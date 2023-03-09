У Месси нет результативных действий в 4 матчах в плей-офф ЛЧ за «ПСЖ» – против «Реала» и «Баварии»

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Лионель Месси не набрал очков по «гол+пас» в составе «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов.

Аргентинец провел в составе парижан 4 матча в плей-офф Лиги чемпионов. В ответном матче против «Баварии» «ПСЖ» уступил со счетом 0:2 и вылетел по сумме двух матчей (0:3). В сезоне-2021/22 «ПСЖ» с Месси в составе также вылетел на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому «Реалу» с общим счетом 2:3.

Ни в одном из этих матчей аргентинский форвард не отметился результативными действиями.

Подробная статистика Месси доступна здесь.

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179 комментариев

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Прокси
Ответ VuNePonimaete
Пожалейте Брест в следующем туре. Бедняг просто изничтожат
это и есть сейчас уровень ПСЖ. Всякие Бресты
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Alisher Yusufov
Роналду любят критиковать несколько клоунов, но он в прошлом ЛЧ тащил колхоз мю, а тут такой привет. Очень уважаю Месси, но когда такое происходит уже несколько лет, думаю как же несправедливо критикуют Роналду. Тот колзох и сейчас отлетает 7:0
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Акыл Сатыбалдиев
зато Месси обводил, отдавал, получал, возвращал, рисовал, пролетал, рисковал, расправлял, однозначно ЗМ у него в кармане
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stastzar
Ответ Бестрофейник 19/20
Без Месси черепашка и Неймар играли в финале и показали равную игру
Справедливости ради, когда ПСЖ играл в финале ЛЧ, у них в сетке были Боруссия, Атланта и Лейпциг (+ковидный сезон и играли по одному матчу, а не два). Думаю, что если дать нынешнему ПСЖ таких же соперников, то шансы на финал у них тоже будут нехилые
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Артём Мороз
Ответ XoM9lK
У Месси в этом ЛЧ стата 4+4, из которых 3+3 против Маккаби. Со всеми остальными соперниками 1+1 (1 гол Бенфике и 1 ассист против Юве). В этом сезоне как-то грустно получилось. Если он возьмёт ЗМ чисто за ЧМ, то как-то не особо справедливо будет, как мне кажется
лучший игрок в чм...лол
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Arthur Jacob
Ответ Эрнандес Эрнандес
А после? 😁
А Барселона после Месси как?
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lovetospuch
Вылеты Месси из ЛЧ:
2023: 1-8 финала
2022: 1-8 финала
2021: 1-8 финала- выиграл золотой мяч
2020: 1-4 финала- разгром от Баварии 2-8
2019: Полуфинал- разгром от Ливера 0-4, зато выиграл золотой мяч
2018: 1-4 финала
2017: 1-4 финала
2016: 1-4 финала
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Прокси
Ничто не вечно под луной. Месси, Рон классные долгие годы подарили всем болельщикам. На их смену придут другие
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&_Bishep_&
Я рад чисто за ПСЖ и его хозяев. Миллиарды уходят как вода в песок, без толку. Вот осыпали мешками золота Мбаппе, ради удержать от перехода в Мадрид и что на выходе : Реал с тех пор второй год не вылетает из ЛЧ, а эти уже дважды в 1/8 как пробка от шампанского.
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slow focus
от правды не убежишь, чм 2022 так и останется отданным аргам непонятно за какие заслуги
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Артём Мороз
Ответ белошип
Без судей Меси против топов не вывозит)
ну Меси да а Месси выносит)почему же если брать рона то он в аль насре а Месси нет?) Месси же поставил рекорд забив 91 гол за год... в 21 году лучше всех был...стату видел?) либо же после двух матчей он скатился?он же забил с ш.у.на последних минутах,первый месси который в 21 год оформил золотой хет рик (зм)первый хет рик рм...
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Kroot
Ответ The Best
Комментарий удален модератором
Климов как то говорил Месси провожает игроков но в итоге самого проводили в Париж.
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x100
Ответ Homelender_666
А за что столько минусов? Местные настолько ненавидят Месси?
Футбол - непредсказуем. А вот люди - очень даже. И неважно, что перечислены просто факты - их люди тоже могут предсказуемо заминусовать.
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zhukas58
Под каким плинтусом сидели все эти хэйтерки великого Лео во время и после ЧМ?😀 не думал, что из так много))
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King_X
Впервые даже жалко шейхов стало

Они для Лео на ЧМ судейский корпус и чинуш подтянули, подарив ЧМ(его мечту)
А он ради их мечты - ЛЧ - даже не старался, ну мож на 30 минут и пару обводок хватило (когда его рубили в первом тайме)
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Станислав Л
Ответ KING_OF_RUSSIA
Просто напомню, что в его возрасте Рон был единственным, кто-то что-то делал в плей-офф ЛЧ за мертвый Юве (не считая последнего сезона и игры против Порту)
эпично отвернулся в стенке и после этого Юве вылетел
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Даниил Гутин
Ответ mr kovalsky
Что это, если не восьмой зм?
После ЧМ он может вообще не играть, всё равно дадут
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Light Yagami
Ответ AnMe
Непозволительно было бы, если ничего не делал Как раз что-то да создавал, в отличии от молодняка, которые должны пахать, в отличии от молодого Мбаппе, который должен грызть поле ради мяча,, как делали это Месси и Роналду на пике формы Сейчас Лео играет на этапе завершения карьеры, как топовые игроки нынешних молодняков, вот так и скатился уровень футбола
Так он во втором ничего не делал, ты сам об этом пишешь. Если выдохся за тайм и темп не держит, то пусть в МЛС едет или к ещё одной приме к арабам
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lampard4ever
Эпоха Месси и Роналду закончилась.
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Артем Чернов
Ответ sayemlo
фолил? ахахпхаахпха. играть корпусом это разве Нарушение? ну простите. Горетцке не виноват, что он превосходит леонолья по физ параметрам. ахаха
С разгона влетать корпус в корпус даже плечом в плечо это фол. Суть игры корпусом в том, чтобы корпусом укрывать мяч. А не выталкивать владеющего игроком с разбега, а потом забирать мяч на пустом поле, когда соперник сбит с ног.
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zhukas58
Ответ Igor Lavrik
Месси - волшебник!! Не могу поверить, что он просто исчезает в больших играх!!
В финале ЧМ например
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volandRU
у вашего месси не только игры, уже и яиц нет! лига 1 это его предел!
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Иван Куянец
Ответ Эрнандес Эрнандес
Худший игрок ПСЖ в этом матче. Ни одного полезного действия и куча потерь. Даже были привозы. Рамос в атаке был намного лучше, чем Месси.
ну без пенальти тяжело играть , вот если бы были пенальти Месси оформил хетрик
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udiekemen
Ответ AnMe
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Это называется взаимность, когда он так пишут тоже не приятно.
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AnMe
Ответ Light Yagami
Выдохся за тайм - это непозволительный уровень в ЛЧ. С таким настроем нужно ехать в МЛС
Непозволительно было бы, если ничего не делал
Как раз что-то да создавал, в отличии от молодняка, которые должны пахать, в отличии от молодого Мбаппе, который должен грызть поле ради мяча,, как делали это Месси и Роналду на пике формы
Сейчас Лео играет на этапе завершения карьеры, как топовые игроки нынешних молодняков, вот так и скатился уровень футбола
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