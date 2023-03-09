Писарский о зарплатах: «Учителя, врачи, шахтеры получают несправедливо мало, но я на это повлиять не могу»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Евгений Фролов деньги Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский вновь высказался о том, справедливы ли зарплаты футболистов.

– Что касается твоих слов о зарплатах футболистов – ты же имел ввиду прежде всего, что зарплаты обычных людей незаслуженно малы? Эта мысль, по-моему, не прозвучала.

– Я всегда был согласен с тем, что учителя, врачи, шахтеры и люди многих других профессий работают за несправедливо маленькие зарплаты. Но люди не учли, что меня спросили только про футболистов, а не про всех. Не было вопроса о том, заслуженно ли футболисты получают больше других людей.

Откровенно говоря, хорошие зарплаты получают только те футболисты, которые играют в Премьер-лиге или в нескольких командах ФНЛ. Я бы не сказал, что остальные получают большие зарплаты. Если подсчитать, не так много игроков в России получают большие зарплаты по сравнению с тем, сколько всего футболистов на профессиональном уровне играют.

Я хотел донести, что людям, которые попали в российскую Премьер-лигу, в частности мне, так тяжело это далось. Я имею право сравнить, потому что другую жизнь видел до этого. Смотря на себя, могу сказать, что футболист заслуженно получает свою зарплату, потому что всю жизнь работал ради этой цели. Получаешь травмы, не видишься с родственниками, получаешь большую нагрузку. Это сложно. Если хочешь попасть в команду с хорошей зарплатой, нужно работать еще больше. Не каждый человек может попасть в команду Премьер-лиги.

– То есть дискуссия, в которую вступил и твой партнер по команде Евгений Фролов со словами «пусть он попробует пожить жизнью учителя, шахтера, рабочего на заводе», развилась из-за того, что спросили только про одну сторону вопроса.

– Да. Я и сказал: может, он сам был не в курсе, что я знаю, как зарабатывать 20, 30 тысяч в месяц и как они тяжело достаются. Что такое упорный труд, что такое работа с 8 до 18 с перетаскиванием тяжестей в пыли, грязи, что такое не спать ночью 3-4 дня в неделю. Поэтому меня за это цеплять не стоит.

Я знаю, как тяжело мне было попасть в команду, где хорошо платят. Но я не говорю, что справедливо мало получают учителя, врачи, шахтеры, рабочие на заводе и все остальные. Я тоже подписываюсь, что они получают несправедливо маленькие зарплаты. Но я на это никак повлиять не могу.

– Вы с Фроловым обсудили лично этот вопрос, друг друга поняли?

– Мы увиделись, встреча была без слов. Друг на друга посмотрели, улыбнулись, обнялись – все нормально, никаких стычек и обид. Он, наверное, меня понял после того, как я дал ответ в интервью. Я тоже понял, что он хотел донести, – сказал нападающий «Крыльев Советов», ранее выступавший под фамилией Сычевой.

Писарский о зарплатах футболистов: «Абсолютно заслуженные. Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить наши нагрузки»

Фролов о словах Писарского про «абсолютно заслуженные» зарплаты в футболе: «Пусть поживет жизнью учителя, шахтера и рабочего с завода»

Писарский о зарплатах: «Я работал за 15, 20, 30 тысяч – не надо мне говорить про тяжелые деньги»

