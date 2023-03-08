Джейми Каррагер: «Месси в ЛЧ мы видим в последний раз. «Бавария» пройдет дальше»
Джейми Каррагер предположил, что Лионель Месси может больше не сыграть в Лиге чемпионов.
Бывший защитник «Ливерпуля» поучаствовал в обсуждении матча «Бавария» – «ПСЖ» вместе с экс-форвардом «Барселоны» Тьерри Анри.
«Это может быть последний раз, когда мы видим игру Лионеля Месси в Лиге чемпионов. Я думаю, что это последний раз. Думаю, «Бавария пройдет дальше», – сказал Каррагер.
«А мне хочется посмотреть, что с точки зрения тактики собирается делать «Бавария». Посмотреть, как она собирается останавливать большого парня (имеется в виду Килиан Мбаппе – прим. Sports.ru). Эта схема 5-3-2 очень неплохая», – отметил Анри.
Я понимаю гениальность даже престарелого Месси, понимаю невероятный уровень Мбаппе. Но на мой взгляд, этот матч не про ПСЖ может победить, а про Бавария может проиграть. Основная угроза Баварии, сама Бавария их ошибки, транжирство и переодическая безалаберность, которая по ходу сезона им свойственна (правда вроде не сейчас) и для их футбола крайне опасна.
Интересно конечно, что индивидуальности парижан покажут в таких условиях, ну и на Мусиалу хочется понаблюдать в такой игре. На мой взгляд, это возможно главный талант и вполне еще поставит под сомнения... а Мбаппе и Холланд ли лучшие в эпохе после Месси.
Позади Мбаппе Тчуамени, Гризманн, Коман, Рабье.
У ПСЖ и близко ничего подобного в полузащите нет, да еще оборона чудит.