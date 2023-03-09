Месси вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала третий год подряд

Лионель Месси завершил выступление в чемпионов в 1/8 финала в третьем сезоне подряд.

В ответном матче «ПСЖ» уступил «Баварии» со счетом 0:2 и вылетел по сумме двух матчей (0:3).

В сезоне-2021/22 « » с также вылетел на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому « » (2:3 по сумме двух матчей). В сезоне-2020/21 Месси завершил выступления в ЛЧ на этой стадии в составе «Барселоны» – сине-гранатовые уступили «ПСЖ» с общим счетом 2:5.