
Ответ Фанат Лионеля Месси
Удачи величайшему против Баварии
Аргентинский кринж 8 раз подряд вылетает из ЛЧ
+4
-5
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zub suareza
G.O.A.T
0
-4
-4
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Амин Чич
В этом интервью сам признал, что просто так получил ЗМ в первом сезоне за псж!!!
+1
-2
-1
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samog
🔝
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-4
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Екн Лор
Какой именно титул Лионель не уточнил. Наверное тот самый, что он на Камп Ноу уже вернул?
+4
-5
-1
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Фанат Лионеля Месси
Удачи величайшему против Баварии
+4
-5
-1
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Данила Кириков
Так и надо,бери трофеи и окончательно закрывай рты всем хейтерам!
+5
-6
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