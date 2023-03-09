У Месси нет результативных действий в 4 матчах в плей-офф ЛЧ за «ПСЖ» – против «Реала» и «Баварии»

не набрал очков по «гол+пас» в составе «ПСЖ» в плей-офф чемпионов.

Аргентинец провел в составе парижан 4 матча в плей-офф Лиги чемпионов. В ответном матче против «Баварии» « » уступил со счетом 0:2 и вылетел по сумме двух матчей (0:3). В сезоне-2021/22 «ПСЖ» с Месси в составе также вылетел на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому « » с общим счетом 2:3.

Ни в одном из этих матчей аргентинский форвард не отметился результативными действиями.

Подробная статистика Месси доступна здесь.