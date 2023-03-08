предположил, что Лионель Месси может больше не сыграть в чемпионов.

Бывший защитник «Ливерпуля» поучаствовал в обсуждении матча «Бавария» – «ПСЖ» вместе с экс-форвардом «Барселоны» .

«Это может быть последний раз, когда мы видим игру Лионеля Месси в Лиге чемпионов. Я думаю, что это последний раз. Думаю, «Бавария пройдет дальше», – сказал Каррагер.

«А мне хочется посмотреть, что с точки зрения тактики собирается делать «Бавария». Посмотреть, как она собирается останавливать большого парня (имеется в виду Килиан Мбаппе – прим. Sports.ru). Эта схема 5-3-2 очень неплохая», – отметил Анри.

«Бавария» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00