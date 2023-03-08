Джейми Каррагер: «Месси в ЛЧ мы видим в последний раз. «Бавария» пройдет дальше»

Теги Бавария ПСЖ Джейми Каррагер Тьерри Анри бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Джейми Каррагер предположил, что Лионель Месси может больше не сыграть в Лиге чемпионов.

Бывший защитник «Ливерпуля» поучаствовал в обсуждении матча «Бавария» – «ПСЖ» вместе с экс-форвардом «Барселоны» Тьерри Анри.

«Это может быть последний раз, когда мы видим игру Лионеля Месси в Лиге чемпионов. Я думаю, что это последний раз. Думаю, «Бавария пройдет дальше», – сказал Каррагер.

«А мне хочется посмотреть, что с точки зрения тактики собирается делать «Бавария». Посмотреть, как она собирается останавливать большого парня (имеется в виду Килиан Мбаппе – прим. Sports.ru). Эта схема 5-3-2 очень неплохая», – отметил Анри.

«Бавария» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

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48 комментариев

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jvs5t7gcrf
Ответ Scorpio
думаете поставят пять пенок инопланетянину?
Я написал ровно то что думал, никакой агрессии, не подумайте, но мне нечего добавить, Лео Месси человек у которого дубль со штрафных был, да бывало всякое за эти годы, но это Месси, давайте все таки уважать человека, да и ваша версия с пенальти имеет право на жизнь, не 5 штук конечно, но Мбаппе или Месси легко могут на дриблинге войти в штрафную, а там всякое случается
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Александр Богданов
Ответ Iamliam
Интересно, что будет говорить этот клоун, если Бавария вылетит)
чего горишь? это просто его прогноз, который он вполне адекватно и не язвительно выразил
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-1
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Алексей Венедиктов
Пенсионесси😂
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-1
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Pb-SE
Я бы даже насчёт Роналду не зарекался.
+3
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Илья Молодой
Очередной эксперт,в стиле Рио, тот тоже много говорил перед МЮ- Ливерпуль, ждем разгром от ПСЖ
+2
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Бухгалтер2021
пешеход домой
+3
-2
+1
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rcbkz6mrtd
Верю в баварию !
+1
-1
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Slavick Nemkovsky
Ответ King_X
Тож кажется, что Мбаппе затащит(тем более в том матче 20 минут совсем другие были с ним) Да и как-то слишком Баварию превозносят и мега фаворитом выставляют, будто прошлый матч не +1 был, а +3 Бавария фаворит точно, но не такая пропасть между ними
Мбаппе затащит, чтобы Месси потом получил ЗМ)
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moldfan
Безгранично уважаю Месси, но надеюсь Бавария отправит их бороться за Кубок Франции.

Я понимаю гениальность даже престарелого Месси, понимаю невероятный уровень Мбаппе. Но на мой взгляд, этот матч не про ПСЖ может победить, а про Бавария может проиграть. Основная угроза Баварии, сама Бавария их ошибки, транжирство и переодическая безалаберность, которая по ходу сезона им свойственна (правда вроде не сейчас) и для их футбола крайне опасна.

Интересно конечно, что индивидуальности парижан покажут в таких условиях, ну и на Мусиалу хочется понаблюдать в такой игре. На мой взгляд, это возможно главный талант и вполне еще поставит под сомнения... а Мбаппе и Холланд ли лучшие в эпохе после Месси.
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Oleg
Ответ #nikon
Я к тому, что тандем-то у них неслабый.
У Аргентины и Франции были сбалансированные составы, позади Лео пусть и молодые, но готовые выгрызать Де Поль, Маккалистер, Энцо.
Позади Мбаппе Тчуамени, Гризманн, Коман, Рабье.

У ПСЖ и близко ничего подобного в полузащите нет, да еще оборона чудит.
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Назар Игорь
Ответ King_X
Тож кажется, что Мбаппе затащит(тем более в том матче 20 минут совсем другие были с ним) Да и как-то слишком Баварию превозносят и мега фаворитом выставляют, будто прошлый матч не +1 был, а +3 Бавария фаворит точно, но не такая пропасть между ними
ПСЖ это Месси, Мбаппе и Верратти, остальные на подтанцовке, Бавария это отлаженная машина на ходу, коллектив практически без слабых мест
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Yri Yrov
Ответ Магомедхан Акаев
Нет.
да да. с игры забил, два пенка реализовал, Месси одну и все чемпион мира
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Oleg
Ответ Wild91688
Если кто и затащит то это Мбаппе,месси уже как 8 лет ничего в ЛЧ не тащит
Получается бездарь из аль насры уже шестой год не тащит в ЛЧ?
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Nogoi89
Ну, особо предпосылков, чтобы такое заявлять нету, если честно. счёт 1-0. Времени вагон и тележка, шансы равные.
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Магомедхан Акаев
Ответ Yri Yrov
так на ЧМ уже стало ясно что Киллиан лучше был
Нет.
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Yri Yrov
Ответ Абдул Абакаев
верю что дуэт Месси Мбаппе зарешает
так на ЧМ уже стало ясно что Киллиан лучше был
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Wild91688
Ответ King_X
Тож кажется, что Мбаппе затащит(тем более в том матче 20 минут совсем другие были с ним) Да и как-то слишком Баварию превозносят и мега фаворитом выставляют, будто прошлый матч не +1 был, а +3 Бавария фаворит точно, но не такая пропасть между ними
Если кто и затащит то это Мбаппе,месси уже как 8 лет ничего в ЛЧ не тащит
+1
-2
-1
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#nikon
Ответ Wild91688
Месси штук 10 а Мбаппе,незнаю
Я к тому, что тандем-то у них неслабый.
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Goofts
Если Каррагер говорит: пройдет Бавария, можно смело на ПСЖ ставить
+1
-1
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Wild91688
Ответ Scorpio
думаете поставят пять пенок инопланетянину?
Коррупционны из УЕФА все могут
+5
-5
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Wild91688
Ответ #nikon
Сколько на последнем ЧМ Месси и Мбаппе забили голов с учётом послематчевых пенальти?
Месси штук 10 а Мбаппе,незнаю
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Франческо Тортик
Всмысле видим его в последний раз? Его в ЛЧ уже лет как 8 нет.
+5
-7
-2
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#nikon
Сколько на последнем ЧМ Месси и Мбаппе забили голов с учётом послематчевых пенальти?
0
0
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Scorpio
Ответ jvs5t7gcrf
Никогда не стоит недооценивать гения
думаете поставят пять пенок инопланетянину?
+8
-7
+1
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Power Lifting
Донателло есть. Нужны Микеланджело и Рафаэль !!!
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