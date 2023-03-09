У Месси нет результативных действий в 4 матчах в плей-офф ЛЧ за «ПСЖ» – против «Реала» и «Баварии»
Лионель Месси не набрал очков по «гол+пас» в составе «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов.
Аргентинец провел в составе парижан 4 матча в плей-офф Лиги чемпионов. В ответном матче против «Баварии» «ПСЖ» уступил со счетом 0:2 и вылетел по сумме двух матчей (0:3). В сезоне-2021/22 «ПСЖ» с Месси в составе также вылетел на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому «Реалу» с общим счетом 2:3.
Ни в одном из этих матчей аргентинский форвард не отметился результативными действиями.
Подробная статистика Месси доступна здесь.
2023: 1-8 финала
2022: 1-8 финала
2021: 1-8 финала- выиграл золотой мяч
2020: 1-4 финала- разгром от Баварии 2-8
2019: Полуфинал- разгром от Ливера 0-4, зато выиграл золотой мяч
2018: 1-4 финала
2017: 1-4 финала
2016: 1-4 финала
Они для Лео на ЧМ судейский корпус и чинуш подтянули, подарив ЧМ(его мечту)
А он ради их мечты - ЛЧ - даже не старался, ну мож на 30 минут и пару обводок хватило (когда его рубили в первом тайме)
Как раз что-то да создавал, в отличии от молодняка, которые должны пахать, в отличии от молодого Мбаппе, который должен грызть поле ради мяча,, как делали это Месси и Роналду на пике формы
Сейчас Лео играет на этапе завершения карьеры, как топовые игроки нынешних молодняков, вот так и скатился уровень футбола