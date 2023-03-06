Лионель Месси: «В «ПСЖ» мне стало комфортнее, наслаждаюсь сезоном. Хочу выиграть титул и достичь поставленных целей»
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси поделился впечатлениями от нынешнего сезона.
«Я чувствую себя очень хорошо. Что касается первого года, то по разным причинам мне нужно было немного времени на адаптацию к Парижу, но этот сезон я начал совсем иначе, с большой охотой.
Мне стало комфортнее в этом клубе, в этом городе, и я наслаждаюсь сезоном.
Думаю, вся моя жизнь на этом и строилась: на самоотдаче, работе, усердии, ежедневном желании добиваться большего. Я приехал в новый клуб и хочу выиграть с «ПСЖ» титул, достичь тех целей, которые были поставлены в начале сезона», – сказал Месси.
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Ещё до того, как он оказался в ПСЖ, все знали, что Золотой мяч его.
-Только что новость увидел, что для Неймара сезон закончен. Шансы итак были не велики, теперь совсем стремится к нулю