Месси вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала третий год подряд

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Лионель Месси завершил выступление в Лиге чемпионов в 1/8 финала в третьем сезоне подряд.

В ответном матче «ПСЖ» уступил «Баварии» со счетом 0:2 и вылетел по сумме двух матчей (0:3).

В сезоне-2021/22 «ПСЖ» с Лионелем Месси также вылетел на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому «Реалу» (2:3 по сумме двух матчей). В сезоне-2020/21 Месси завершил выступления в ЛЧ на этой стадии в составе «Барселоны» – сине-гранатовые уступили «ПСЖ» с общим счетом 2:5.

173 комментария

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Коля Кузнецов
Раньше говорили, что это игрок, который может выиграть один… мы видим, что не с каждой командой может. Значит, одноклубники тоже играли всегда свою роль…
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Dani666
Ответ Станислав Л
я на ветке тенниса? Вылетел ПСЖ, с Мбаппе в том числе
Все признали, что он второсортный и никому не нужен
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Lazizbek Gulyamov
Ответ kos.vohrt
Думаешь, дело в Месси? Ты вообще футбол смотришь?
Нужно было его заменить после 60той минуте. Вообще толку не было от него
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mqh9pzrxgf
Ответ Товарищ Наркотик
Первое место в группе у Бенфика нужно выигрывать, чтобы не с Баварией в 1/8 играть
Я про сезон когда ковид был, они там с Атлантой, Лейпцигом играли 1/4 и 1/2, и вроде бд в 1/8
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Yri Yrov
Ответ Фёдор Кузнецов
А он играл разве?
ты чё это восьмикратный ЗМшник
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Zenit2013
Ответ Иван Петров
Чемпион Азиатской ЛЧ
Нет, лучший по всем важнейшим статистическим показателям в Лиге Чемпионов. Теперь уже очень надолго, потому что вечно второму его не догнать.
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Dastanation
Ответ Arthur Jacob
Зидан с одной победой в ЛЧ против Месси 🤣
3 лч подряд
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Станислав Л
я на ветке тенниса? Вылетел ПСЖ, с Мбаппе в том числе
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хороший фрукт
праздник у девчат продолжается )))
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Дмитрий Серебряков
Великий чо 🤣
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Zenit2013
Ответ Muhammad Juraev
У Ди Марии 1 гол за весь ЧМ, у Месси только в финале 2 гола, но ЧМ выиграл Ди Мария) Вот это логика)
Так ДиМа не бил пенальти))) может уберём их из статистики и посчитаем? А может, ты вспомнишь, как заиграла Аргентина в финале после ухода Ди Марии? А кто первый гол сделал? ЧМ выиграли они оба, а ещё фантастически настроенные их партнёры по команде. Один де Поль чего стоит, зверюга. Месси не играл ключевую роль именно по игре, признай это.
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Dexter Dallas
Уже пошла тиррада о том, что во всем виновата полузащита?
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Bleck Ridermen
Ответ Иван Петров
Всё равно лучший Игрок Мира!
🤣🤣🤣
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Musa Sularov
он чемпион мира главное
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М.Ю!!!
Проигрывает ПСЖ ,с футболистом в рассвете сил )а тут гонят на Месси )))35 лет а сними играли намного жестче и индивидуально против него играли )ну в целом летом ПСЖ есть над чем подумать ,очень слабый состав для ЛЧ !
+1
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Норм Чувак
у фанов гелевого и пидрида праздник - с 8 марта вас)
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Wasilij Petrow
Месси не выигрывал ЛЧ после 2015, но, думаю, в этом сезоне перенес это спокойнее.
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Arthur Jacob
Ответ Alex Rhea
Месси даже не второй в истории ЛЧ, учитывая что есть великие Бензема, Рамос, Модрич, Кроос, Мальдини, Зеедорф, Зидан, теже Хави и Иньеста
Зидан с одной победой в ЛЧ против Месси 🤣
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Muhammad Juraev
Ответ Zenit2013
Справедливости ради, Бавария выключила их обоих из игры. Но суть дела не меняет - пеняйте сколько угодно на ЧМ - без Ди Марии кубка Аргентине было бы не видать. А пенальти забить - дело несложное, по вашей же теории)
У Ди Марии 1 гол за весь ЧМ, у Месси только в финале 2 гола, но ЧМ выиграл Ди Мария)
Вот это логика)
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Джанлука Нальюка
Очень рад, что такие клубы как псж, которые бездумно покупают полкоманды каждый год , вылетают в 1/8. Не все можно купить за деньги. Лч все таки магический турнир.
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Иван Петров
Всё равно лучший Игрок Мира!
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Эрнандес Эрнандес
Ответ cukken
У Месси 4 ЛЧ, у игроков Баварии и 2 кубков то наверно не наберется. До свидания!
Расскажи это Мюллеру, который выигрывал у Месси 7:0 и 8:2 в ЛЧ)
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Power Lifting
На пенсию пора ему
Как фанера над Парижем пролетел мимо ЛЧ
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Иван Петров
Ответ SWAGG
Король ЛЧ только один и его имя Криштиану Роналду)
Чемпион Азиатской ЛЧ
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MrWillSee
Саранча Фруктовая налетела, брысь!
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