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22 комментария

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Darkhan Darkhan
Ответ Green grass
Писарского не меньше
не Писарский только с января появился,перспективный малый
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zip13
можно. создай фонд с другими футболистами и выделяйте от туда на нужды учителям, медработникам и др нуждающимся. делов то
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Say Hello to the Robots
Ответ Darkhan Darkhan
Сычевой проводит хороший сезон,но его как то дофига в медиа
Мостовой вообще ничего не проводит, а сколько его в медиа?
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Игорь Замаруев
Ответ Вадим flanec
Нормальные люди это какие? Вот у нас окружной депутат был, запрос сделаешь на ремонт какой либо, на придомовой территории, без проблем переложили дорожное покрытие, ещё кое что помельче делал для округа. Попал в Гордуму, вышел с инициативой поднять тариф на проезде в транспорте, с 26р до 33р. Теперь ездим за 33р уже год. Если ранее я тратил на проезд до работы 26р с бесплатной пересадкой, то теперь 33р и плюс пересадка 33р. Это как, нормальный депутат?
Нет, наверное. Надо больше информации
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Вадим flanec
Ответ Игорь Замаруев
Каждый на это может повлиять, если будет ходить на выборы и голосовать за нормальных людей, а не за это... А с такой логикой как у Сычевого далеко не уедешь. Примитивизм
Нормальные люди это какие? Вот у нас окружной депутат был, запрос сделаешь на ремонт какой либо, на придомовой территории, без проблем переложили дорожное покрытие, ещё кое что помельче делал для округа. Попал в Гордуму, вышел с инициативой поднять тариф на проезде в транспорте, с 26р до 33р. Теперь ездим за 33р уже год. Если ранее я тратил на проезд до работы 26р с бесплатной пересадкой, то теперь 33р и плюс пересадка 33р. Это как, нормальный депутат?
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Spartakus1984
Тогда не открывай рот что ты получаешь за свои развлечения дофига денег,справедливо.Это вообще не должно обсуждаться,получаешь много только потому,что в сфере футбола крутятся большие деньги а не потому,что ты заслуживаешь этого.Не надо рассказывать,что футболисты перенапрягаются,многие из нас занимались футболом с детства и так же совмещали с учебой тренировки,чем то жертвовали,но я не могу назвать это жертвой глобально,так как это было любимое занятие,никто не полатил нам за это а иногда сами тратили родители средства на нас,форма,бутсы,поезкди куда то,и тд., и это было в кайф,а Сычевой этот в какую то меланхолию впал и решил из себя страдальца сотворить,после заверешения карьеры будет как Мостовой скулить????
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Shuller18
Смотря какие учителя и врачи. Мы тоже по телевизору видим только футболистов-миллионеров, а сколько играет в любителях за еду? Также можно сравнить районного терапевта и узкого спеца из Боткина с зарплатой в полляма.
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Уся Ваткин
Ответ Игорь Замаруев
Каждый на это может повлиять, если будет ходить на выборы и голосовать за нормальных людей, а не за это... А с такой логикой как у Сычевого далеко не уедешь. Примитивизм
Проблема в том, что как вы выразились "нормальных людей" до так называемых "выборов" не допускают
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Носитель роя
Ответ Total_90
Я так понимаю сегодня на сайте мало будет тех кто ненавидит Россию и всё что с ней связано=)
Им некогда, они Верхний Ларс штурмуют из-за беспорядков в Грузии, только теперь в обратную сторону
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Игорь Замаруев
Каждый на это может повлиять, если будет ходить на выборы и голосовать за нормальных людей, а не за это...
А с такой логикой как у Сычевого далеко не уедешь. Примитивизм
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Fatty Toni
Господи, да отстаньте вы, журналисты, уже от этого несчастного Писарского. Нет же, всех на жареное тянет - "человек дурачок по жизни, ткните его палочкой, может еще чего скажет, чтобы позлить народные массы, а мы хайпанем на этом." Видимо, такое мнение всех этих товарищей, которые бегут к нему за интервью.
Больше всего повеселило то, что Писарский не сам сказал о несправедливости низких зарплат врачей, учителей и прочих, а его открытым текстом на это натолкнул сам "журналист". Мол, меня о врачах не спрашивали, я о них и молчал.
И вот пойми теперь, что это - хайп на дурачке и кликбейты, или начало попыток отбелить не самого умного ногомячиста.
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Bleffinho
Да поняли уже, что он глупый зазнавшийся парень. Зачем его отмазать пытаются? как будто там не каждый первый такой
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maks44
Если бы футболисты действительно ЗАРАБАТЫВАЛИ такие деньги, то и вопросов бы не было. А у нас клубы на 80% из бюджета финансируются.
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Rio de Janeiro
Ответ Total_90
Я так понимаю сегодня на сайте мало будет тех кто ненавидит Россию и всё что с ней связано=)
Верно."Хорошие русские" сегодня в локдауне
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Apol
Писарский - это как альтер-эго Сычевого. В нем борятся две личности, одна трудится за 15к в месяц, а вторая говорит про заслуженные зарплаты футболистов
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Green grass
Ответ Darkhan Darkhan
Сычевой проводит хороший сезон,но его как то дофига в медиа
Писарского не меньше
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kostyan89
А для чего этот вопрос про зарплаты учителей задавать футболистам? Чтоб условный Писарский перевел школьному учителю на карточку кэш?
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SuperStarrrr
Прекрасная коммуникация, хорошо когда интервью сближают футболистов, лично же они не общаются)
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Егор Крид58
Ответ Total_90
Я так понимаю сегодня на сайте мало будет тех кто ненавидит Россию и всё что с ней связано=)
сегодня во всём виноват Месси, и в том что учителя у нас получают мало денег, тоже виноват Месси ☝️
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Мукунку хороший
Бонч- Бруевича не заткнуть)
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Darkhan Darkhan
Сычевой проводит хороший сезон,но его как то дофига в медиа
+8
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Total_90
Я так понимаю сегодня на сайте мало будет тех кто ненавидит Россию и всё что с ней связано=)
+5
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